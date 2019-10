L'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì garantisce splendide sensazioni amorose poiché i pianeti sono ben disposti per intensificare le emozioni e creare nuove coppie. Una ventata di ottimismo coinvolgerà il Sagittario spingendolo a farsi avanti con coraggio. Una nuova vitalità lambisce anche Bilancia, Leone, Vergine e Ariete che assumeranno una posizione quasi battagliera per conquistare la "preda amorosa" e concretizzare i sogni. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Buone sorprese nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: diverse opportunità amorose si affacciano all'orizzonte ma dovrete capire i propri limiti e non fare più del dovuto, altrimenti rischierete di rovinare tutto. Forse l'approccio è troppo aggressivo a causa di Marte e Sole in opposizione.

Toro: apritevi a una spiccata elasticità mentale per tenere testa a un sovraccarico di notizie, messaggi che potrebbero anche stressarvi.

Nuovi concetti si fanno largo nella mente e un'apertura mentale che preveda i ritmi giusti, senza accelerare i tempi, sarà benefica per le nuove storie.

Gemelli: Sole dalla Bilancia garantisce splendide novità in campo sentimentale e una Luna coraggiosa e molto ambiziosa sprona a fare sempre di più per raggiungere i sogni amorosi prefissati. Attenzione solo a un Giove in opposizione che smorza un po' l'ottimismo, quasi a sfidarvi a fronteggiare sempre tutto con l'allegria.

Cancro: i traguardi che taglierete in questo periodo sono il frutto di una consapevolezza che tiene conto delle esperienze passate per progredire nel presente e aprirsi a un futuro promettente per l'amore. In ogni caso, non cercate di adattarvi alle esigenze di un corteggiatore forzando l'intesa di coppia, ma siate spontanei e procedete oltre se i propri interessi non coincidono.

Leone: una Luna molto complice in domicilio garantisce splendide emozioni.

Sarete alla ricerca di un probabile futuro partner che sia elegante e che vi aduli, facendovi sentire importante e molto affascinante. L'astro d'argento smorzerà una Venere in quadratura che minaccia di provocare noie sentimentali.

Vergine: troppo diffidenti e prevenuti, provate a dare una chance a un corteggiatore che brama un sì, magari potreste cambiare opinione nei suoi confronti, scoprendo che avete molti punti in comune.

Previsioni astrologiche promettenti

Bilancia: gli ostacoli del cuore sono posti da Plutone e Saturno in aspetto non molto favorevole, ma Marte e Sole sono nel segno e di certo non manca un sex appeal passionale e vitale che non passa di certo inosservato. Venere e Mercurio esortano quindi a prendere l'iniziativa e non ve ne pentirete.

Scorpione: alcune sensazioni salgono a galla in modo impetuoso ed è il momento giusto per metabolizzare i sentimenti, contando sulla presenza benefica di Venere e Mercurio nel segno.

Forse salterà fuori qualche sbaglio commesso dalla vostra insicurezza a cui dovrete rimediare per concretizzare l'amore.

Sagittario: come una calamita, attrarrete la persona amata a voi puntando su un aspetto planetario Giove-Luna in trigono molto favorevole. Molto simpatici, diffonderete ottimismo e simpatia, puntando le antenne amorose su alcune informazioni e captando alcuni collegamenti benefici per concretizzare il rapporto amoroso.

Capricorno: un bel sestile di un Saturno consapevole con una Luna molto emotiva dal Leone, rinvigoriscono le aspettative amorose sprigionando il desiderio di ottenere una storia stabile.

Acquario: nuove certezze confermano le storie già in corso e non ancora concretizzate, è il momento quindi di passare all'azione con coraggio, vincendo una quadratura di Venere e contando su Nettuno favorevole.

Pesci: una certa serietà nel vivere le occasioni amorose viene elargita da Saturno in sestile che quasi frena la creatività fantasiosa di Nettuno nel segno. Venere e Mercurio dallo Scorpione potenziano le sensazioni e contribuiscono a rendere il tutto più razionale, ma sarà un lavoro consapevole che porterà a vivere le storie in modo più consapevole.