L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede qualche problemino in amore per la Vergine, mentre per il Leone saranno giornate tranquille dal punto di vista sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: le coppie che hanno in ballo dei progetti ambiziosi potranno andare avanti senza troppa titubanza. Evitate gli acquisti costosi per il momento.

Chi ha fatto una richiesta sul lavoro, potrà a breve ricevere una risposta. Avrete molta cura del vostro lato estetico e sicuramente il fascino non vi mancherà.

Toro: nell'ultimo periodo alcune coppie potrebbero aver discusso. Se una relazione non va più bene, potreste stancarvi e chiudere tutto. Attenzione però alle decisioni troppo frettolose di cui potreste pentirvi. Giove a voi favorevole vi regalerà nuove opportunità lavorative e la possibilità di un nuovo viaggio.

Gemelli: se siete alla ricerca di un nuovo amore, in questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre dovrete evitare di stare chiusi in casa. Anche se la voglia d'amare è molta, potreste non essere sicuri di voi stessi. Molto spesso nelle relazioni tendete a stancarvi in fretta e causare litigi nella coppia per il vostro modo di fare.

Cancro: non amate i consigli, ma spesso e volentieri fate tutto di testa vostra.

Non vi piace attendere, anzi tendete a perdere in fretta la pazienza quando vi relazionate con persone insicure e indecise. Se dovete dare una risposta a livello lavorativo, la miglior cosa è aspettare ancora un po' per riflettere bene sulla strada che volete seguire.

Leone: in ambito sentimentale sarà una giornata piuttosto serena. Chi ha una storia d'amore che dura da molto potrà progettare di fare qualcosa di bello insieme al partner.

A livello professionale potrebbe arrivare qualche novità improvvisa, che non vi aspettavate.

Vergine: le relazioni nate da poco potrebbero avere qualche problema in questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre. Chi ha una relazione solida potrà invece rafforzare il proprio amore e fare nuovi progetti. Chi è alla ricerca di una nuova occupazione sarà favorito.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: a livello sentimentale siete in una fase di recupero.

Dovrete evitare di darla vinta sempre al partner, ma cercate di far valere le vostre ragioni. Chi è single e sta per gettarsi in una frequentazione incerta e il cui futuro è molto dubbio, farebbe meglio a lasciar perdere. Le intuizioni non mancheranno di certo in questo periodo.

Scorpione: ci saranno ottime novità in questo periodo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcuni riusciranno a trovare l'amore e ad intraprendere una relazione seria.

Per chi è più giovane non mancheranno le occasione lavorative. Curate bene l'alimentazione che, in quest'ultimo periodo, avete trascurato.

Sagittario: Giove sul vostro segno zodiacale potrebbe portare degli importanti cambiamenti nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre. A livello familiare arriveranno delle buone notizie che potrebbero spingervi a mettervi in gioco. Lunedì e martedì saranno le giornate più stressanti per via delle troppe commissioni a cui dovete adempiere.

Capricorno: se avete qualche problema in amore, non dovrete prendere delle decisioni affrettate. Non siate troppo duri con voi stessi e ascoltata il vostro cuore, invece di agire seguendo sempre ciò che vi dice la ragione. In ambito professionale potrebbe essere un periodo abbastanza agitato perchè vi sentirete sotto pressione.

Acquario: chi ha intrapreso da poco una relazione d'amore che inizialmente pensava non potesse essere seria, adesso si sta ricredendo. Qualche bella notizia non mancherà se avete iniziato dei progetti nei mesi passati.

Pesci: in ambito sentimentale, il vostro carattere troppo sensibile potrebbe causarvi qualche problema nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre. Nel lavoro potreste trovarvi in difficoltà e chiedere una mano a qualcuno. Siete delle persone molto istintive e passionali.