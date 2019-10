L'Oroscopo dal 21 al 27 ottobre preannuncia una settimana tutt'altro che noiosa. Le prossime giornate, infatti, dovrebbero essere foriere di interessanti novità e di impegni improrogabili per quasi tutti i segni zodiacali.

Innanzitutto si partirà con l'ultimo quarto lunare in Cancro (lunedì) e si chiuderà con la Luna calante in Bilancia (domenica).

Tante questioni da risolvere e un bel po' di stress per la maggior parte dei segni, soprattutto nei giorni feriali.

Nel weekend sarà la confusione mentale a farla da padrona, complice anche il passaggio all'ora solare. Ci sarà da fare i conti con la prima influenza stagionale ed anche con delle proposte interessanti.

Oroscopo della settimana fino al 27 ottobre da Ariete a Gemelli

Ariete - Nel corso della settimana che va dal 21 al 27 ottobre vi sentirete piuttosto positivi, soprattutto sotto l'aspetto emotivo ed economico.

Alcune coppie saranno alle prese con la ricerca della felicità. Una nuova presenza nella vostra vita farà emergere delle opportunità inaspettate. Si prospetta un periodo positivo anche in campo professionale e lavorativo. Saprete esprimere tutte le vostre capacità e talento, e gioverete della massima disponibilità da parte dei vostri soci e collaboratori. Le idee di questi ultimi risulteranno in linea con le vostre.

La salute risulterà abbastanza buona, anche se si consiglia sempre di tenere d'occhio la prevenzione.

Toro - Si prospetta una settimana tutto sommato positiva e solida per i legami affettivi. Torneranno alla ribalta i piaceri di qualche tempo fa che ormai sembravano sopiti. I single dovranno essere più fiduciosi e aprirsi ad una nuova conoscenza che potrebbe portare un importante cambiamento. Buone notizie in arrivo anche per coloro che sono alla ricerca di un lavoro.

Invece, chi è già alle dipendenze di qualcuno, dovrà imparare ad ascoltare i suggerimenti del proprio superiore.

Gemelli - Nei prossimi giorni sarete impegnati in nuovi progetti e coinvolgerete anche chi vi circonda. Coloro che gestiscono un'attività potranno usufruire di ottime chance per triplicare i contatti ed ottenere dei risultati immediati e soddisfacenti. Sarà necessario chiudere la settimana con obiettivi ben chiari in mente che vi consentiranno di ritagliarvi ulteriori opportunità di crescita.

Molto probabilmente dovrete occuparvi delle pulizie casalinghe e potreste aver bisogno di un valido aiuto. La vita di coppia risulterà un pochino sottotono. Cercate di prendere l'iniziativa e mettere un po' di "pepe" nella routine quotidiana. Per i single, il fine settimana si presenterà a dir poco esplosivo.

Previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro - La settimana si aprirà con l'ultimo quarto della Luna nel vostro segno che garantirà passione e romanticismo.

Le coppie agiranno in piena sintonia per realizzare i propri sogni. I single dovranno dichiarare i propri sentimenti e aprire il cuore alla persona amata senza temere rifiuti. Datevi da fare perché le stelle promettono bene. Nel lavoro dovrete prepararvi a delle giornate impegnative e a tratti stressanti. Siete dei grandi sognatori, infatti desiderate soldi, successo, carriera, ma anche figli, casa e matrimonio. Ad ogni modo dovrete fare un grande sforzo per evitare di innervosirvi e per tenervi lontani da alcuni ostacoli. Non lasciatevi coinvolgere in discussioni che non avranno alcuna importanza.

Leone - L'oroscopo settimanale anticipa che le coppie affronteranno una fase delicata. Dovrete avere molta pazienza e tenere conto di aspirazioni e desideri del partner. I cuori solitari - che hanno sempre snobbato ogni forma di romanticismo - di colpo si riscopriranno dolci e sognatori. Siate riconoscenti nei confronti di una persona che vi darà una mano sul lavoro, invitatela ad uscire per un aperitivo oppure fatele un piccolo regalo. Dovrete curare un po' di più i rapporti con i colleghi e i superiori per far sì che l'ambiente lavorativo possa migliorare, consentendovi di essere più efficienti. Nel weekend arriverà una chiamata inaspettata, magari da un parente o da una persona che non sentite da tempo.

Vergine - Confusione nella vita di coppia. Di solito tendete ad unire i problemi del partner con i vostri, arrivando a peggiorare la situazione. Provate a chiarire ogni dubbio e a promuovere le azioni condivise. Sul lavoro e in famiglia dovrete cercare di essere diplomatici e di non cedere alle provocazioni. Evitate forzature perché non si può sempre imporre la propria opinione sia tra i colleghi che tra gli amici. In caso contrario, rischierete di risultare ostili a tutti, anche a quelle persone che solitamente sono dalla vostra parte.

Oroscopo 21-27 ottobre da Bilancia a Sagittario

Bilancia - L'oroscopo della settimana riporta che alcuni potrebbero affrontare una crisi amorosa e che la stabilità di coppia potrebbe crollare. Una recente conversazione ha confuso il partner. Cercate di non nascondere le emozioni, piuttosto confidatevi. I single avranno difficoltà a distinguere la realtà dalla fantasia, correndo il rischio d'illudersi. Infatti sarà inutile continuare a fantasticare su una persona che non gradisce le vostre attenzioni. Per quanto riguarda la vita lavorativa, sarete nel bel mezzo di un periodo propizio e dovrete battere il ferro finché è caldo. Continuate a credere nei vostri progetti e nelle vostre idee, frutteranno moltissimo in futuro. La fortuna vi accompagnerà e le vostre iniziative verranno accettate con entusiasmo. In casa potrebbe rompersi qualcosa, prestate attenzione.

Scorpione - Effetti positivi nella vita di coppia durante la settimana. Grazie alla vostra chiarezza, sarete in grado di separare il buono da ciò che invece non lo sarà affatto. I single potrebbero finalmente trovare qualcuno da amare e ciò sarà positivo anche con l'avvicinarsi delle festività natalizie. Sarete stanchi di vivere da soli e vorreste iniziare a costruire una vita in due. Sul lavoro sarà importante poter contare su un valido collaboratore per migliorare la carriera. Sono in arrivo dei consigli decisivi, fatene tesoro.

Sagittario - Nei prossimi sette giorni godrete della protezione delle stelle e potrete risolvere i problemi di coppia che negli ultimi tempi vi hanno afflitto. Per i single, il meglio arriverà nel weekend quando conoscerete una persona affascinante. Sul lavoro o nelle faccende domestiche avrete molta vitalità e sprint. Magari vi ritroverete a cambiare la disposizione dei mobili o a creare un nuovo angolo di studio/lavoro. Cogliete l'occasione per rimettervi in pari. Iniziate a varare progetti per il futuro e ad apportare tutte le modifiche che riterrete necessarie.

L'oroscopo da Capricorno a Pesci

Capricorno - Settimana record per le coppie. Condividerete con il partner il desiderio di sposarvi o di avviare una convivenza. Se siete single, vi sentirete molto più sicuri rispetto al passato, riuscendo a palesare i vostri sentimenti senza alcuna vergogna. Lavorerete o vi occuperete della casa con decisione e con tanto dinamismo. Non dovrete dare ascolto a chi proverà a confondervi con tante chiacchiere inutili; vi converrà tagliare corto e seguire chi invece sarà molto più pratico e razionale. Valutate la possibilità di iscrivervi in palestra.

Acquario - Nella vita di coppia, la comprensione reciproca e la dedizione creeranno una bella atmosfera. Se siete single, una persona vi spronerà a superare i vecchi schemi per dare il via a dei cambiamenti radicali nella sfera sentimentale. La prossima settimana potrete anche rimettervi in gioco nella vita professionale. Non dovrete lasciarvi trascinare a fondo dalla pigrizia, anzi, dovrete impegnarvi al massimo. Fate più movimento e non esagerate con il cibo.

Pesci - Anche se siete amanti della cioccolata, dovrete migliorare l'alimentazione. Iniziate una dieta salutare, rinunciando ai "cibi spazzatura". Organizzate una gita nel fine settimana per un completo relax. Siate realistici e non lasciatevi influenzare da dubbi e da timori. Nel lavoro dovrete cercare di non esagerare almeno nella prossima settimana. Agite con cautela, puntando soprattutto a recuperare laddove già ci sono dei problemi. Evitate di fare scelte azzardate.