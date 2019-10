Per i nativi del segno del Toro, questo novembre non sarà proprio il massimo. Alcune opportunità, che siano in amore oppure nel campo degli affari, si potrebbero realizzare entro la fine del mese. Nelle prime settimane di novembre infatti, le posizioni planetarie non favoriranno quasi per niente la maggior parte degli ambiti. Bisognerà soltanto stringere i denti e continuare nelle proprie attività senza fare più del necessario.

Amore e affetti

Più che all'amore in senso stretto, il vostro novembre sarà caratterizzato prevalentemente da una stabilità familiare e affettiva, anche dal punto di vista dell'amicizia. La vita con il partner potrebbe prendere una piega decisamente monotona e sempre uguale, e ciò potrebbe anche dare luogo ad equivoci che difficilmente potranno essere sanati. Dovrete attendere la fine del mese, quando Venere si sposterà, per poter trovare una maggiore tranquillità all'interno della coppia.

Per quanto riguarda i single, non ci saranno molte novità né sugli incontri, tantomeno sulle conquiste che ne potreste ricavare. L'opposizione di Mercurio e del Sole sarà piuttosto deleteria anche per la vostra capacità relazionale, dunque qualche dissapore potrebbe sorgere anche con qualcuno che conoscete a stento.

Lavoro e studio

Mercurio e Giove purtroppo non saranno vostri alleati nemmeno sul fronte lavorativo.

Nel corso del mese potrebbero sorgere problemi di natura economica che se non gestiti bene potrebbero peggiorare. Avrete però un piccolo appoggio da Urano, insieme al quale molti dei progetti in corso saranno conclusi bene e senza molta difficoltà. Previsti anche alcuni salti di qualità.

Sarà necessario lasciare nel cassetto alcune idee in attesa di tempi migliori ed evitare acquisti troppo ingenti che potrebbero destabilizzare il vostro equilibrio finanziario.

Sul piano dello studio, voi studenti dovreste continuare sulla linea che avete già tracciato per voi stessi senza andare incontro a colpi di testa che potrebbero sortire qualche effetto negativo sul vostro percorso di studi. Ciò che dovrete fare invece sarà concentrarvi al massimo.

Salute e fortuna

La fortuna sarà a vostra disposizione solamente entro la fine del mese di novembre: Venere in trigono vi offrirà alcune prospettive di fortuna soprattutto nel campo lavorativo.

Anche Giove si smuoverà solo con l'approssimarsi delle settimane, quindi per il momento converrà attendere.

Sulla salute è meglio non rischiare: anche se vi sentirete abbastanza in forma e non avrete malanni stagionali particolarmente violenti dovreste evitare di fare troppe follie, specialmente per quanto riguarda gli sport.