Il weekend è finalmente arrivato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, domenica 20 ottobre. Dopo una settimana piuttosto difficile, il Leone ritrova un po' di serenità, certo non tutti i problemi troveranno soluzione, ma i nati sotto questo segno si sentiranno più pronti nell'affrontarli. Stanchezza invece per i Gemelli e la Vergine, che farebbero bene a concedersi un po' di riposo. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di domenica 20 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del 20 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: è un momento di stallo per il segno, alla ricerca di alcune soluzioni o semplicemente di una stabilità che da tempo non ha. La meta ambita potrebbe essere ancora lontana, ma durante questa giornata non mancherete di trovare delle piccole soluzioni e dei chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti nell’ambito familiare.

Toro: le stelle sono favorevoli e lasciano presagire una giornata carica di energia e voglia di fare. Al contrario l’opposizione dei pianeti potrebbe agitare un po’ le acque per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Agite con cautela ed evitate un atteggiamento eccessivamente severo e scontroso. Recupero con l’inizio della nuova settimana.

Gemelli: durante la giornata di domenica 20 ottobre sarà bene per i nati sotto questo segno tenere sotto controllo gli istinti e la rabbia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Degli scontri potrebbero nascere in campo sentimentale e all’interno della sfera lavorativa, siate cauti, potreste fare delle scelte di cui pentirvi. Momento sottotono per il fisico, il nervosismo accumulato potrebbe causarvi un calo fisico e qualcuno potrebbe risentire di fastidi allo stomaco.

Cancro: è un momento sereno per i sentimenti, al contrario la sfera lavorativa potrebbe causare delle preoccupazioni.

Il consiglio degli astri per questa giornata è di staccare la spina dagli impegni e di rilassare la mente. Concedetevi un po’ di riposo e trascorrete dei momenti di qualità e serenità con le persone che amate. Incontri favoriti per i single.

Leone: la settimana appena trascorsa è stata abbastanza agitata per il segno, che in più di un’occasione ha agito sotto influsso della rabbia e del nervosismo accumulato.

Il weekend e più in particolare questa domenica porterà un po’ di serenità ai nati sotto questo segno zodiacale, tuttavia sarà bene non esagerare e agire con cautela. Sarà inoltre bene concedere un po’ di riposo al fisico, per ricaricare le energie in vista della nuova settimana.

Vergine: Sarà una domenica positiva soprattutto dal punto di vista dei rapporti sentimentali e interpersonali. Stando al presagio degli astri sarà il momento ideale per farsi avanti in amore, per stringere nuovi legami a risolvere delle problematiche nate precedentemente in campo sentimentale.

Qualcuno però potrebbe risentire di un calo fisico.

Bilancia: è un momento positivo per i nati sotto questo segno zodiacale, che raggiungeranno importanti successi all’interno della sfera professionale da qui alla fine del mese, sempre che questo non sia già successo. Al contrario per quanto riguarda la sfera sentimentale, il consiglio delle stelle è di concentrarsi su quello che già esiste, occorrerà infatti dare maggior fiducia ad un rapporto o cercare di riparare alle problematiche nate con il partner. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più.

Scorpione: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante questa domenica 20 ottobre, in cui lo Scorpione potrà fare affidamento sulla protezione di Luna, Mercurio e Venere. Dunque sono privilegiati i rapporti di tipo sentimentale e quelli interpersonali, chi vive in coppia potrà vivere forti emozioni, mentre i single potrebbero fare un incontro interessante per il futuro. Migliora la sfera lavorativa, anche se i risultati ambiti potrebbero essere ancora lontani.

Sagittario: sarà una giornata dedicata all’introspezione per il segno, che ha bisogno di chiarire alcune incertezze nate durante le giornate precedenti. Mentre per quanto riguarda l’ambito lavorativo alla fine della vostra riflessione riuscirete a trovare la strada migliore da seguire, in campo sentimentale un chiarimento sembra ancora lontano. Cercate di non perdere la pazienza e di andare sempre con i piedi di piombo.

Capricorno: la terza settimana di ottobre si conclude nel migliore dei modi per il segno. Durante questa domenica saranno favoriti i contatti, i viaggi e le serate tra amici. Dunque gli astri vi consigliano di trascorrere una giornata di svago e spensieratezza. Se precedentemente avete avuto dei problemi all’interno del rapporto di coppia, concentratevi ora sul partner e cercate di ristabilire l’armonia.

Acquario: la settimana non è stata priva di tensioni e agitazioni per il segno, che ora sente un forte bisogno di relax e riposo. Durante questa giornata sarà bene cercare di evitare i conflitti, ma soprattutto gli sforzi fisici. Cercate di ricaricare le energie in vista di una settimana che si rivelerà più fortunata di quella precedente.

Pesci: è un momento positivo per il segno, tuttavia la giornata di domenica 20 ottobre potrebbe rivelarsi un tantino sottotono. Soprattutto dal punto di vista fisico i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero risentire di un calo di energie, accusare qualche fastidio fisico o sentirsi più nervosi e irritabili del solito. Cercate dunque di limitare i contrasti sia a livello sentimentale che all’interno dell’ambito familiare. La nuova settimana consentirà di recuperare.