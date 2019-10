Si chiude la prima settimana del mese di ottobre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 6 ottobre 2019, giornata che vedrà nati sotto il segno zodiacale della Vergine vivere maggiori successi in amore. Per i Gemelli nuove opportunità nel Lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in amore giornata particolare, c'è da rivedere un accordo sentimentale.

La Luna è ancora dissonante. Nel lavoro è accaduto di tutto e siete sempre un po' agitati per alcune cose che non vanno come vorreste.

Toro: per i sentimenti è domenica che può portare disagio. C'è qualcosa che non va, forse manca il tempo per incontrarsi. Nel lavoro, se avete un'attività o lavorate come dipendenti potreste essere portati ad accantonare un progetto.

Gemelli: a livello amoroso giornata di recupero.

Chi ha vissuto una crisi deve utilizzare ottobre per riprendersi il tempo perduto in discussioni. Nel lavoro opportunità che tornano attive, in questi giorni potrete completare un esame importante.

Cancro: in amore Luna opposta al vostro segno e questo potrà provocare qualche disagio. A livello lavorativo cercate di fare qualcosa per recuperare denaro. C'è maggiore nervosismo.

Leone: a livello amoroso situazione piuttosto agitata visto che alcune coppie hanno avuto una crisi nel passato e ora dovranno essere maggiormente caute.

Nel lavoro può essere un errore il darsi per vinto prima di aver iniziato una sfida.

Vergine: per i sentimenti non dimenticatevi che in questo periodo avete una grande abilità nel trattare con gli altri. Si potranno ottenere successi. Nel lavoro sono in arrivo risposte particolari o proprio quella che aspettavate da tempo.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti giornata sottotono. A livello lavorativo chi lavora con soci e collaboratori in questi giorni sarà soggetto a maggiore pressione, meglio non pensare troppo ai problemi.

Scorpione: in amore i cuori solitari devono farsi vedere in giro, è tempo di nuove emozioni. Nel lavoro il vostro umore è più stabile e possono esserci belle novità anche in questa particolare domenica.

Sagittario: a livello amoroso passi importanti e, in più, Venere sarà nel segno a breve. Nel lavoro non possiamo escludere qualche novità da un punto di vista personale. Energia per il fisico.

Capricorno: domenica intrigante in amore, rivelare un vostro desiderio sarà più facile.

A livello lavorativo potranno arrivare conferme. Una causa o una questione legale potrebbe darvi una bella soddisfazione.

Aquario: per i sentimenti programmate qualcosa di bello visto che la Luna è favorevole e potrà darvi molto di più. Nel lavoro, se ci sono problemi da risolvere troverete una giusta soluzione.

Pesci: in amore giornata migliore. Sfruttate questo mese di ottobre anche se dovete iniziare un nuovo progetto sentimentale.

Nel lavoro state cercando di evitare discussioni che in questo periodo sono frequenti.