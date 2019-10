Seconda settimana del mese di ottobre. Cosa prevedono le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 7 e domenica 13 ottobre? Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa settimana con l'apposizione di Marte non sarà semplice portare avanti la propria relazione con serenità. In questo periodo non mancheranno però delle occasioni, come incontri che possono scatenare delle belle emozioni.

Nel lavoro dovrete rivedere alcuni progetti e delle situazioni andranno chiarite.

Toro: a livello lavorativo è possibile che si verifichino dei ritardi, cercate però di mostrare a pieno le vostre qualità. Per quel che riguarda l'amore, in questo momento desiderate chiarezza ma c'è molta confusione che non vi fa comprendere quale strada percorrere.

Gemelli: in questi giorni, nel lavoro potrete affrontare le questioni rimaste in sospeso, ma è possibile che giungano anche delle proposte.

In amore con Marte in buona posizione non mancheranno occasioni per poter vivere delle emozioni, ma anche per affrontare discorsi importanti.

Cancro: a livello lavorativo vi sentite particolarmente stanchi, le cose da fare sono molteplici e soprattutto nel weekend potreste cedere a conflitti e nervosismi. Nel lavoro ultimamente avete vissuto dei momenti di crisi, ma con il concludersi della settimana potreste vivere un momento di ripresa e affrontare con più passionalità la vostra relazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: in queste giornate vi sentirete particolarmente forti, cercate però di essere razionali e di riflettere prima di affrontare situazioni difficili. In amore state vivendo una fase di tensione, non sarà una settimana al top a livello passionale.

Vergine: le stelle sono dalla vostra parte a livello lavorativo, concentratevi dunque ed impegnatevi per portare avanti i progetti che vedranno soddisfazioni soprattutto nell'ultima parte del periodo. In amore, l'importante è che siate fiduciosi per poter vivere momenti importanti con il partner o vivere occasioni che possono regalare emozioni.

Astrologia della settimana per tutti i segni

Bilancia: a livello professionale sentite l'esigenza di maggiore chiarezza, in questo periodo alcune situazioni vi appaiono confuse e inevitabilmente a livello progettuale ne risentite. Non temete, con Giove attivo ci sarà una buona ripresa. In amore, potreste essere distratti proprio a causa delle problematiche nate in campo lavorativo. Cercate di evitare conflitti nel weekend.

Scorpione: gli incontri sono favoriti in questa settimana. È possibile che livello sentimentale possiate vivere dei bei momenti per tutto il corso della settimana. A livello lavorativo non vi manca la forza e l'energia, utilizzatela per approfondire alcune questioni rimaste in sospeso.

Sagittario: con Giove dalla vostra parte vi sentite particolarmente energici, vitalità che potrete utilizzare all'interno del vostro rapporto di coppia.

In questa settimana a livello sentimentale anche le coppie indecise riusciranno a prendere una decisione. A livello lavorativo non mancano buone idee, intuizioni e novità, da sfruttare al meglio a livello progettuale.

Capricorno: nel lavoro sono favorite nuove collaborazioni che possono garantire successo per la creazione di nuovi progetti. A livello sentimentale è possibile che ci sia ancora qualche problema con il partner, ma arriveranno delle buone novità. Chi ha vissuto dei momenti sottotono di recente vivrà un momento di ripresa nelle prossime settimane.

Acquario: ad inizio settimana potreste vivere dei momenti sottotono a causa della troppa stanchezza. Con la luna nel segno potreste vivere delle giornate elettriche. Recupererete con il weekend, quando potreste anche fare un incontro importante. A livello professionale sarà un buon periodo per occuparsi di questioni finanziarie. Chi lo desidera, potrebbe anche iniziare un processo di inserimento in un nuovo ambiente lavorativo.

Pesci: a livello professionale ci sono delle scelte da compiere, c'è anche molto lavoro da portare a termine. In amore, se siete alla ricerca di un nuovo amore, aprite il vostro cuore, perché in questo periodo potrete fare buoni incontri.