Nella settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre la Luna arriverà nella costellazione del Cancro, mentre Bilancia avrà nei suoi gradi Marte. Mercurio e il Sole daranno ottime capacità relazionali al segno dello Scorpione, dal momento che questi saranno proprio in questa costellazione. Sagittario avrà nei suoi gradi Giove e Venere, il Capricorno invece avrà Saturno e Plutone. Urano sarà in Toro.

A seguire, le previsioni degli astri della settimana, per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete molto permalosi e non riuscirete a pensare prima di agire, in molti aspetti della vostra vita. Sul lavoro questo potrebbe dare l'avvio ad errori che, se non gravi, potrebbero suscitare il divertimento di alcuni colleghi.

Toro: nella prima metà della settimana sarete attivi e molto prolifici sul posto di lavoro, mentre da venerdì in poi le cose potrebbero prendere una piega decisamente più lenta e incline al riposo e al relax, magari da trascorrere con il partner o con gli affetti.

Gemelli: sarete più teneri con il partner e decisamente più amichevoli con chi vi circonda, anche con chi ultimamente non sopportate. Le serate all'insegna dell'eros e dei sentimenti saranno molto numerose, in questa settimana.

Cancro: i primi giorni di questa settimana saranno caratterizzati da un grande nervosismo che potrebbe coinvolgere chi vi sta accanto. Vi converrà essere più rilassati possibili e fare in modo che lo stress lavorativo non peggiori la già precaria situazione.

Leone: avrete molto entusiasmo sul fronte lavorativo, ma decisamente meno sull'aspetto pratico. In compenso, ci saranno grandi soddisfazioni economiche che vi faranno togliere qualche sfizio e far quadrare meglio i conti in tasca.

Vergine: più lavorerete nel corso di questa settimana, più le remunerazioni saranno ingenti. La voglia di fare ed i progetti non vi mancano, vi basterà una concentrazione invidiabile ed il gioco sarà fatto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto sottotono, confusi e distratti. Sul posto di lavoro dovrete assolutamente evitare di avere questo atteggiamento smarrito, perché qualcuno potrebbe riprendervi. In amore ci sarà qualche sorpresa, ma probabilmente non riuscirete ad apprezzarla appieno.

Scorpione: sarete frizzanti e inclini a fare acquisti, a cambiare taglio di capelli e vestiti, ad essere più brillanti.

Voi single in particolare potreste essere decisamente magnetici con le vostre doti comunicative e personali.

Sagittario: sarete spensierati, non ci saranno brutte nostalgie e pensieri difficili da sopportare. Solo tanto divertimento, qualche successo sul fronte lavorativo e molte idee che attendono soltanto di essere sfruttate appieno.

Capricorno: sarete imbattibili sul lavoro, sia a livello organizzativo che pratico.

Gli affari andranno a gonfie vele ed ogni occasione di intavolare un progetto sarà sicuramente redditizia. Qualche picco di stress in qualche serata vi indurrà al riposo.

Acquario: il lavoro potrebbe essere decisamente monotono in questa settimana, quindi deciderete di smorzare questa routine in tutti i modi possibili, sia da soli che in compagnia. Darete l'avvio a idee sfruttando la vostra spiccata creatività.

Pesci: sarete inclini alla pigrizia e ad evitare in molti modi il lavoro per concedervi delle pause decisamente più lunghe del solito. In amore potreste non condividere alcune idee del partner, che siano buone oppure no.