Il mese di ottobre scorre veloce e una nuova settimana è ormai alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questa quarta settimana del mese. Le prossime giornate forniranno all' Acquario l'occasione di recuperare, dopo una prima parte del mese abbastanza sottotono. I Gemelli si apprestano a concludere questo secondo mese autunnale in maniera positiva, soprattutto dal punto di vista lavorativo dove sono favorite le trattative e le vendite, Bene lo Scorpione con Venere favorevole. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute della settimana, da lunedì 21 a domenica 27 ottobre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche della settimana dal 21 al 27 ottobre, segno per segno

Ariete: sarà una settimana migliore di quella precedente, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Ci saranno meno colpi di testa, meno decisioni dettate dalla rabbia del momento e più attimi di riflessione. È il momento per il segno di fare un passo indietro e cercare di recuperare il rapporto con il partner. Anche i single si sentono più spensierati, saranno favorite le uscite, le serate tra amici, ma anche le attività sportive, soprattutto nel week end.

Sul lavoro potrebbero nascere delle problematiche, qualcosa potrebbe rallentarvi e mettervi in contrasto con i colleghi. Agite con cautela.

Toro: le giornate di lunedì 21 e martedì 22 ottobre potrebbero rivelarsi leggermente sottotono, almeno per quanto riguarda i sentimenti, dalle giornate centrali della settimana tuttavia sara possibile recuperare. Per i single è arrivato il momento di mettersi in gioco, mentre chi vive una relazione che va avanti da tempo può fare progetti per il futuro.

In ambito lavorativo potreste apparire un po’ distratti, con la testa fra le nuvole e perdere la determinazione e lucidità mostrata precedentemente. Dedicatevi qualche momento di riposo, avete fatto tanto e ora è più che meritato. Week end ricco di sorprese.

Gemelli: settimana positiva e soddisfacente, ma anche impegnativa. In ambito lavorativo darete molto, ma potrete anche riscuotere i frutti del lavoro svolto.

Qualcuno potrebbe concludere una trattativa importante o firmare un nuovo contratto. Anche dal punto di vista dei sentimenti è un momento fortunato, sia per chi vive in coppia che per i single. Durante le prossime giornate i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale, romantici e passionali i nati sotto questo segno non avranno paura di mostrare i proprio sentimenti e avvicinare la persona del cuore.

Week end all’insegna dello svago e della spensieratezza.

Cancro: la quarta settimana di ottobre si rivelerà positiva per i sentimenti, i nati sotto il segno ritrovano la serenità. Chi precedentemente ha affrontato delle incomprensioni con il partner potrà ora ritrovare la complicità e l’armonia perse e vivere delle belle emozioni. Le stelle lasciano presagire un oroscopo positivo anche per chi ha un rapporto stabile, che potrebbe fare dei nuovi progetti, e per i single, per i quali non mancheranno le occasioni di conoscere qualcuno di interessante.

Migliora la situazione anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, attenzione però alla sfera economica, ci sono delle cose di chiarire.

Leone: l’inizio della settimana porterà delle agitazioni, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti interpersonali. Qualcuno, nonostante le delusioni, potrebbe essersi gettato a capofitto in una nuova relazione, ma ora non riesce a viverla bene. I single, invece, potranno fare delle frequentazioni, ma niente che si rivelerà importante nel tempo. In ambito lavorativo non ci saranno particolari novità, anche se la sfera economico potrebbe causare nervosismo e preoccupazioni. Evitate le spese superflue.

Vergine: le stelle invitano il segno ha fare un po' di autoanalisi per rivedere nel dettaglio alcuni comportamenti adottati in ambito sentimentale. Per risolvere le problematiche con il partner dovrete essere voi a farvi avanti. Week end sereno in tal senso, risolte le problematiche potrete abbandonarvi alla passione e al romanticismo. Incontri favoriti per i single. In ambito lavorativo non mancheranno gli ostacoli e i momenti di tensione, ma con impegno e costanza riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Bilancia: durante le giornate iniziali di questa nuova settimana di ottobre gli influssi positivi di Venere vi aiuteranno a risolvere alcune problematiche nate precedentemente. Purtroppo però la ritrovata armonia è destinata a vacillare già con l’avvicinarsi del week end, siate cauti e scegliete con cura le parole da usare. Al contrario la sfera professionale regalerà belle soddisfazioni, qualcuno potrebbe essere chiamato a condurre una trattativa, ad iniziare un nuovo progetto o deciderà di mettersi in proprio. Qualunque sia il vostro obiettivo, potrete fare affidamento sul favore degli astri. Nel week end sarà bene concedersi un po’ di risposo, dedicarsi del tempo e rifornire le energie.

Scorpione: sarà una settimana di fuoco per il segno, Venere favorevole vi rende passionali ed affascinati. È il momento ideale per dedicarsi al partner e trascorrere piacevoli momenti di romanticismo e intimità, ma anche per fare incontri ed instaurare nuovi legami. Non è un momento negativo per quanto riguarda la sfera professionale, tuttavia a causa di un calo fisico e del nervosismo accumulato, potreste non agire come vorreste e quindi non ottenere il risultato desiderato. Sabato 26 e domenica 27 sarà bene riposarsi e dedicare maggiori attenzioni alla cura del corpo.

Sagittario: è un buon momento per i sentimenti e i rapporti interpersonali. Sereno e disponibile questo segno potrà ritrovare l’equilibrio all’interno della coppia e magari fare progetti per il futuro. Per chi ha dovuto affrontare delle discussioni in ambito familiare questo è il momento ideale per chiarire i dissapori e ritrovare la serenità. Durante le prossime giornate le energie e la voglia di fare non mancheranno, potrete così confrontarvi al meglio con gli impegni e gli obblighi lavorativi e magari ottenere qualcosa in più del solito. Week end interessante per i single.

Capricorno: dal punto di vista sentimentale potrebbe essere una settimana impegnativa, qualcuno potrebbe dover prendere una scelta. Gli astri non sono comunque in posizione dissonante e chi ha un rapporto stabile potrebbe anche parlare di progetti futuri, mentre i single potranno fare incontri piacevoli. Nonostante il calo di energie di cui qualcuno potrebbe risentire, sarà una settimana proficua ed interessante dal punto di vista lavorativo e si potranno ottenere belle soddisfazioni. Week end di riposo, evitate gli stress e gli sforzi eccessivi.

Acquario: la nuova settimana inizia con dubbi e incertezza in campo sentimentale. Da tempo potreste nutrite dei sospetti nei confronti del partner, è il momento di far cadere gli altarini. Al contrario con l’avvicinarsi del week end potrete ritrovare la serenità e il piacere di stare con la persona amata. Migliorano le cose in ambito lavorativo, al contrario sarà bene tenere sotto controllo le questioni economico-finanziarie, ancora non c’è stabilità in tal senso.

Pesci: la nuova settimana sarà molto interessante e sorprendente per quanto riguarda i sentimenti. Sia che viviate in coppia o siate single gli astri hanno grandi progetti in serbo per voi. Una grande energia vi accompagnerà e vi aiuterà ad ottenere dei bei successi in ambito lavorativo. Chi svolge un lavoro a contatto con il pubblico sarà più favorito rispetto agli altri, ma in tutti i casi le stelle sono dalla parte del segno. Week end sereno e spensierato.