L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 è arrivato con risaputa puntualità all'appuntamento settimanale con voi lettori, amanti della buona Astrologia.

A seguire andremo a fare "le pulci" alla settimana a cavallo tra la fine del mese di ottobre e l'inizio di novembre: Smaniosi di conoscere cosa hanno messo in serbo per noi le stelle nei riguardi dei prossimi sette giorni? Bene, partiamo come al solito a dare spicco ai segni migliori e peggiori del periodo, estratti esclusivamente tra gli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In primo piano in questo contesto, oltre alle immancabili predizioni e le stelline quotidiane, soprattutto le nuove pagelle relative ai singoli segni. In evidenza, assolutamente valutato come il migliore in assoluto in questo frangente, certamente il Sagittario (voto 10), segno classificato al "top della settimana". A ben figurare nella scala dei valori settimanale un altro speciale simbolo astrale: l'Acquario (voto 9).

Non troppo distante dai primi, seppur in ottimo periodo, il Capricorno (voto 8). Ad andare controcorrente purtroppo, tanto per introdurre la parte relativa ai segni in momentanea difficoltà, gli amici della Bilancia (voto 5): allo sfortunato simbolo di Aria le previsioni zodiacali da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre indicano probabili turbolenze astrali negative nei riguardi della sfera sentimentale e lavorativa in generale. Andiamo agli approfondimenti.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 5. Settimana abbastanza negativa per voi della Bilancia, prevista con la parte iniziale e parte di quella finale al di sotto delle attese. Pertanto, visto il periodo altamente impegnativo, l'Astrologia consiglia di prendere in esame solo quelle giornate valutate come positive, per le altre seguirete i nostri soliti consigli dispensati giorno per giorno nei nostri oroscopi quotidiani.

Vediamo nel dettaglio quando agire e quando invece stare fermi. Il responso delle stelle:

★★★★★ giovedì 31 ottobre;

★★★★ mercoledì 30, venerdì 1, domenica 3;

★★★ lunedì 28, sabato 2;

★★ martedì 29 ottobre 2019.

Scorpione: voto 6. La parte più interessante del periodo in esame, ovvero quello dal 28 ottobre al 3 novembre, sarà indubbiamente quella iniziale e parte di quella finale. In questo caso gli astri prevedono come possibili punti deboli sia mercoledì 30 ottobre (sottotono) che domenica 3 novembre (ko): richiesta in questi due giorni.

massima concentrazione e nessuna distrazione. Andiamo a scoprire cos'altro avranno da regalare gli astri tastando il polso alle stelline giornaliere preposte all'uopo. La tabella di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 28 ottobre, venerdì 1 novembre;

★★★★ martedì 29, giovedì 31 ottobre, sabato 2 novembre;

★★★ domenica 3 novembre;

★★ mercoledì 30 ottobre 2019.

Sagittario: voto 10. Periodo "super" è dir poco.

Tutti e sette i prossimi giorni sono stati classificati positivamente nelle previsioni della settimana. In evidenza il secondo giorno della settimana, previsto l'arrivo della Luna nel vostro settore con meritata "top del giorno" al seguito. Da tenere in considerazione il periodo, tra le altre, soprattutto per il fatto di poter contare su ottime possibilità da spendere nel settore relativo ai sentimenti e agli affetti in generale. Passiamo pure alla scoperta della scaletta finale, con le prospettive rosee messe in campo dalle stelline giornaliere. La settimana giorno per giorno:

Top del giorno martedì 29 ottobre - Luna nel segno;

martedì 29 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 30 ottobre, venerdì 1 novembre (Venere nel segno), sabato 2 novembre;

★★★★ lunedì 28 ottobre, giovedì 31 ottobre, domenica 3 novembre.

Capricorno: voto 8. La settimana sotto analisi in questo contesto non sarà affatto spiacevole per il Capricorno, anzi. L'Astrologia, a conferma di quanto appena detto, annuncia sette giorni mediamente più che positivi: uniche giornate "no", mercoledì 30 ottobre (sottotono) e giovedì 31 ottobre (ko). Non prendete iniziative poco sicure o ritenute eventualmente a rischio, ok? Durante queste due giornate dovete osservare una singolare staticità di azione, per il resto andate pure a ruota libera (se le circostanze saranno opportune). Scopriamo adesso insieme come sono state distribuite le stelline giornaliere giorno per giorno. Il resoconto finale:

Top del giorno venerdì 1 novembre - Luna nel segno;

venerdì 1 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 29 ottobre, sabato 2 novembre, domenica 3 novembre;

★★★★ lunedì 28 ottobre;

★★★ mercoledì 30 ottobre;

★★ giovedì 31 ottobre 2019.

Acquario: voto 9. Si preannuncia un periodo davvero positivo per voi Acquario, con la parte legata all'amore davvero prevista a gonfie vele! Nel periodo messo in analisi, a parte la giornata di venerdì 1 novembre preventivata con il simbolo del "sottotono", tutte le altre chi più e chi meno avranno la spunta relativa alla positività. In bella evidenza, oltre al settore legato ai sentimenti, soprattutto quello legato alle questioni lavorative/economiche: probabili entrate di denaro non messi in conto (speriamo per voi!). Allora, pronti a scoprire di più? Di seguito le vostre stelle giornaliere:

Top del giorno sabato 2 novembre - Luna nel segno;

sabato 2 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 30 ottobre, giovedì 31 ottobre, domenica 3 novembre;

★★★★ lunedì 28 ottobre, martedì 29 ottobre;

★★★ venerdì 1 novembre 2019.

Pesci: voto 7. La prossima settimana si prevede non troppo "ingombrante" per voi dei Pesci, parlando ovviamente in merito ad eventuali impegni gravosi o affini messi in conto al periodo. Diciamo che troverete ottima la parte iniziale e centrale del periodo, con la parte finale forse un po' più stressante del solito. Viste le due giornate negative a cui sarete costretti a far fronte proprio nel weekend, il consiglio è di preparare una scaletta con le priorità e tanta pazienza a portata di mano (sapete bene il motivo, vero?). Bene, togliamo pure il velo dalla vostra classifica stelline interessante i prossimi giorni. Lo specchietto riassuntivo:

Top del giorno lunedì 28 ottobre;

lunedì 28 ottobre; ★★★★★ martedì 29 e giovedì 31 di ottobre;

★★★★ mercoledì 30 ottobre e venerdì 1 novembre;

★★★ sabato 2 novembre;

★★ domenica 3 novembre 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Bene, eccoci finalmente giunti alla parte del trattato riguardante l'attesissima classifica della settimana da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre. Ovviamente, come sempre, la presente è valida e rappresentativa dell'intero comparto zodiacale, ovvero dall'Ariete fino a Pesci. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà meritatamente il Sagittario, al primo posto in classifica grazie all'arrivo nel settore della Luna e Venere nel segno. Facile per gli amici appartenenti al segno di Fuoco appena citato intuire un'ottimo andamento del comparto sentimentale. Bene, senza soffermarci più di tanto, andiamo subito a scoprire il resto della scaletta. Servita, la classifica con i voti della settimana:

1° Sagittario , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Cancro e Acquario, voto 9;

3° Capricorno, voto 8;

4° Leone, Vergine e Pesci, voto 7;

5° Ariete, Toro, Gemelli e Scorpione, voto 6;

6° Bilancia, voto 5.

A questo punto l'analisi astrologica impostata sull'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019, dunque a cavallo dei due mesi esaminati poc'anzi, termina qui.

Ricordiamo di non disertare il prossimo trattato astrologico proposto prossimamente con le previsioni, la nuova classifica e le stelline giornaliere. Il periodo messo in analisi sarà quello compreso tra il giorno 4 e il 10 di novembre.