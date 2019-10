L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre prevede un periodo di serenità per i Gemelli, mentre per il Leone potrebbe riaffacciarsi una vecchia fiamma dal passato. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: le coppie che hanno discusso recentemente saranno ancora in tensione. Le stelle saranno positive invece per tutti i rapporti che hanno fatto fatica a sbocciare.

In ambito lavorativo ci sarà una buona occasione che dovrete cogliere al volo. Avrete nuove idee da mettere in pratica.

Toro: in questa fase della vostra vita mancheranno delle conferme concrete ad alcune situazioni. Sabato e domenica avrete maggiormente voglia di uscire da ogni schema e fare ciò che sentite nel profondo. Alcuni di voi saranno abbastanza stanchi e a fatica riusciranno a riacquistare la propria serenità.

Gemelli: se avete passato una fase di sofferenza, in questa settimana dal 14 al 20 ottobre riuscirete a vivere con maggiore serenità e spensieratezza. In ambito lavorativo avrete tutte le carte in regola per mettervi in gioco con nuovi progetti e mostrare le vostre idee ai vostri superiori.

Cancro: le relazioni che nasceranno in questa fase saranno molto fortunate. Molte delle cose che pensavate essere impossibili, saranno in realtà facilmente realizzabili grazie alla vostra grinta e voglia di fare.

Le coppie consolidate avranno diversi progetti con il partner. Non mancheranno gli sbalzi d'umore che potrebbero dar luogo a qualche discussione.

Leone: in ambito sentimentale potrebbe fare la sua ricomparsa una vecchia fiamma del passato. Dovrete essere voi a stabilire se ne vale la pena di ritornare indietro e riaprire un relazione che non si era conclusa neanche piuttosto bene. Sarete molto affascinanti agli occhi altrui e dovrete approfittarne per portare avanti le vostre idee ambiziose.

Vergine: in questa settimana dal 14 al 20 ottobre, i nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero avere qualche disguido con gli Ariete e i Cancro. In amore c'è stata parecchia tensione negli ultimi mesi, ma adesso riuscirete a recuperare un po' di serenità con il partner.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: chi è single potrà avere modo di vivere nuove esperienze che lo renderanno più sicuro di se stesso.

Venere vi aiuterà a risolvere i vostri problemi legati alla gelosia. Sul lavoro potreste aver voglia di cambiamenti. Chi ha un'attività in proprio ha dovuto far i conti con la concorrenza. Prevista stanchezza e un calo di concentrazione.

Scorpione: tante coppie si troveranno a dover fare una scelta nella relazione. I rapporti in difficoltà potrebbero peggiorare ancora, motivo per cui dovrete decidere se è il caso di proseguire o meno.

Non eccedete troppo con gli impegni di lavoro: questo periodo non è molto proficuo, per cui farete meglio a rimandare le cose importanti.

Sagittario: in questa settimana dal 14 al 20 ottobre avrete voglia di grande divertimento. Le storie d'amore che nascono in questo periodo si riveleranno molto importanti. Per chi è single potrebbe arrivare la persona giusta per la propria vita. Chi ha voglia di cambiare lavoro non dovrà perdere tempo, ma sarà comunque necessario mantenere una certa razionalità.

Capricorno: giornate favorevoli in amore, avrete voglia d'affetto e di trovare una certa serenità emotiva. In ambito professionale ci saranno diverse novità in arrivo, ma non tutte si concretizzeranno subito. Bisognerà attendere. Avrete diversi impegni e questioni da risolvere.

Acquario: alcuni potrebbero disperare perchè non hanno ancora trovato la persona giusta con cui condividere la vita. Non siate troppo impazienti, ma attendete il giusto momento che sicuramente arriverà anche per voi. Chi ha voglia di vivere relazioni poco serie potrà essere alla ricerca di nuove avventure. Attenzione alla stanchezza che non mancherà.

Pesci: nella settimana dal 14 al 20 ottobre potrete avvertire un certo distacco da parte del partner. Sul lavoro potreste dover rivedere alcuni accordi che non si stanno rivelando proficui come credevate. In ambito economico potrete aver modo di fare maggiori profitti.