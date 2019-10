Durante la settimana dall'11 al 17 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Toro, dove vi sarà Urano, al segno del Cancro, dove rimarrà stabile il Nodo Lunare. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno come Giove e Venere in Sagittario e Nettuno che permarrà in Pesci. Mercurio ed il Sole stazioneranno nel segno dello Scorpione, nel frattempo Marte sarà nell'orbita della Bilancia.

Amore 'top' per Gemelli

Ariete: impulsivi. Dal weekend con la Luna in Cancro in netto contrasto col duetto Venere-Giove nel loro Elemento i nativi potrebbero divenire oltremodo impulsivi con un elevato rischio di gaffe nell'ambiente professionale.

Toro: energici. Sino a giovedì le predisposizioni astrali faranno, con tutta probabilità, presagire per i nati Toro una gran quantità di energie che potranno orientare in qualsiasi ambito vorranno, raccogliendone copiosi 'frutti'.

Gemelli: amore 'top'. Nel focolare domestico dei nati del segno, dopo qualche settimana di distacco, potrebbe tornare a regnare il sereno con tocchi di galanteria più frequenti durante la prima parte di questa settimana novembrina.

Cancro: litigiosi. In ambito professionale questa settimana di novembre riserverà, c'è da scommetterci, qualche grana di troppo ai nativi che diverranno, loro malgrado, irascibili ed inclini al litigio. Sarà bene che non facciano esplodere il loro malcontento, a maggior ragione martedì e mercoledì.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gratificazioni professionali per la Vergine

Leone: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Leone, con tutta probabilità, andrà a gonfie vele per merito del duro lavoro profuso da inizio anno. Il loro entusiasmo, sebbene smorzato dal Sole in Scorpione, li invoglierà ad alzare il tiro in ambito professionale.

Vergine: gratificazioni lavorative. Non si sono risparmiati nell'ambiente lavorativo i nativi dall'inizio di questo autunno e, con ogni probabilità, questi sette giorni risulteranno colmi di gratificazioni sia professionali che morali.

Bilancia: confusi. Il dissonante duetto Mercurio-Sole potrebbe appannare idee ed intenti dei nati Bilancia rendendoli, come conseguenza, inclini alle distrazioni ed alla confusione mentre svolgeranno le attività pratiche.

Scorpione: cambio di look. Mentre il Sole si sta avvicinando a cambiare domicilio potrebbe emergere per i nati del segno una gran voglia di rinnovare il proprio look.

Lavoro 'top' per Capricorno

Sagittario: amici.

Vorranno divertirsi e, con ogni probabilità, lo faranno organizzando una serata assieme agli amici di sempre che si rivelerà rigenerante oltre che scanzonata, dove le risate saranno assicurate.

Capricorno: lavoro 'top'. Sino a mercoledì con la Luna taurina ben supportata dal duetto Saturno-Urano, adesso in moto diretto, i nati del segno potranno contare su celeri avanzamenti nel settore professionale.

Acquario: routine. Settimana senza infamia ne lode dove gli Astri sembreranno dimenticarsi dei nati Acquario data la loro neutralità sommaria. Invece i Pianeti vorranno 'consigliargli' di ottimizzare il loro tempo libero dedicandosi a ciò che li ristora e appassiona.

Pesci: oziosi. La voglia di fare e comunicare latiterà probabilmente in questa settimana dove i nati Pesci sceglieranno di gran lunga dedicarsi ad uno dei sette vizi capitali, l'accidia.