L'Oroscopo del giorno 21 ottobre 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo lunedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo in merito a quali saranno i segni migliori e peggiori del giorno. In questo caso vi diciamo subito che il periodo coincidente con l'inizio della settimana,evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo soprattutto per coloro nativi in Sagittario e Pesci.

A portare fortuna agli appena citati segni sarà in gran parte una condizione astrologica molto confortante. Diciamo che il primo tra i due potrà contare sull'ottimo aspetto della Luna (specularità positiva al 75%), situata "ai confini" tra il settore del Cancro e quello del Leone: entrerà in quest'ultimo alle ore 18:28 di lunedì 21 ottobre. Invece Pesci avrà dalla sua tutta la forza sprigionata da Nettuno, nel contempo potenziato dallo straordinario trigono con Venere e Mercurio.

Tutto in salita (o quasi), intanto, secondo quanto espresso dalle previsioni di lunedì 21 ottobre, per coloro nativi della Bilancia: lo sfortunato simbolo di Aria avrà dissonanze astrali in arrivo direttamente dalla Luna, nel periodo speculare al 80% e resa negativa dall'opposizione diretta con Plutone. Vediamo di dare ulteriori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 21 ottobre

Un nuovo lunedì è alle porte: vediamo di rendere fruibile una scala di valori da sfruttare per coloro nativi nei sei segni dello zodiaco sotto analisi in questo contesto; ovviamente rapportando quest'ultimi con la qualità più o meno positiva messa in conto dall'Astrologia alla giornata.

A tal proposito la nuova classifica stelline interessante il giorno 21 ottobre 2019. Ovviamente, come già annunciato in apertura la prima posizione è tutta riservata a Sagittario e Pesci, con i segni di Scorpione, Capricorno e Acquario ugualmente in periodo positivo ma, in questo caso, valutato a quattro stelle. Maggiori dettagli a seguire:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Acquario;

★★★: --- (nessuno);

★★: Bilancia.

Oroscopo lunedì 21 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - In arrivo un giorno valutato con molta probabilità come negativo.

Dunque, questa parte iniziale della settimana si preanuncia magra, probabilmente sotto i cattivi auspici di un inevitabile 'ko'. In amore, visto il periodo abbastanza impegnativo, cercate nelle persone care un punto di riferimento a cui aggrapparvi, logicamente senza sfogare su di loro la vostre eventuali frustrazioni. Nelle coppie stabili potrà esserci un po’ di malumore, sicuramente provocato da vecchie ruggini familiari: dovrete solamente resistere e farvi forza di fronte alle situazioni poco piacevoli che potrebbero manifestarsi, ok?

Passerà... Single, non sarà questo un giorno molto fortunato a livello sentimentale, forse perché si potrebbero creare delle incomprensioni fastidiose con qualcuno che vi piace: le previsioni del giorno invitano a fare attenzione. Nel lavoro invece, a rendere la giornata negativa sarà l'opposizione Luna-Plutone. Alla radice di tante probabili incomprensioni ci sarà soprattutto una certa insoddisfazione generale, in alcuni casi aggravate dalla scarsa fiducia in se stessi.

Scorpione - La giornata sotto analisi si incamminerà sulla lama della pericolosa normalità, senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da registrare. Inutile pretendere di realizzare tutto e subito, ogni cosa ha bisogno dei propri tempi, sappiatelo. Quello che dovreste fare è semplicemente continuare ad andare dritti per la vostra strada evitando di cadere nella trappola della provocazioni. In amore, tra luci e ombre conquisterete (forse con abbastanza fatica) un nuovo equilibrio interiore che sarà in grado di accelerare il passo verso future situazioni sentimentali tutte a vostro favore. Quindi con il minimo sforzo sarà possibile ad esempio uscire da un'eventuale crisi di coppia, in modo da vivere tranquillamente la vita in piena serenità. Single, avrete bisogno di tempo per comprendere la persona per la quale avete un forte sentimento. Le stelle perciò vi consigliano di dare pieno sfogo alla vostra libera iniziativa, anche perché sarete in grado di affrontare ogni problema. Provate per una volta ad essere positivi, magari sforzandovi nell'estraniarvi da ogni tipo di negatività. Nel lavoro, sarete messi davanti ad una decisione importante. Siate razionali, perché è prevista una grande rivoluzione che, almeno inizialmente vi spiazzerà; non tarderete a trovare il lato positivo.

Sagittario - Si profila per voi, simpatici amici del Sagittario, un inizio settimana tutto all'insegna della buona sorte e del buon fare, in molti settori. Le predizioni di lunedì consigliano in questo caso, parlando in generale, di sfruttare il momento buono per tentare il "colpo grosso" nelle cose/situazioni che avete maggiormente a cuore. Occasioni in arrivo nei comparti legati all'amicizia, in famiglia o anche nelle attività quotidiane potrebbero dare l'opportunità di mettere in pratica quanto esplicato in precedenza. In amore invece, trascorrerete una giornata tranquilla con la dolce metà, in grande sintonia e massima serenità. Avrete una gran voglia di progettare il domani, ovviamente senza mettere in mezzo quelle solite questioni (discussioni) che sapete. Ad alcuni Sagittario le stelle potranno risvegliare la voglia di tornare ancora ad innamorarsi del proprio partner: se dovesse essere, sarebbe senz'altro una cosa meravigliosa! Single, il pianeta dell’amore vi regalerà sicuramente nuovi incontri da sfruttare: potreste godere di atmosfere molto suggestive e galanti già da metà pomeriggio. In arrivo ci potrebbero essere anche flirt ammiccanti o intrighi amorosi... Nel lavoro, Giove vi farà vivere un periodo positivo anche se successo e fortuna non arriveranno subito, basterà solamente crederci. Affari molto fortunati e occasioni di successo già in programma dal destino...

Astrologia del giorno 21 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Per la giornata di lunedì cosa prevedono gli astri? Diciamo che a voi Capricorno l'avvio settimanale scorrerà abbastanza tranquillo, seppur impostato sulla normale gestione della quotidianità. La situazione astrologica non contempla pertanto troppe disfunzioni a livello planetario, anzi, diciamo che arriveranno pochissime interferenze verso il settore. Le predizioni di lunedì pertanto indicano come abbastanza piacevole il periodo in amore. Potrete facilmente capire le motivazioni di base del vostro partner e regolarvi di conseguenza. Questa nuova visione del vostro rapporto farà comprendere a chi avete a fianco che avevate ragione ad insistere su certe questioni: sarà questo il momento giusto farsi avanti e mettere sul piatto della bilancia qualcosa a cui tenete in particolare. Single, dovreste concedervi più volentieri alle sorprese/gioie della vita. Avventura dopo avventura, forse incontrerete prima o poi l'anima gemella: preparatevi ad essere felici insieme ad una persona molto bella. Nel lavoro, dovrete far appello a tutta la vostra pazienza e forza di volontà per sopportare una situazione non propriamente simpatica. Ma se saprete tener duro, eventuali delusioni non intaccheranno il vostro umore e la vostra fortuna.

Acquario - Il prossimo lunedì sarà di certo abbastanza vivibile per moltissimi di voi Acquario. Parlando in linea generale, una buona sensazione di appagamento, come anche il calore che darete o che riceverete dagli altri, concorreranno senz'altro ad accrescere la vostra sicurezza. In campo sentimentale, troverete occasioni favorevoli per dimostrare l'entità dei vostri sentimenti. Alcune situazioni a cui tenete in particolare saranno soddisfatte molto presto con "la benedizione" da parte del partner. Se nel frattempo qualcosa dovesse turbare il vostro umore, non siate troppo sospettosi ma mostratevi limpidi e affabili come già siete, lasciando cadere qualsiasi sospetto nei confronti del partner: ne resterà compiaciuto! Single, le stelle annunciano l'arrivo di un invito molto intrigante al quale non dovete assolutamente rinunciare. Potreste fare delle conoscenze abbastanza coinvolgenti del previsto: lasciatevi stravolgere dalla fantasia dei nuovi incontri e vedrete che sarà più che divertente! Nel lavoro invece, gli astri stimoleranno tutte le ambizioni: sarà ora di riprendere i progetti accantonati; grandi opportunità potrebbero essere in arrivo nella vostra professione, il che vi aiuterà a reagire agli eventi volgendoli a vostro favore.

Pesci - Il prossimo lunedì sarà da ritenere una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi dei Pesci. Grazie al meraviglioso Nettuno, nel segno ormai da un pezzo e senz'altro pronto a divenire ancor più interessante in questi giorni. Potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che attendevate da un pezzo: cercate di non fare passi falsi con la persona che sapete, ok? Secondo l'oroscopo del giorno 21 ottobre, riguardo l'amore, sarete solari e radiosi e finalmente in pace con voi stessi. Conquisterete l'affetto di nuove persone e darete modo a quest'ultime di amarvi ancor di più. Dando spazio al senso pratico, certamente sarete in grado di risolvere quelle situazioni relazionali in stallo che ultimamente vi angustiano non poco. Se single invece, tutto procederà bene, avete finalmente ritrovato la voglia di essere amati e di amare di nuovo. Cercate l'amore giusto per voi, ma guardatevi attorno, perché potrebbe essere proprio accanto a voi. Nel lavoro, la giornata inizierà con il piede giusto, offrendovi ottime opportunità e tante soddisfazioni. Troverete soluzioni geniali ai problemi che vi assillavano e le scelte per il futuro potrebbero essere, anche molto più importanti del previsto.