Durante la settimana dal 4 al 10 novembre 2019 troveremo Venere e Giove in Sagittario, mentre il Sole e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Marte sarà sui gradi della Bilancia, nel frattempo il Nodo Luna rimarrà stabile in Cancro.

Cancro galante

Ariete: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati Ariete che impulsivamente chiederanno spiegazioni in maniera aggressiva.

Toro: poco lucidi. Il dissonante duetto Sole-Mercurio renderà con tutta probabilità poco fluidi i pensieri e le idee dei nati del segno. Massima attenzione durante le mansioni pratiche.

Gemelli: partenza sprint. Con la Luna nel loro elemento sino a martedì pomeriggio, la settimana partirà alla grande, specialmente per quanto riguarda il loro umore. Poi, col passare dei giorni, il clima si farà meno "effervescente".

Cancro: galanti. Weekend permettendo, la settimana di novembre dei nati del segno riserverà probabilmente più di una soddisfazione sul versante amoroso, la loro galanteria emergerà prorompente.

Shopping per Bilancia

Leone: pazienti. Il mese con il Sole in Scorpione sarà caratterizzato da ostacoli ed umori uggiosi. Saturno e Giove che ''tifano'' per i nati Leone.

Vergine: voltagabbana. Le loro opinioni in merito ad una questione professionale potrebbero mutare più volte durante la settimana innescando uno sgradevole sgomento tra i colleghi più attenti.

Bilancia: shopping. I nativi vorranno concedersi un acquisto costoso, che sia un capo d'abbigliamento o un oggetto d'arredo non baderanno a spese.

Scorpione: burberi. L'umore sarà sotto i tacchi e di conseguenza anche la loro voglia di comunicare latiterà. Sarà bene che mantengano tale atteggiamento, specialmente nel fine settimana.

Pesci creativo

Sagittario: amici. Settimana in cui i nativi avranno ben chiaro quali amicizie siano davvero tali e quali meno, tagliando i ''rami secchi'' della loro pianta evolutiva senza alcuna remora.

Capricorno: venali. Conteggeranno ogni spesa in entrata e in uscita rischiando di essere, a ragion veduta, tacciati di essere estremamente venali dall'amato bene.

Acquario: amore ''flop''. Sette giorni in cui i nati Acquario dovranno probabilmente fronteggiare qualche ostacolo di troppo sul versante amoroso che potrebbe scatenare un diverbio nelle giornate di giovedì e venerdì.

Pesci: creativi. Anche i nati Pesci dovrebbero collaborare, esprimendo senza mezze misure tutte le tonalità creative di cui disporranno, in qualsiasi forma artistica.