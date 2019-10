L'Oroscopo di domenica annuncia l'entrata di Luna nel domicilio astrologico del Cancro. Una nuova sensibilità pervade anche il Toro, la Vergine, i Pesci e la Bilancia, che potranno approfondire splendide sensazioni in famiglia. Questa Luna infatti è posizionata nel cielo astrale dedicato al focolare domestico e rende gli affetti familiari più saldi. Splendidi momenti di un romanticismo languido e avvolgente sono garantiti nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Cancro nell'oroscopo di domenica

Ariete: un po' nervosi a causa di Luna in quadratura, potreste vivere alcune problematiche in famiglia. Marte in opposizione potrebbe rendervi un po' pigri, ma in compenso Giove è dalla vostra parte e garantisce nuovi entusiasmi.

Toro: una gran mole di notizie, comunicazioni e sms diventano molto incalzanti con Mercurio in opposizione a Urano e richiedono molta attenzione, rischiando di innervosirvi.

Attenzione quindi a questo queste responsabilità che potrebbero stressarvi.

Gemelli: un'intuizione perspicace viene garantita dalla vicinanza lunare che punta un riflettore sugli affetti, facendovi superare alcune piccole avversità. La famiglia acquista un ruolo di primaria importanza e vorrete beneficiare di splendidi momenti accoglienti nel focolare domestico.

Cancro: molto sensibili e attenti ai bisogni altrui, sarete premurosi e romantici con il partner.

Apprezzerete molto il calore domestico e una nuova intensità di sentimenti tiene a bada le insicurezze.

Leone: le qualità intellettuali sono molto marcate con Luna molto vicina che garantisce un buon equilibrio affettivo. Dovrete solo scacciare alcune influenze passate dalla mente, aprendovi in modo costruttivo e consapevole alle sensazioni future.

Vergine: le sensazioni sono forti grazie alla vicinanza di Venere e Marte, ma l'influenza lunare avvolgerà come una nube rendendovi molto sognatori: in questo modo potrete evitare il confronto.

Previsioni astrologiche

Bilancia: avete voglia di aprirvi a un cambiamento che potrebbe rivoluzionare la sfera amorosa e Marte spinge all'azione, quasi tentandovi in modo irresistibile. Organizzate bene il tutto allora trovando un escamotage che valuti i pro e i contro alla perfezione.

Scorpione: il tempo scorre alla velocità della luce e ancora non avete stabilito alcune incombenze importanti. Datevi una mossa dunque, puntando su un'ottima concentrazione elargita da Mercurio.

Venere nel segno garantirà splendide sensazioni positive.

Sagittario: Nettuno cerca di moderare gli entusiasmi di Giove, rendendovi un po' più introversi del solito. Attenzione a non seguire una scia troppo sedentaria proposta da Saturno in Capricorno, quindi via libera all'attività fisica magari all'aria aperta, se il tempo lo consente.

Capricorno: non molto in vena di lasciarvi andare ai divertimenti, sarete molto silenziosi e cercherete di contornarvi di persone serie.

La concentrazione non è al massimo quindi è meglio rimandare a tempi migliori alcune decisioni importanti.

Acquario: alcune domande ronzano nella mente e lambiscono la sfera affettiva o quella familiare. Fate in modo che questa eccessiva attenzione per l'immagine non sia innescata dalla paura di rispondere proprio a quei quesiti.

Pesci: Luna dal Cancro lambisce gli affetti e sprigiona un atteggiamento molto romantico e sognatore nei confronti dell'amore. Anche se qualcuno a voi vicino consiglierà di essere prudente, approfittate di questa influenza molto sensibile e vivete ogni attimo con maggiore slancio.