Il mese di novembre è alle porte. Come andranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno della Vergine nel periodo compreso tra il 1 e il 30 novembre 2019? Di seguito ecco cosa prevedono le stelle per quanto riguarda lavoro, amore e salute, ma anche suggerimenti per affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo. Quello di ottobre per la Vergine è stato un mese è particolarmente favorevole.

In campo sentimentale è stato possibile, per i single, fare degli incontri e i fidanzati hanno potuto sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. È stato facile cercare delle soluzioni e poter raggiungere dei compromessi. In campo professionale delle risposte attese da molto tempo sono giunte e anche la salute ha vissuto un momento di recupero.

Nelle giornate del mese di novembre è possibile invece che ci siano dei momenti di tensione: alcune giornate risulteranno essere particolarmente elettriche per voi.

In particolare bisognerà tenere sotto controllo i giorni centrali del mese. Alcune questioni a livello familiare potrebbero sfociare in delle discussioni e questo inevitabilmente potrebbe riversarsi sulla vostra salute psicofisica. Presto Giove inizierà un transito favorevole e potrete in questo modo vivere un recupero e una buona ripresa a livello di forma fisica. In campo sentimentale, in questo periodo in arrivo è possibile fare dei progetti importanti come un matrimonio o un figlio. In campo professionale invece dovrete prendere delle decisioni molto importanti, che riguardano il futuro della vostra società.

Oroscopo novembre: lavoro e amore per la Vergine

Come anticipato, a livello professionale ci saranno delle importanti questioni da risolvere, che riguardano progetti iniziati da tempo. Non sarà semplice gestire i rapporti con i collaboratori, non sarà molta la disponibilità da parte vostra. Buon momento per gli studenti, i quali possono pensare a portare avanti i nuovi progetti. Nel mese di dicembre vivrete un momento importante è interessante nel lavoro, che darà i suoi frutti nei prossimi mesi.

In campo amoroso sono in arrivo delle conferme, nonostante la situazione non sia favorevole come nel mese di ottobre, potrete comunque superare alcune perplessità. Giornate impegnative saranno quelle tra la seconda e la terza settimana del mese: non sarà semplicissimo gestire nuovi amori, quelli iniziati da poco tempo. Non mancheranno dei fastidi anche a livello familiare, che saranno però superati nel mese di dicembre.