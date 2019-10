Nuovo mese in arrivo per il segno zodiacale del Cancro. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il quarto segno dello zodiaco per il periodo di novembre? Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per le giornate comprese tra l'1 ed il 30 novembre 2019. Nel mese precedente i nati Cancro hanno vissuto delle giornate favorevoli con le stelle che vi hanno protetto. A livello salutare, infatti, con anche Venere e Urano dalla vostra parte avete avuto la possibilità di iniziare delle cure e riscontrare dei buoni risultati.

In amore avete avuto più spazio per poter esprimere i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Questo, però, non ha impedito un momento di calo alla fine del periodo. In campo professionale ci sono state delle tensioni da dover affrontare, alcuni programmi si sono rivelati più difficili del previsto.

Nel mese di novembre a partire nella prima parte del periodo vi sentirete sottotono, soprattutto a livello salutare dovrete affrontare alcune situazioni non troppo semplici.

La situazione migliorerà a partire dalla terza settimana del mese quando Marte e la Luna saranno in buon aspetto per voi. In quel caso sarà possibile anche far partire delle terapie. Con l'opposizione di Giove cercate di non stressare troppo il vostro fisico per non riscontrare delle problematiche difficoltose. In amore vivrete un momento particolare e, oltre a delle giornate favorevoli, ci saranno dei cambiamenti e delle trasformazioni con anche qualche novità. Vediamo le previsioni astrologiche nel dettaglio per l'undicesimo mese dell'anno per il segno zodiacale del Cancro.

Di seguito l'astrologia su lavoro e amore nel mese di novembre.

Oroscopo novembre: lavoro e amore per il Cancro

Come anticipato a livello professionale ci saranno dei cambiamenti non previsti, ma riuscirete tranquillamente a portarli avanti. Con la fine del periodo arriveranno anche delle novità. Giornate favorevoli sono anche quelle comprese tra la seconda e la terza settimana del periodo. Con il sole e Mercurio uniti in ottimo aspetto potrete anche superare delle difficoltà e risolvere delle problematiche.

Nel mese di dicembre è possibile che viviate dei momenti di stress, soprattutto nella ricerca di una strategia vincente.

In campo sentimentale alla fine del mese sarà possibile fare degli incontri interessanti. Non chiudetevi, dunque, in casa e mettetevi in gioco. Le coppie che stanno insieme da tempo saranno chiamate a fare delle scelte importanti per il proprio futuro. Nel mese di dicembre è possibile che viviate dei momenti pesanti, dovrete solo avere pazienza e sopportare alcune situazioni anche a livello familiare.