Primo weekend del mese di maggio per i segni zodiacali. Scopriamo come andranno le giornate di sabato 1 e domenica 2 maggio 2021. Ecco di seguito l'Oroscopo e le stelle su lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: nel primo giorno di maggio Venere tornerà favorevole, potrete vivere un buon momento a livello sentimentale per l'intero weekend. In campo professionale sarà meglio non sottovalutare possibili incontri.

Toro: Luna favorevole per questo fine settimana di maggio, cercate però di non fare troppe cose contemporaneamente. In amore tenete a bada le preoccupazioni.

Per quel che riguarda il lato lavorativo potrete ricevere delle interessanti conferme.

Gemelli: Venere sarà nel segno, situazione astrologica interessante per il lato sentimentale. In campo professionale potrebbero giungere delle richieste da valutare.

Cancro: nel lavoro ci saranno delle questioni da portare a termine, cercate però di non avere fretta. Per quel che riguarda il lato sentimentale, in questo weekend potrebbero esserci degli incontri interessanti.

Leone: per i nati sotto il quinto segno zodiacale il weekend sarà caratterizzato da stanchezza, in particolare nella giornata di domenica. In campo sentimentale è possibile che vi sentiate nervosi, a livello lavorativo attenzione alle distrazioni.

Vergine: cambiamenti interessanti a livello lavorativo in questo primo weekend di maggio. Sabato potreste sentirvi nervosi, domenica riuscirete a gestire meglio le problematiche.

Astrologia del weekend per i segni zodiacali

Bilancia: Venere è favorevole in questi giorni di inizio mese, vi sentite meglio rispetto alle giornate precedenti.

In amore potrete fare conoscenze. Per quel che riguarda il lato lavorativo, se qualcosa vi interessa particolarmente, potrete dedicarvici.

Scorpione: per l'intero mese di maggio Marte sarà attivo nel segno, cercate però di non stancarvi troppo, tra le cose che avrete da fare. Con la luna favorevole potrete risolvere delle questioni sentimentali, soprattutto nella giornata di domenica.

Sagittario: sabato è possibile che nascano dei dubbi a livello sentimentale, mentre domenica potrebbero sorgere dei conflitti il partner. In campo lavorativo cercate di capire quali sono i vostri reali interessi.

Capricorno: con Marte in opposizione non sarà semplice gestire alcune questioni professionali. In amore, con Venere favorevole la giornata di sabato sarà particolarmente interessante.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale il mese di maggio inizia positivamente. In particolare in amore potrete risolvere le problematiche sorte negli ultimi tempi. A livello lavorativo cercate di non agitarvi.

Pesci: i single del segno potrebbero fare degli incontri, è un buon momento per dedicarsi all'amore.

A livello lavorativo, cercate di non farvi influenzare da situazioni esterne a voi.