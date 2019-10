L'Oroscopo da lunedì 4 a domenica 10 novembre rivela che sarà una settimana carica di aspettative per i nativi sotto diversi segni zodiacali.

Ottobre è stato un periodo costellato di difficoltà, ma nei prossimi giorni le cose potrebbero farsi più limpide. Dubbi, tormenti e problemi potranno essere risolto grazie alla disposizione lunare. Infatti, lunedì si parte con la Luna in ultimo quarto che promette chiarezza.

Ciascun segno zodiacale avrà i propri impegni nei prossimi giorni. Qualcuno sarà baciato dalla fortuna e sfrutterà gli attimi di ispirazione all'interno di determinate attività. Qualcun altro, invece, avrà dei piccoli momenti di tristezza e di rabbia. Infine, ci sarà anche chi punterà tutto sull'amore. Approfondiamo le cose leggendo le previsioni di ciascun segno zodiacale.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete – In questa settimana sarete al centro di un periodo positivo, soprattutto a livello fisico.

Vi sentirete in gran forma e ciò influenzerà anche le varie attività. Chi lavora punta spesso sulla cordialità ma anche sulla simpatia. Attenzione in campo sentimentale, le giornate sono un po' tese ed è meglio evitare di discutere con il partner. Il fine settimana sarà interessante.

Toro – A novembre avrete a che fare con un mese importante per prendere decisioni di un certo rilievo. Chi lavora riceverà delle proposte che sarebbe meglio non lasciarsi sfuggire.

Magari al momento qualcosa non vi soddisfa, ma sicuramente avranno successo prima o poi. L'intesa con il partner sarà pressoché perfetta. Vi aspettano delle liete serate da godere in compagnia degli amici o dei vostri famigliari più cari. Weekend rilassante, ma non esagerate con la pigrizia.

Gemelli – Grazie al vostro carattere spiritoso e amichevole, avete dei buoni rapporti con gli altri. Gli astri, nei prossimi giorni vi sommergeranno di influssi benefici ed anche la fortuna sarà con voi.

In campo lavorativo dovrete essere più lucidi e anche più ottimisti. Coloro che sono in attesa di una risposta dovranno aspettare la fine del mese. In amore siete moto equilibrati e questa settimana verrà fuori il vostro senso pratico. Aspettatevi anche una settimana abbastanza romantica anche se siete ancora in attesa della persona giusta.

Cancro – L'oroscopo della settimana preannuncia giornate a dir poco incredibili e con stelle favorevoli.

Godrete di una perfetta salute abbastanza buona, gli amici vi staranno vicino e il partner vi adora e vi coccola. Per coloro che lavorano e magari sognano di fare carriera, il successo è dietro l’angolo. Continuate a rimanere concentrati e determinati. Tutto sommato si prospetta una settimana ricca di emozioni e di complicità in amore. Allontanate ogni forma di negatività e lasciate che la giustizia divina faccia il suo corso senza interferire.

Leone – Dopo giorni di negatività, finalmente vivrete una settimana abbastanza positiva e tranquilla. Dovrete solamente fare un po' di attenzione alle malattie stagionali che potrebbero portare problemi a occhi, naso e gola. Non si escludono mal di testa. Nel lavoro e nelle faccende di casa, avrete le occasioni giuste per primeggiare e dimostrare le vostre capacità, anche se qualcuno vi sparla da dietro. In amore, riferito alle coppie, il rapporto si arricchirà di novità. I single dovrebbero provare a cambiare tattica se vogliono avvicinarsi a qualcuno di particolare. Non esagerate nel mangiare nel prossimo fine settimana.

Vergine – Dentro di voi provate dei sentimenti contrastanti. Nonostante ciò, nei prossimi giorni godrete di una buona forma mentale e fisica. Anche l'umore sarà splendido purché non lo rovinate arrabbiandovi per delle sciocchezze. Se riuscirete a mantenervi positivi, nel lavoro risulterete efficienti e impeccabili. In amore siete sempre passionali e generosi. In settimana potreste rendere felice il partner con un pensiero o una proposta per il futuro. Nel weekend sarà meglio dedicarsi un po' al relax.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia – Pur essendo un segno pieno di sogni e speranza, siete di natura molto pigri. Proprio per questo non si escludono dei problemi alle articolazioni, cercate di camminare molto. Sul lavoro qualcosa vi causerà agitazione. In amore, le coppie dovrebbero imparare a prestare ascolto al partner. I single avranno ottime opportunità per conoscere gente interessante. Socializzate di più, vi tornerà utile un domani. Organizzate un bel weekend da trascorrere assieme ad una persona che vi piace.

Scorpione – L'oroscopo settimanale vi vede energetici. In campo lavorativo e dietro le mura domestiche, non vi risparmiate di certo. Avete sempre voglia di fare e spesso programmate anche per il futuro. Attenzione a non creare antagonismo e gelosie. Alcune persone che contano vi riempiono di lusinghe ma potrebbero comunque non essere sincere nei vostri confronti. Nei rapporti con il partner sarete aperti ed affettuosi. Si prospetta una settimana all'insegna della felicità e da trascorrere con i cari.

Sagittario – In questa settimana avreste voglia di cambiare tante cose all'interno della vostra vita. Magari vi sentite schiacciati dalla routine. Nel lavoro i rapporti con i colleghi risulteranno sereni, soprattutto con quelli più giovani. Sarete solo un po' sottotono e avrete bisogno di distrarvi. Organizzate almeno una giornata diversa, magari una breve gita.

Capricorno – Stando alle previsioni, avrete una settimana abbastanza piacevole, anche se il cielo risulterà nuvoloso. Siete un segno fin troppo impulsivo ma non vi arrendete mai. Nel lavoro dovrete evitare di parlare di un progetto ancora in erba, abbiate pazienza è proponetelo per l'inizio dell'anno nuovo. In amore non si escludono discussioni. Siate ragionevoli e non cercate sempre di imporvi. Magari una cosa che a voi sembra giusta, agli occhi dell'altro non lo è. Cercate di rilassarvi con gli amici nel fine settimana.

Acquario – Sprizzate energia da tutti i pori e anche nel lavoro avrete dei notevoli benefici. Nei prossimi giorni riuscirete a dare un tocco di novità nel rapporto di coppia. I single devono fare attenzione ad un’amicizia che potrebbe diventare qualcosa in più. Trascorrete il weekend a recuperare le forze e a dormire. Se necessario, ritagliatevi un momento rilassante dal parrucchiere e magari fate un cambio di look.

Pesci – L'oroscopo vede una settimana interessante, piena di positività e sicurezza sia in voi stessi che verso gli altri. Le stelle saranno favorevoli. In amore, finalmente vi lascerete andare ma attenti a non scottarvi. Nel lavoro non dovrebbero mancare delle novità e magari delle risposte migliori di ciò che vi aspettavate. Emozioni in arrivo. Lasciatevi andare alla passione e non esagerate con i cibi salati.