Il penultimo fine settimana di aprile è ormai alle porte. Approfondiamo come andranno sul piano astrologico le giornate di sabato 24 e domenica 25 aprile 2021. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore per tutti, da Ariete a Pesci.

La prima sestina

Ariete: in campo sentimentale sono possibili delle problematiche, in particolare sabato vi sentirete stanchi. Domenica la Luna sarà in opposizione, meglio essere cauti. Nel lavoro, con Marte dissonante, riflettete prima di agire.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale, la giornata di domenica sarà particolarmente interessante per l'amore.

Nel lavoro sabato non mancheranno situazioni promettenti da sfruttare.

Gemelli: in campo sentimentale in queste giornate del weekend potrebbero sorgere delle polemiche, che però non dureranno a lungo. In campo lavorativo è un periodo di riscatto.

Cancro: giornate polemiche per il campo sentimentale, sarà meglio concentrarsi sulle questioni professionali. Nel lavoro dei progetti a cui tenete potrebbero prendere il via.

Leone: cercate di fare le cose con calma in questo weekend, domenica sarà una giornata buona per la salute. Nel lavoro possibili richieste in arrivo. Per quel che riguarda il lato sentimentale non mancheranno polemiche.

Vergine: per chi desiderasse iniziare delle terapie, questo è il periodo giusto.

Con la Luna nel segno sabato è un buon momento per fare incontri, non manca energia. In campo lavorativo vi sentite agitati per alcune questioni in sospeso.

Astrologia del fine settimana per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore nel weekend cercate di gestire con serenità i rapporti con il partner. Sabato sarà una giornata positiva, domenica nasce con la Luna nel segno.

Potreste però sentirvi confusi per quel che riguarda alcune situazioni professionali.

Scorpione: cercate di non alimentare polemiche sentimentali soprattutto sabato, quando potreste sentirvi in calo. Alcune questioni lavorative è probabile che possano trovare una soluzione.

Sagittario: è possibile che in questo weekend vi sentiate stanchi, con Marte in opposizione potrebbero esserci più preoccupazioni del solito sul lavoro.

In amore la Luna non sarà più contraria, vi sentirete più carichi domenica.

Capricorno: possibile agitazione sentimentale a inizio weekend, potreste sentirvi stanchi con concludersi del periodo. Nel lavoro se avete dei progetti in ballo, portateli a termine.

Acquario: i nati sotto il penultimo segno zodiacale vivranno il weekend con una sensazione di stanchezza, in particolare in amore. Nel lavoro, se ci sono state delle problematiche, sarà meglio impegnarsi per trovare una soluzione.

Pesci: non manca energia in questo fine settimana, dopo un periodo sottotono. Nel lavoro sarà possibile rinnovare alcune situazioni a cui tenete. Per quel che riguarda il lato sentimentale avete voglia d'amare.