Ultima settimana del mese di aprile sta per avere inizio. Scopriamo come andranno le giornate comprese tra lunedì 26 aprile e domenica 2 maggio 2021. Di seguito l'Oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: l'ultima settimana di aprile si aprirà con la luna in opposizione, possibili agitazioni in campo amoroso. Nel weekend la luna sara però favorevole e sarà possibile recuperare forza ed energia a livello emotivo. Nel lavoro non mancheranno opportunità da valutare.

Toro: vi sentite più forti al livello sentimentale, nelle prime giornate del periodo con la luna In opposizione è possibile che avvertiate del nervosismo nei confronti del partner.

Con l'arrivo del weekend sarà invece possibile per i single fare nuovi incontri. Nel lavoro cercate di fare attenzione alle questioni che riguardano il lato economico.

Gemelli: periodo interessante per la sfera amorosa, avete voglia di amare. Attenzione però a concedervi possibili trasgressioni, in particolare nella parte centrale del periodo. Con il concludersi della settimana vi sentirete più forti e non mancherà energia. Nel lavoro siate prudenti, cercate di non fare più del necessario e non alimentate polemiche, soprattutto nel weekend.

Cancro: l'ultima settimana di aprile nasce un po' conflittuale a livello sentimentale. Avete comunque voglia di fare progetti d'amore e sarà possibile anche trovare delle soluzioni ad alcune situazioni complesse.

Nel lavoro, gestite le cose con calma, ma non mancherà energia e situazioni ottimali per poter portare avanti i vostri progetti.

Leone: in campo professionale con Saturno in opposizione a inizio settimana potrebbero sorgere delle discussioni. Possibili nervosismi anche nel resto del periodo, ancor più con la luna dissonante nelle giornate centrali.

Per quel che riguarda il lato sentimentale, siate prudenti nei rapporti con gli altri, cercate di sfruttare l'arrivo del weekend per chiarire alcune cose in sospeso con il partner.

Vergine: non mancheranno opportunità sentimentali, potrebbero crearsi delle nuove situazioni per voi interessanti. Marte sarà favorevole, ma attenzione alla luna contraria del weekend.

Nel lavoro, è possibile che arrivino nuove proposte e avrete l'opportunità di concludere alcune trattative, ma state lontani dalle polemiche di metà settimana.

Astrologia della settimana per i segni zodiacali

Bilancia: con la luna nel segno la settimana inizia in modo interessante a livello sentimentale, con Giove e Saturno favorevole anche alcune tensioni professionali potranno placarsi. L'arrivo del weekend vi invita non stancarvi troppo.

Scorpione: nel lavoro arriveranno delle soluzioni interessanti che dovrete saper sfruttare. Non mancheranno buone idee in questa settimana, vi sentite più energici. In amore, Marte non sarà più in opposizione e potrete prendere decisioni importanti per i vostri sentimenti.

Capricorno: l'ultima settimana di aprile sarà particolarmente interessante per il lato sentimentale, infatti sebbene la luna sarà contraria, con Venere favorevole e, con l'arrivo del weekend, anche Mercurio e il Sole, potrete fare dei passi avanti importanti a livello sentimentale. Nel lavoro, sarà meglio concentrarsi sulle opportunità che si presenteranno in questo periodo.

Acquario: gestite le situazioni sentimentali con maggior calma in queste giornate di fine aprile, con Giove e Saturno contrari dovrete infatti essere cauti nei rapporti amorosi. A livello lavorativo, prima di fare delle scelte sarà meglio riflettere, non mancheranno comunque buone idee da sfruttare.

Pesci: con la Luna favorevole a inizio settimana, ci sarà una bella ripresa per i sentimenti.

Nella parte centrale del periodo potreste sentirvi un po' nervosi, ma si recupera con l'arrivo del weekend. Per quel che riguarda il lato lavorativo, attenzione ad eventuali preoccupazioni, il momento è comunque interessante e vale la pena cercare di sfruttare delle opportunità.