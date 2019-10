Domenica 20 ottobre troviamo la Luna e il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Marte e il Sole saranno nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno permarrà nel segno dei Pesci.

Bugie per il Toro

Ariete: ombrosi.

Il tono umorale dei nativi, con ogni probabilità, sarà basso e, come conseguenza, anche il loro atteggiamento ne risentirà, specialmente sul fronte professionale, dove qualche collega storcerà il naso.

Toro: bugiardi. Sommare bugie su bugie non è mai un buon metodo, difatti oggi i nati del segno potrebbero vedere crollare inaspettatamente il loro "castello di carta" prendendosi anche una lavata di capo.

Gemelli: amore "flop". Il languido Nettuno unito alla Luna cancerina formeranno una congiunzione poco conciliante con gli affari di cuore dei nati del segno, che respireranno probabilmente un clima gelido, quasi anaffettivo, nel focolare domestico.

Cancro: sereni. Dopo un lungo periodo burrascoso in coppia, questa domenica si presenta ai nati Cancro sotto i migliori auspici. Probabile una ritrovata serenità nelle relazioni amorose stabili.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Relax per Bilancia

Leone: attendisti. Domenica "conservatrice" quella che, c'è da scommetterci, si prospetta per i nativi, che opteranno per un mood attendista sul piano professionale, ponderando con dovizia ogni mossa da effettuare nel prossimo futuro.

Vergine: finanze "flop". Il settore finanziario dei nati Vergine andrà, con tutta probabilità, attenzionato a dovere, eliminando ogni spesa superflua che si sono voluti permettere nell'ultimo periodo.

Bilancia: relax. Settimana faticosa e stressante quella che hanno dovuto affrontare i nati del segno e che, c'è da scommetterci, in questa domenica vorranno dedicarsi al relax più assoluto, stretti tra gli affetti più cari.

Scorpione: romantici. Domenica in cui i nativi, con ogni probabilità, rispolvereranno le loro doti d'inguaribili romanticoni, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Nuovi incontri per Pesci

Sagittario: routine.

Giornata senza infamia ne lode quella che potrebbero vivere i nativi, a causa delle neutrali forze astrali in onda. Sarà bene che si dedichino al loro passatempo preferito, purché non sia troppo dispendioso.

Capricorno: energie "flop". Il bottino energetico durante l'ultimo giorno della settimana potrebbe risultare scarno e, di conseguenza, rendere i nativi inclini alla svogliatezza. Miglioramento umorale possibile verso sera.

Acquario: gelosi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene verso una nuova conoscenza lascerà perplessi, sulle prime, i nativi, per poi scatenare in maniera prorompente la loro gelosia.

Pesci: nuovi incontri. Le conoscenze che i nati Pesci faranno durante le 24 ore avranno, c'è da scommetterci, ottime chance di divenire splendidi flirt ottobrini.