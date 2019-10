Durante la settimana dal 21 al 27 ottobre 2019 sul piano astrale troveremo il Sole e la Luna cambiare domicilio dalla Bilancia (dove invece rimarrà Marte) fino al segno dello Scorpione, dove stazionano anche Mercurio e Venere. Nel frattempo Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno, così come Giove resterà nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro, inoltre Nettuno continuerà il suo moto in Pesci.

Toro distratto

Ariete: attenzione al regime alimentare. Coi Pianeti lenti in posizione dissonante la settimana nativa potrebbe essere all'insegna di qualche cambiamento nel loro regime alimentare rendendolo più attento alla salute.

Toro: distratti. L'acume e la fluidità di pensiero verranno, con ogni probabilità, meno durante questi sette giorni e, specialmente nel weekend, farebbero bene a porgere la massima attenzione mentre svolgeranno le attività professionali.

Gemelli: routine. Settimana senza troppe novità o scossoni di sorta quella che potrebbero vivere i nati Gemelli. Sarà bene che ottimizzino il loro tempo libero dedicandosi ad un nuovo e rigenerante hobby.

Cancro: calienti. Il Sole nel segno favorirà, c'è da scommetterci, le faccende di cuore dei nati del segno. Nelle giornate centrali della settimana i nativi potranno contare anche su una carica erotica a livelli record.

Scorpione focoso

Leone: finanze da seguire con attenzione. Il settore economico dei nati Leone andrà revisionato minuziosamente tagliando le spese superflue ed aggiungendone di nuove in linea con la quotidianità del momento.

Vergine: lavoro 'flop'. L'ambiente professionale potrebbe riservare qualche ostacolo ai nati del segno, specialmente a chi opera alle dipendenze altrui che dovrà far fronte a qualche collega invidioso.

Bilancia: nervosi. Ogni piccolezza, con ogni probabilità, farà saltare i nervi ai nativi in questa settimana, complici i due Luminari che vanno a trovare il segno successivo. Lavoro in secondo piano.

Scorpione: focosi. Da mercoledì i nati Scorpione avvertiranno un favorevole cambiamento nelle relazioni amorose e, sopratutto, una ritrovata carica passionale, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Spese extra per Acquario

Sagittario: attenzioni alla famiglia. Nelle giornate di giovedì e venerdì i nativi potrebbero essere chiamati a risolvere un'annosa faccenda riguardante la famiglia originaria che sistemeranno in poco tempo. Martedì probabili diverbi amorosi per futilità.

Capricorno: svogliati. Poche le energie e poca la voglia di fare per i nati Capricorno durante questa settimana di fine ottobre.

Sarà bene, ove possibile, che si prendano qualche giorno di ferie per staccare la spina.

Acquario: spese extra. Una spesa inaspettata potrebbe giungere tra martedì e mercoledì gettando nello sconforto i nativi che, però, farebbero bene a 'togliersi il dente' prima possibile per evitare eventuali more.

Pesci: flirt. Le occasioni d'incontro non dovrebbero mancare, a maggior ragione nella seconda parte della settimana, e molte di queste nuove conoscenze avranno buone probabilità di divenire appassionanti flirt autunnali.