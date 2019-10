L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre 2019 porta in primo piano l'analisi astrologica messa in conto alla quarta settimana dell'attuale mese. Curiosi di scoprire cosa regaleranno di buono le stelle i prossimi sette giorni? In primissimo piano l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Allora, iniziamo subito a mettere in chiaro previsioni, pagelle e classifiche non prima però di aver reso una breve anteprima sui migliori e peggiori del periodo.

A tal proposito ricordiamo che nell'articolo di oggi saranno presi in considerazione i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, a differenza della classifica finale che riguarda - come da solita prassi - tutti e dodici i simboli astrali. Passiamo subito a togliere il velo sul probabile andamento settimanale dando "un assaggio" in anteprima sui migliori e peggiori del periodo.

A non avere problemi nel frangente temporale preso in considerazione troviamo meritatamente lo Scorpione (voto 10); subito dietro il predetto simbolo di Acqua figura Bilancia (voto 8). Periodo abbastanza buono, vista la non troppa distanza dai migliori, anche per Sagittario (voto 6), Capricorno (voto 6) e Acquario (voto 6). Invece, a dover subire una settimana quasi tutta in salita, secondo quanto riportato nelle le previsioni zodiacali da lunedì 21 a domenica 27 ottobre, saranno coloro nativi dei Pesci (voto 5).

Luna nei segni: i prossimi transiti

Prima di passare agli approfondimenti segno per segno, diamo pure uno sguardo ai prossimi cambi di settore interessanti l'Astro della Terra. A riguardo di quanto appena espresso, l'Astrologia segnala quattro soste messe in atto dalla "musa dei poeti" nel periodo compreso dal 21 al 27 del corrente mese di ottobre. Il primo stop prevede la Luna in Leone di lunedì 21.

A seguire, una sensuale Luna in Vergine il giorno 23 ottobre a cui farà seguito l'ingresso della Luna in Bilancia di venerdì 25 ottobre. Il periodo chiuderà infine con il passaggio della Luna in Scorpione, presente nell'orgoglioso segno di Acqua a partire da domenica 27 ottobre.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 8. Ottimo periodo in arrivo per moltissimi di voi, cari amici della Bilancia.

Ultimamente, soprattutto in campo affettivo, ne avete fatta di strada; ora, giustamente sperate di ricevere le dovute soddisfazioni e quindi come darvi torto? Per agevolare questo periodo positivo consigliamo di prendere nota delle giornate positive espresse soprattutto dalla giornata di venerdì 25 ottobre sostenuta dalla splendida presenza della Luna, ovviamente segnalata con la "top del giorno".

I soli punti delicati riguarderanno il primo ed il secondo giorno del periodo, rispettivamente valutati con il "ko" e lo snervante "sottotono": pazienza, consolatevi pensando che c'è chi sta peggio di voi. Allora, senza perdere tempo passiamo pure a visionare le stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 25 ottobre - Luna nel segno;

venerdì 25 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 24, sabato 26, domenica 27;

★★★★ mercoledì 23 ottobre;

★★★ martedì 22 ottobre;

★★ lunedì 21 ottobre 2019.

Scorpione: voto 10. Considerati nelle previsioni della settimana con il massimo voto in pagella, tanti di voi Scorpione potrete contare senz'altro su sette giornate tutte positive. Pronti a gongolare in amore e nel lavoro? Certo che si, e il perché è subito spiegato: gli astri annunciano a tutti voi l'arrivo del Sole in Scorpione mercoledì 23 ottobre nonché una meravigliosa Luna nel segno messa in agenda per la prossima domenica 27 ottobre e senz'altro a coronamento di uno splendido weekend! Andiamo subito a scoprire quali saranno gli altri giorni più fortunati in assoluto e quelli da vivere invece nella solita (per voi positiva) routine. A seguire il responso degli astri evidenziato dalle stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 27 ottobre - Luna nel segno;

domenica 27 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 23 (Sole nel segno), giovedì 24, venerdì 25;

★★★★ lunedì 21, martedì 22, sabato 26

Sagittario: voto 6. Per voi nativi, diciamolo subito, il periodo potrà evolvere teoricamente sulla media sufficienza, con un inizio e un fine settimana abbastanza positivi. Da tenere in considerazione però la parte del periodo indicata dalle giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre, decisamente poco affidabile. Senza soffermarci più del dovuto, passiamo pure a mettere in chiaro la vostra classifica settimanale partendo proprio dal 1° giorno: lunedì 21 porterà in regalo cinque ottime stelline, replicate pari pari anche mercoledì 23. Le restanti giornate come sempre vi invitiamo a scoprirle dal condensato creato all'uopo, piano piano, iniziando da quelle migliori e finire con quella in coda al gruppo. Il responso a seguire:

★★★★★ lunedì 21, mercoledì 23;

★★★★ martedì 22, giovedì 24, domenica 27;

★★★ venerdì 25 ottobre;

★★ sabato 26 ottobre.

Capricorno: voto 6. L'Astrologia applicata al segno annuncia a voi del Capricorno un periodo poco prospero, in primis per quanto riguarda la fortuna in generale nei diversi comparti. In particolare, l'unica vera svolta potrebbe arrivare nella sezione "amore e affini": in previsione, un inizio e un finale di settimana certamente ottimi e abbastanza convincenti. Iniziamo con le giornate segnate a cinque stelle: martedì 22 e domenica 27 ottobre con splendide opportunità da cogliere nei rapporti interpersonali e sentimentali. Buone e con poche controindicazioni le giornate a quattro stelle del 21, del 23 e del 26 del corrente mese. La giornata "sottotono" invece arriverà giovedì 24 ottobre e risulterà sottolineata dalle solite tre stelle negative. Da stare in campana intanto, venerdì 25 ottobre: due stelle da "ko" e periodo abbastanza impegnativo con cui misurarsi. La vostra scaletta:

★★★★★ martedì 22, domenica 27;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23, sabato 26;

★★★ giovedì 24 ottobre;

★★ venerdì 25 ottobre 2019.

Acquario: voto 6. In arrivo sette giorni mediamente nella norma nei quali a prevalere sarà la solita scontata routine. Tranquilli, il periodo analizzato sarà senz'altro sufficientemente positivo o almeno passabile se avrete l'accortezza di prenderlo con una certa decisione: no assolutamente a leggerezze, distrazioni o quant'altro. Una raccomandazione: non trascurate di valutare bene i pro ed i contro in caso di decisioni importanti, ok? Vediamo quali saranno i giorni buoni e quelli in cui dovrete stare in campana, pertanto prendete nota e ricordatevi soprattutto di dare uno sguardo all'oroscopo quotidiano, fonte di indicazioni e consigli. Scopriamo insieme le stelline giornaliere valutate nella scaletta sottostante:

★★★★★ martedì 22, sabato 26 ottobre;

★★★★ lunedì 21, venerdì 25, domenica 27;

★★★ mercoledì 23 ottobre;

★★ giovedì 24 ottobre.

Pesci: voto 5. Diciamolo subito, questa in imminente arrivo potrebbe essere una settimana davvero poco fortunata per voi Pesci. Caratterizzata da una parte finale abbastanza pesante, decisamente meno quella relativa al centro del periodo. In questo caso, d'obbligo un appunto sulle giornate di martedì 22 e sabato 26, entrambe valutate con il segno di spunta indicante i frangenti "sottotono". Da prestare maggior attenzione, per non dire di stare in massima allerta, proprio domenica 27 ottobre: valutata con la sigla del "ko", la giornata di chiusura del periodo non permetterà di certo facilonerie di alcun genere, leggerezze o strappi a qualsivoglia tipo di regole. Patentati? Ebbene, gli astri invitano gentilmente a posare il cellulare e tenere lo sguardo vigile durante la guida... La scaletta:

★★★★★ lunedì 21 ottobre;

★★★★ mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25;

★★★ martedì 22 e sabato 26;

★★ domenica 27 ottobre 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Certamente destinata a suscitare curiosità, come da copione ormai consolidato, è arrivata la nuova classifica della settimana interessante il lasso temporale che va da lunedì 21 a domenica 27 ottobre. Il resoconto astrologico relativo alla scaletta in questione è impostato sulla votazione da cinque a dieci ed è valido per tutti i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di sapere qual è il voto assegnato al vostro simbolo astrale? Bene, visto che il segno al "top" della prossima settimana, lo Scorpione, è già stato svelato in anteprima, andiamo pure direttamente a scoprire il resto della classifica. Il responso finale a seguire:

1° Scorpione , voto 10 - segno al " top della settimana ";

, voto 10 - segno al " "; 2° Leone, voto 9;

3° Vergine e Bilancia, voto 8;

4° Ariete, Toro e Gemelli voto 7;

5° Cancro, Sagittario, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° Pesci, voto 5.

Il riscontro previsionale incentrato sulla quarta settimana dell'attuale mese, restituito come sempre dall'Astrologia applicata al periodo, messo "nero su bianco" nell'oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre 2019 è giunto a termine. Il prossimo incontro con le predizioni zodiacali, le pagelle e le stelline giornaliere riguarderà il periodo dal 28 ottobre al 3 novembre. Vi aspettiamo.