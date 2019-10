Mercoledì 9 ottobre 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro.

Umore 'flop' per Gemelli

Ariete: nervosi. Le copiose asperità in onda durante la giornata odierna potrebbero rendere oltremodo nervosi i nati del segno, specialmente nell'ambiente professionale dove sarà fondamentale che misurino le parole, onde evitare controproducenti diverbi.

Toro: focolare domestico. Non avranno granché voglia di dedicarsi alla mondanità e, con ogni probabilità, opteranno per un mercoledì dedito alla cura del proprio benessere personale e degli affetti nel focolare domestico. Lavoro in secondo piano.

Gemelli: umore basso. Il tono umorale nativo non sarà probabilmente dei migliori visto lo scontro tra i due Luminari. Il settore più bersagliato potrebbe essere quello amoroso dove l'amato reclamerà invano le attenzioni che merita.

Cancro: sereni. La Luna congiunta a Nettuno favorirà, c'è da scommetterci, il clima in coppia rendendolo, a differenza del recente periodo, ben più conciliante e sereno. Qualche ostacolo in più sul fronte lavorativo nelle ore mattutine sarà da mettere in conto.

Scorpione trasgressivo

Leone: lungimiranti. Mercoledì dove i nativi, con tutta probabilità, saranno 'spinti' dalle forze planetarie a fare il punto della loro situazione professionale ed amorosa studiando a dovere le prossime mosse da effettuare con estrema lungimiranza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti potrebbe non essere sufficiente per adempiere a tutte le incombenze giornaliere anche se i nati Vergine non si tireranno certo indietro, pur accusando una certa fiacchezza.

Bilancia: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta quella che potrebbero vivere i nati del segno. Tale apparente stasi sarà un invito astrale ad occuparsi del loro benessere psico-fisico.

Amore in stand-by.

Scorpione: trasgressivi. La Luna entra trionfalmente nel loro Elemento facendo il paio con Venere nel loro segno e questo, in termini astrali, potrebbe tradursi con una grande carica passionale condita da pennellate di trasgressione.

Pesci intraprendente

Sagittario: amici. Mercoledì in cui i nati Sagittario potrebbero avere le idee chiare sulle proprie amicizie, sia vecchie che nuove, notando quelle che meritano di proseguire a braccetto per la loro evoluzione, e le restanti che somigliano più a 'zavorre' emotive.

Capricorno: ostinati. Far cambiare idea ai nativi quest'oggi sarà un'ardua impresa per le persone che avranno accanto. Proseguiranno indomiti nel loro percorso professionale senza, però, ricavarne grandi soddisfazioni, almeno oggi.

Acquario: distratti. La dissonanza mercuriale andrà, con ogni probabilità, ad appannare intenti ed idee dei nati Acquario. Dovranno porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche per evitare inutili distrazioni.

Pesci: intraprendenti. I single del segno avranno una marcia in più, specialmente dal primo pomeriggio, perché gli incontri che andranno a fare avranno le carte in regola per trasformarsi in magnifici flirt autunnali, grazie anche alla loro spiccata intraprendenza donata dalla congiunzione Luna-Nettuno.