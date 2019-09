Nella settimana che va dal 14 al 20 ottobre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno dell'Ariete a quello del Cancro mentre il Sole e Marte saranno in Bilancia. Venere e Mercurio stazioneranno nel segno dello Scorpione con Plutone e Saturno che saranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che proseguirà il suo moto nel segno dei Pesci.

Relax per i Gemelli

Ariete: gelidi.

A causa delle copiose asperità di questa settimana provocate dai due Luminari dissonanti, il clima che si respirerà in coppia potrebbe essere gelido, quasi anaffettivo.

Toro: spese extra. Una spesa non preventivata potrebbe sommarsi a quelle settimanali dei nati Toro ma, fortunatamente, riusciranno a venirne a capo senza andare col conto in rosso.

Gemelli: relax. Settimana in cui i nati del segno opteranno, con ogni probabilità, per occupare con del meritato relax ogni istante del proprio tempo libero per ricaricare le batterie.

Cancro: gelosi. Una vecchia fiamma dell'amato bene potrebbe far capolino nella loro vita destando qualche preoccupazione, con conseguente gelosie, nei nati Cancro. Lavoro in secondo piano.

Vergine concentrata

Leone: attendisti. Sette giorni d'attesa più che d'azione per i nati del segno che, a ragion veduta, sceglieranno di ponderare a dovere le prossime mosse da attuare nel settore professionale aspettando prima di metterle in atto.

Vergine: concentrati. Qualsiasi sia l'obiettivo che avranno in mente i nativi, c'è da scommettere che riusciranno nell'intento di portarlo a termine grazie alla lucidità mentale di cui saranno dotati.

Bilancia: shopping. Un capo d'abbigliamento o un oggetto d'arredamento agognato da tempo sarà, con tutta probabilità, nella cima dei pensieri dei nativi che non tarderanno ad acquistare durante il fine settimana.

Scorpione: stacanovisti. Il Sole nel segno darà probabilmente una svolta alle vicende lavorative dei nati Scorpione dopo un periodo poco soddisfacenti. Dal canto loro non perderanno un attimo gettandosi alacremente a lavorare.

Capricorno fiacco

Sagittario: viaggi. Che sia da prenotare o già programmato i nati Sagittario avranno bisogno di staccare la spina durante questa settimana d'ottobre. Amore in stand-by.

Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà, con tutta probabilità, scarno e, come conseguenza, i nati del segno risulteranno svogliati durante lo svolgimento delle urgenze pratiche.

Acquario: rallentamenti. Le posizioni planetarie poco concilianti tenderanno a rallentare il raggiungimento delle mete native, sia sul fronte amoroso che lavorativo.

Pesci: oziosi. La loro voglia di fare latiterà e, già dai primi giorni, potrebbero decidere di fare poco o nulla dedicandosi totalmente ad uno dei sette vizi capitali, l'accidia.