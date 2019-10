La giornata di mercoledì 23 ottobre darà libero sfogo alla fantasia per l'Acquario; servirà per fare nuovi acquisti ai nativi dei Pesci e del Leone e per la creatività da sfruttare sul lavoro per il Sagittario.

Lo Scorpione e la Bilancia svilupperanno qualche perplessità circa la loro relazione sentimentale, ma se il primo riuscirà presto a superarla, la seconda permarrà ancora nel dubbio.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete molti obiettivi da raggiungere in questa giornata, uno di questi sarà quello di passare del tempo con le amicizie più care. Potrebbe sorgere qualche gelosia immotivata nei confronti del partner.

Toro: avrete motivo per essere più concentrati sul posto di lavoro, e non solo perché qualcuno vi riprenderà, facendovi riportare alla realtà. Alcune amicizie dovranno essere esaminate con attenzione.

Gemelli: piuttosto impegnati, ma colmi di idee da mettere in atto e con sorprese da fare a chi amate. La serata potrebbe rivelarsi decisamente sentimentale, se il partner sarà disposto a lasciarsi andare.

Cancro: molto altruisti con i colleghi, ma se alcuni potrebbero giovarne in modo del tutto disinteressato, altri potrebbero farvi qualche scherzo di pessimo gusto. Prestate la massima cautela.

Leone: spendaccioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

State veramente spendendo troppo e per cose di poco conto. Vi converrà prima fare dei calcoli in base alla vostra situazione finanziaria per poi calibrare bene cosa fare dei vostri risparmi.

Vergine: mercoledì sarà una giornata tendente al positivo per quanto riguarda la sfera lavorativa: avrete meno stress accumulato e molta più iniziativa per qualche affare che promette bene.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche tensione con il partner vi costringerà a prendere una decisione per niente facile, una decisione che però darà l'avvio ad altre situazioni del tutto nuove per voi.

Focalizzatevi sull'aspetto positivo della vostra relazione.

Scorpione: qualcuno potrebbe farvi dubitare della relazione che intercorre fra voi ed il vostro partner, ma dovrete soltanto ascoltare il vostro cuore ed ogni cosa si chiarirà.

Sagittario: determinati sul lavoro. Avrete molta più voglia di fare, di progettare e di mettere in atto qualcosa dal punto di vista pratico. Le energie ci saranno e la salute sarà ai massimi livelli.

Capricorno: più sentimentali. Avrete una inclinazione maggiormente rivolta ai sentimenti e alla tenerezza, soprattutto nei confronti del partner ma anche verso la famiglia di origine. Continuate così.

Acquario: supererete la pigrizia per fare qualcosa in più rispetto alla vostra solita giornata lavorativa, ma quello che ci perderà di più sarà l'umore. Provate a dedicarvi a qualche hobby che vi rilassi ulteriormente.

Pesci: shopping. Che sia per capriccio o per vera esigenza, vi ritroverete ad effettuare compere più del dovuto, magari qualche amico vi darà una mano nello scegliere i vari articoli da acquistare.