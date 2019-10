Durante la giornata di martedì 8 ottobre, i nativi del Cancro saranno particolarmente allegri, e avranno voglia di passare il loro tempo in compagnia del partner, anche semplicemente a svolgere faccende domestiche, mentre la Luna nel segno dei Gemelli regalerà ai nativi del segno una forte intesa di coppia. Per Acquario sarà una splendida giornata in ambito lavorativo, dove riuscirà a concludere dei buoni affari, mentre Mercurio riserverà delle novità ai nativi Scorpione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 8 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 8 ottobre segno per segno

Ariete: giornata da dedicare alle relazioni interpersonali, grazie al Sole in opposizione al vostro segno, anche se in amore alcuni segreti del partner cominciano a innervosirvi un po’, e volete sapere tutto al più presto.

Se l’amore è amore tutto può essere superato, senza per forza litigare. Per quanto riguarda i single, un incontro potrebbe cambiare la vita, bisogna vedere se è quello giusto. Sul lavoro ci saranno delle trattative da portare a termine, che susciteranno in voi forte interesse e la curiosità verso nuove esperienze. Voto - 7,5

Toro: Sole in transito nel vostro segno, vi terrà all'attenti sia in ambito lavorativo che sentimentale, quest'ultimo in particolare, nonostante sarete del parere opposto, riuscirete a mantenere una forte intesa di coppia.

I single faticheranno a gestire delle nuove conoscenze. Sul posto di lavoro vi porrete degli obiettivi coraggiosi, difficili da raggiungere, ma non impossibili. I colleghi saranno ben disposti nei vostri confronti, qualsiasi iniziativa intraprenderete andrà a buon fine grazie al vostro impegno. Voto - 8,5

Gemelli: giornata ricca di soddisfazioni per i nativi del segno, complice la Luna in transito.

Vivrete dei momenti di dolce tranquillità in compagnia del partner, oppure con i vostri familiari. Anche se non vorranno impegnarsi, ci saranno bei momenti anche per i single. Creatività e voglia di fare sul posto di lavoro vi daranno la possibilità di ottenere qualche guadagno extra, condividendo le vostre idee ai colleghi, proponendo una solida collaborazione. Voto - 8,5

Cancro: la parte migliore della giornata sarà in ambito lavorativo, specialmente se siete in possesso di un'attività in proprio, dove gli affari andranno alla grande.

Da non sottovalutare una collaborazione con i colleghi. In ambito sentimentale invece, creare il giusto ambiente tra voi e la vostra famiglia sarà piuttosto semplice, riuscendo a mettere tutti d'accordo in men che non si dica. Buone notizie arriveranno presto anche per i single. Voto - 8,5

Leone: Giove in opposizione al vostro segno, vi procurerà tanti bei momenti da vivere insieme ai propri cari. Volete con fermezza che le cose in famiglia procedano per il verso giusto, e farete di tutto pur di riuscirci.

Ci sarà un po’ di tensione per i single, che faticheranno a bilanciare sentimenti e amicizie. Marte vi donerà l'energia necessaria per fare del vostro meglio in ambito lavorativo, favorendo la buona riuscita degli affari. Voto - 8

Vergine: la Luna vi terrà particolarmente concentrati sul posto di lavoro, mentre Venere farà in modo che possiate gestire al meglio i vostri guadagni. Valutate con attenzione come investire il vostro denaro. In amore il partner potrebbe farvi notare la vostra arroganza. Nulla che lasci presagire ad una crisi, ciò nonostante provate a limare alcuni aspetti del vostro carattere che la vostra anima gemella non gradisce. Nuovi incontri in arrivo per i single, molti potranno incontrare la persona giusta. Voto - 7,5

Bilancia: un'ottima giornata, specie in ambito familiare, dove i parenti non si riserveranno di farvi delle sorprese, forse anche aspettate. La Luna in trigono al vostro segno, vi farà concentrare di più sulle amicizie, regalandovi serenità e trasparenza soprattutto nei rapporti più intimi. I single riusciranno a rimettersi in forma e ad essere più sciolti con le nuove conoscenze. Il lavoro sarà particolarmente leggero, ciò nonostante non abbassate la guardia e portate avanti i vostri obiettivi. Voto - 9

Scorpione: grandi novità in arrivo per i nativi del segno durante la giornata di martedì. Mercurio in transito al vostro segno, vi darà l'intuito e un ottimo naso per gli affari, che si riveleranno particolarmente fruttuosi. Ciò nonostante non vi conviene stare fermi, dovrete reinventarvi al più presto. In amore Venere vi aiuterà a donare al partner la giusta intesa di coppia. Inoltre, potreste ritrovarvi faccia a faccia con una persona del passato che non vi sareste mai aspettati di incontrare. Voto - 8

Sagittario: Giove in trigono vi renderà grandi, con la convinzione di essere padroni del mondo. Ciò nonostante queste manie di grandezza verranno subito smentite in quanto alcuni imprevisti vi daranno soltanto una mediocre giornata, considerata la poca voglia di lavorare. Pochi guadagni dunque, ma vi rifarete presto. In amore preferirete stare in compagnia di amici e parenti, quindi poche novità in compagnia del partner, trascorrendo una giornata semplicemente normale. Voto - 6,5

Capricorno: avrete in mente un sacco di progetti e grazie a Marte nel vostro segno, alcuni di essi inizieranno a realizzarsi. Avrete bisogno di denaro, dunque farete qualche ora extra, se necessario, pur di raggiungere i vostri obiettivi. Se l'amore non si rivelerà la via giusta durante la giornata di martedì, preferirete attraversare quella delle amicizie, che attualmente si apprestano ad essere le più sicure. Nuovi programmi in vista per i single che vogliono essere ancora liberi. Voto - 7

Acquario: giornata di martedì ricca di soddisfazioni per i nativi del segno, grazie alla Luna in trigono. Mercurio inoltre farà in modo che l'amore di coppia proceda bene, senza trascurare le amicizie, mantenendo un rapporto ben saldo da entrambe le parti. I single non avranno tempo da dedicare alla ricerca della loro anima gemella, ragion per cui, si lasceranno andare alle amicizie. Ambito lavorativo ricco di soddisfazioni, soprattutto se dovrete viaggiare. Voto - 7,5

Pesci: bene l'amore, dove l'intesa di coppia andrà a gonfie vele, cercherete di portare la vostra relazione ad un livello superiore. Avrete molti progetti in mente e non lascerete che vadano in fumo. I single cercheranno di instaurare nuove intese. Ambito lavorativo senza troppe novità, tutto sommato non ci saranno eventi negativi oppure degli imprevisti che rovineranno i vostri affari. Voto - 7,5