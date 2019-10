Lunedì 14 ottobre 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dell'Ariete mentre Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia con Plutone e Saturno che permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci.

Sul podio

1° posto Scorpione: trasgressivi. L'audacia e la voglia di trasgressione dei nati Scorpione sarà 'baciata' dal duetto Venere-Mercurio che metterà sul loro cammino affettivo intriganti nuove conoscenze.

2° posto Sagittario: piaceri culinari. Peculiarmente amanti della buona cucina oggi i nativi vorranno e potranno permettersi una cena in un ristorante stellato assieme alla loro famiglia. Conto elevato ma soddisfazione ai livelli massimi.

3° posto Leone: shopping. Un acquisto desiderato da tempo, probabilmente un oggetto d'arredamento, sarà acquistato in questa giornata di Luna nel loro Elemento. Farebbero bene a non eccedere nella spesa d'acquisto.

I mezzani

4° posto Vergine: relax. La settimana appena trascorsa potrebbe essere stata più faticosa del previsto ed i nativi, con ogni probabilità, opteranno per concedersi in questo lunedì ampi spazi di relax che gli serviranno per ricaricare le batterie.

5° posto Pesci: hobby. L'apparente stasi giornaliera sarà bene che venga indirizzata dai nativi verso un nuovo hobby che possa aiutarli ad ottimizzare il tempo a disposizione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Amore in secondo piano.

6° posto Capricorno: capricciosi. Una delle peculiarità dei nativi emergerà, c'è da scommetterci, in questo lunedì d'ottobre sul versante amoroso, ovvero l'essere capricciosi. Diverranno difatti incontentabili col partner rischiando una 'lavata di capo'.

7° posto Ariete: sfacciati. Lo scontro planetario tra Luna e Vergine renderà probabilmente i nativi inclini, ancora più del solito, a non avere 'peli sulla lingua' divenendo oltremodo sfacciati, specialmente nell'ambiente professionale.

8° posto Gemelli: poco lucidi. La dissonanza Mercuriale che fa il paio col Sole in angolo dissonante andranno, con tutta probabilità, ad offuscare la lucidità d'intenti dei nati Gemelli. Amore in stand-by.

9° posto Toro: spossati. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà, con tutta probabilità, scarno e, come conseguenza, i nativi non avranno granché voglia di mettersi di buona lena a lavorare.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. L'atteggiamento ambiguo dell'amato bene verso una vecchia fiamma potrebbe far inalberare i nativi che, sulle prime, reagiranno in maniera veemente chiedendo invano numi sull'accaduto.

11° posto Bilancia: amore 'flop'. La triade Luna-Mercurio-Venere in posizione poco conciliante potrebbe rendere il clima nel focolare domestico elettrico, nervoso e poco comunicativo.

12° posto Acquario: finanze 'flop'. I nativi dovrebbero attenzionare scrupolosamente il loro settore economico eliminando definitivamente le spese superflue snellendo così le uscite del prossimo futuro.