Lunedì 14 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Venere e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. I nativi del Leone e del Sagittario si dedicheranno allo shopping.

Oroscopo del 14 ottobre: Toro spossato

Ariete: sfacciati. L'ultimo giorno di Luna nel loro segno in netto contrasto con Mercurio in Scorpione potrebbe rendere oltremodo sfacciati i nativi, specialmente nell'ambiente professionale dove, invece, farebbero bene a misurare ogni singola parola.

Toro: fiacchi. Le energie potrebbero venir meno questo primo giorno della settimana rendendo, di conseguenza, meno volenterosi i nati Toro durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Gemelli: distratti. Sole e Mercurio in aspetto dissonante tenderanno ad appannare la fluidità di pensiero dei nati del segno. Sarà bene che porgano la massima attenzione in ambito professionale, al fine di evitare grossolani distrazioni.

Cancro: gelosi. L'amato bene potrebbe risentirsi d'improvviso con una vecchia fiamma in onore dell'amicizia ma i nativi, con ogni probabilità, crederanno ben poco a questa 'versione' inalberandosi parecchio.

Shopping per Leone

Leone: shopping. E' tempo di acquisti, con ogni probabilità, per i nati Leone questo lunedì e non si tireranno certo indietro malgrado potrebbero non badare a spese, come invece suggerisce Saturno.

Vergine: relax. Dopo una settimana decisamente faticosa dove i nativi non si sono certo risparmiati, ecco che quella di oggi potrebbe essere una giornata dove decidano, insolitamente, di dedicare ampi spazi al relax.

Bilancia: amore 'flop'. Da un lato la Luna e dall'altro Venere in angolo sfavorevole andranno probabilmente a minare la tranquillità nel focolare domestico dove regnerà un clima gelido, quasi anaffettivo.

Scorpione: trasgressivi. I single del segno saranno, con ogni probabilità, i favoriti dalle Stelle che premieranno la loro audacia e voglia di trasgressione mettendo sul loro cammino stuzzicanti 'prede' affettive.

Acquisti per Sagittario

Sagittario: acquisti. Oggi i nati Sagittario potranno e vorranno, c'è da scommetterci, permettersi una cena in un ristorante d'un certo livello assieme a partner e figli. Anche se il conto sarà salato, tutti saranno oltremodo soddisfatti.

Capricorno: incontentabili. Lunedì in cui i nati del segno potrebbero divenire incontentabili con l'amato bene desiderando oggetti utopistici.

Il partner, se non cambieranno atteggiamento in giornata, gli farà una sonora ramanzina.

Acquario: finanze 'flop'. Il settore economico dei nativi andrà attenzionato a dovere, a causa delle ultime uscite sostenute. Un'attenta revisione servirà a tagliare saggiamente le spese superflue.

Pesci: routine. Giornata senza infamia ne lode dove i nati Pesci farebbero bene a dedicarsi ad un nuovo hobby in modo da ottimizzare il loro tempo libero e, nel frattempo, ricaricare le batterie.