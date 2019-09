Ad ottobre 2019 troveremo Marte passare dal segno della Vergine alla Bilancia mentre il Sole, Venere e Mercurio passeranno dalla Bilancia allo Scorpione. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare stazionerà in Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche nel mese di ottobre per il segno del Sagittario.

Lavoro

Durante i mesi estivi i nati Sagittario hanno fortemente risentito del pesante contrasto planetario tra gli Elementi di Terra e Fuoco che ha avuto una durata di circa cinque settimane. Durante questo periodo le energie profuse sono state molte e, in alcuni casi, non ricevendo un adeguato ritorno sia economico che a livello di gratifiche personali. Tale dispendio energetico potrebbe presentare il 'conto' proprio nel mese di ottobre dove i nativi risulteranno oltremodo fiacchi e svogliati.

Sebbene la probabile spossatezza dovranno, con tutta probabilità, adempiere a numerose mansioni ed incarichi lavorativi che gli verranno richiesti incessantemente, dono sgradito di Urano retrogrado. Tale pesantezza professionale si evolverà, c'è da scommetterci, con un alto livello di stress che farebbero bene a far defluire alternando momenti di relax a nuovi hobby nel loro tempo libero. Periodo poco fertile per i lavoratori autonomi che dovranno fare i conti con le 'ali tarpate' dalle dissonanze di Mercurio, da giorno 8, e del Sole, dal 23 ottobre. Nessuna giornata particolarmente fortunata.

Amore

I nativi che vivono una relazione amorosa dovranno fare i conti con le dissonanze di Venere e del Sole nell'avverso Scorpione. Ciò potrebbe tradursi in due modi, a seconda del proprio tema natale. Nel primo caso, se la storia è solida, dovrà sopportare qualche scossone, probabilmente familiare: problema che dovranno cercare di risolvere prima dell'ingresso solare nell'Elemento Aria. Oppure, se la relazione in essere è traballante, i nativi potrebbero improvvisamente dare un aut aut all'amato bene con un più che probabile epilogo separatorio.

Nel secondo caso, invece, i nati del segno (in caso di Luna o Ascendente in segno d'Aria) potrebbero optare per un mood decisamente più trasgressivo. Una vecchia fiamma o una nuova intrigante conoscenza stimolerà, c'è da scommetterci, la loro passionalità che li catapulterà in un flirt che profumerà di scappatella, se hanno in ballo un'altra storia amorosa. La probabilità di essere scoperti e rimanere a bocca asciutta sarà, però, piuttosto alta dunque servirà frenare i bollori e cimentare il rapporto amoroso in essere, ove possibile.