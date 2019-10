Domenica 20 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Marte ed il Sole saranno nell'orbita della Bilancia. Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione, nel frattempo Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: sereni. Nel focolare domestico regnerà, con ogni probabilità, un clima decisamente più conciliante rispetto al periodo burrascoso appena trascorso.

Lavoro in stand-by.

2° posto Scorpione: romantici. Domenica in cui i nati rispolvereranno il loro lato romantico e, c'è da scommetterci, tale avvenimento renderà euforico l'amato bene.

3° posto Pesci: flirt. Le nuove conoscenze che i nati del segno faranno in questa giornata potrebbe facilmente trasformarsi in dolci ed appassionati flirt di fine ottobre.

I mezzani

4° posto Bilancia: relax. Dopo una settimana parecchio stressante nonché faticosa, ecco che in questa domenica i nati del segno vorranno dedicarsi al rilassamento più assoluto assieme agli affetti.

5° posto Leone: attendisti. Durante l'ultimo giorno della settimana i nati Leone potrebbero optare per un mood attendista anziché espansionistico, atto a mantenere le posizioni professionali raggiunte studiando le prossime mosse da effettuare.

6° posto Sagittario: routine. Giornata avara di novità e soddisfazioni per i nati del segno che farebbero bene a dedicarsi ad un nuovo hobby, in modo da ottimizzare il tempo libero e ricaricare le batterie emotive e fisiche.

7° posto Capricorno: fiacchi. Le energie potrebbero venir meno questa domenica rendendo, di conseguenza, i nati Capricorno inclini alla svogliatezza durante lo svolgimento delle attività lavorative.

8° posto Acquario: gelosi. Una vecchia fiamma potrebbe far nuovamente capolino nella vita del partner scatenando le ire e la gelosia dei nati Acquario. Lavoro in secondo piano.

9° posto Vergine: finanze 'flop'.

Le 'concessioni' che si sono permessi ad inizio settimana potrebbero gravare sul loro settore economico questa domenica. Sarà bene che taglino qualche spesa per far tornare in 'verde' il conto.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: amore 'flop'. Le asperità astrali oggi in onda potrebbero mettere qualche ostacolo di troppo nelle faccende di cuore dei nati Gemelli. L'uso della diplomazia sarà l'antidoto per ogni genere di litigio.

11° posto Ariete: ombrosi. L'umore sarà, con ogni probabilità, sotto i tacchi ed anche il loro atteggiamento potrebbe risentirne divenendo dispotico, soprattutto nell'ambiente professionale.

12° posto Toro: bugiardi. I nodi potrebbero venire al pettine in questa domenica e le bugie dette dai nativi essere scoperte. Difficilmente eviteranno una sonora ramanzina.