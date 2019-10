Le sensazioni "volano" nell'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato e le emozioni prendono forma grazie all'influsso benefico dei pianeti che aprono all'approfondimento delle sensazioni in modo più consapevole. Nuove energie sono tutte da investire nei rapporti amorosi per trovare maggiore intesa e portare avanti i desideri tenuti da troppo tempo in un cassetto. I transiti planetari propongono cambiamenti costruttivi per l'amore ma bisognerà attingere a un'apertura mentale che mette in pratica questa evoluzione. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di sabato

Ariete: nuovi stimoli sono garantiti dall'influsso lunare e una nuova apertura mentale rivoluzionerà un atteggiamento troppo chiuso nei confronti dell'amore. Molto determinati nel raggiungere gli obiettivi, potrete contare su Giove che elargisce fortuna dal Sagittario.

Toro: la solita routine diventa insopportabile tanto che alcune coppie potrebbero decidere di separarsi, proprio perché spinte da un influsso Urano-Venere in opposizione che scombussola molto i sentimenti.

Le relazioni consolidate diventano pesanti e la voglia di tagliare si fa strada nel cuore.

Gemelli: una Luna sensibile e al tempo stesso carica di energia positiva, farà combattere per concretizzare l'amore con coraggio. Luna nel segno diventa custode di alcune sensazioni profonde, impregnate di una razionalità che tiene a bada la carica impulsiva di Marte dalla Bilancia.

Cancro: molto selettivi e pratici, tenderete ad aprirvi solo con le persone che davvero meritano le vostre premure.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gli ideali si concretizzano e smorzano alcune emozioni che prima erano dirompenti, rendendo il modo di agire e di amare più razionale e consapevole.

Leone: una maggiore precisione e una lucidità mentale conferita da Luna in Gemelli schiarirà le idee e senza fare castelli in aria, coltiverete solo le speranze che possono garantire una possibilità concreta di realizzazione. Come non mentirete a voi stessi, adotterete la stessa franchezza anche con le persone che amate.

Vergine: nuove soluzioni si fanno strada in campo sentimentale e alcuni cambiamenti sono attuati in maniera inconsapevole a causa di un Urano carico di energia rivoluzionaria. Che ne dite di lasciarvi andare a questa nuova evoluzione?

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte e Sole nel segno bandiscono ogni esitazione e fanno passare all'azione per concretizzare i sogni e conquistare ciò che garantisce benessere e piacere.

Luna è dalla vostra e indica una strada intelligente che porta al successo.

Scorpione: molto premurosi nei confronti della persona amata o degli amici, darete una mano a chi ha bisogno con forte slancio emotivo e gran senso pratico. Venere e Mercurio indicano nuovi canali per concretizzare i sogni amorosi, procedete quindi verso la meta ambita senza indecisione.

Sagittario: nuove sicurezze si fanno largo nel cuore e sono garantite da Giove fortunato nel segno che sprona a fare sempre di più e con maggiore entusiasmo.

Anche Sole primeggia dalla Bilancia e garantisce nuovi incontri amorosi ai single.

Capricorno: l'influsso plutoniano si miscela a quello marziano in quadratura e potreste dare libero sfogo a pensieri poco sani. Grandi energie sono tutte da indirizzare in campo sentimentale per progredire, Saturno consiglierà una via in grado di riequilibrare il tutto.

Acquario: Venere e Mercurio in quadratura rendono l'amore un po' movimentato e alcune noie sentimentali saranno superate a dovere grazie all'aiuto di Marte in Bilancia e Luna in Gemelli che equilibrano la storia, garantendo maggiore intesa.

Pesci: risentirete molto delle influenze esterne sprigionate da Nettuno in quadratura a Luna, ma non prendete per oro colato tutto ciò che dice la gente, poiché alcuni consigli potrebbero farvi andare fuori strada.