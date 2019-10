L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre 2019 è pronto a mettere in evidenza le previsioni, le stelline ed i voti ricavati dall'Astrologia applicata ai segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. Pertanto, focus mirato in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sottoposta ad analisi approfondita, come da titolo, la quarta settimana completa dell'attuale mese.

In questo caso a dare un po' di ansia o almeno a creare sana curiosità nei riguardi del frangente temporale in analisi, come logico che sia, il resoconto astrologico estrapolato dalle effemeridi relative ai singoli segni interessati. Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni in calendario? Bene, allora partiamo subito con il mettere in chiaro il segno più fortunato in assoluto relativo alla scaletta del momento: parliamo in questo caso del segno del Leone (voto 9), sottoposto nel frangente alla positiva presenza della Luna, in arrivo nel comparto proprio ad inizio settimana.

Senz'altro ben poco da esultare invece avranno gli amici appartenenti al Cancro (voto 6), in questo contesto sottoposti ad un periodo in linea con la minima sufficienza. A questo punto andiamo pure a decantare in modo più approfondito le previsioni da lunedì 21 a domenica 27 ovviamente dopo aver dato sufficiente spazio ai prossimi transiti lunari previsti dal calendario astrologico.

Luna nel segno: i transiti della settimana

Eccoci arrivati alla parte puramente astrologica del corrente articolo.

Pertanto, prima di iniziare a dare conto sulle previsioni relative all'oroscopo settimanale ci preme far mente locale in merito ai nuovi spostamenti del satellite terrestre. Il periodo sotto analisi in questo frangente prevede ben quattro cambi di settore in altrettanti segni, logicamente relativi alla settimana in valutazione. Ad aprire i nuovi transiti sarà l'ingresso della Luna in Leone, presente nel segno di Fuoco proprio lunedì 21 ottobre alle ore 18:28.

La sfavillante "regina della notte", mercoledì 23 ottobre alle ore 21:29, darà corso al secondo dei quattro transiti previsti regalando, ovviamente a coloro direttamente interessati, la superba figura astrologica relativa alla Luna in Vergine. A seguire sarà l'ingresso della Luna in Bilancia, venerdì 25 ottobre alle ore 22:20. La settimana in questione vedrà giungere a fine i movimenti dell'Astro della Terra con l'arrivo della Luna in Scorpione messo in programma per domenica 27 ottobre.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 7. La settimana in analisi si presenta benino per voi Ariete, almeno a priori sulla carta: vi piacerà? Noi ne siamo certi, anche perché come sappiamo la speranza è l'ultima a morire. Allora, vediamo cosa succederà prossimamente ai sette giorni in calendario e quali saranno i migliori. Iniziamo dalla vostra "giornata top" che capiterà martedì 22 ottobre (come inizio non è male!), a cui dovete aggiungere altri due giorni altamente positivi da cinque stelline, precisamente il 21 e il 23 ottobre.

Purtroppo, non mancheranno giornate negative sottoscritte con tre e due stelline relative al "sottotono" nonché al "ko" pronte a saltar fuori rispettivamente il 25 e il 26 dell'attuale mese. Cercate pertanto di pensare positivo sperando che tutto possa migliorare. Le restanti stelle del momento:

Top del giorno martedì 22 ottobre;

martedì 22 ottobre; ★★★★★ lunedì 21 e mercoledì 23;

★★★★ giovedì 24 e domenica 27;

★★★ venerdì 25 ottobre;

★★ sabato 26 ottobre.

Toro: voto 7. In arrivo per voi, meravigliosi amici del Toro, sette giornate espresse dalla media con il voto dell'ottima sufficienza. A destare qualche perplessità, senz'altro la parte finale del periodo, con un sabato 26 ed una ancor più problematica domenica 27 ottobre, entrambi da annotare in agenda come altamente a rischio. Appoggiatevi intanto con fiducia alle sole giornate di giovedì 24 (top del giorno), mercoledì 23 (cinque stelle) e venerdì 25 (cinque stelle), certamente non deluderanno eventuali vostre aspettative. Andiamo pure ad approfondire il discorso analizzando le singole giornate. Il responso degli astri a seguire:

Top del giorno giovedì 24 ottobre;

giovedì 24 ottobre; ★★★★★ mercoledì 23 e venerdì 25;

★★★★ lunedì 21 e martedì 22;

★★★ sabato 26 ottobre;

★★ domenica 27 ottobre.

Gemelli: voto 7. Settimana buona in parte, con il tratto interessante la fine del periodo sicuramente da mettere in agenda come il migliore in assoluto. In questo caso l'Astrologia di vostra competenza consiglia di prendere nota del periodo altamente positivo da usare ovviamente per le cose di un certo spessore. Iniziate già da subito a fare una tabella di marcia a seconda delle giornate, ovviamente evitando il "fare" o il "disfare" in quelle giornata segnalate come non buone (21 e 22 ottobre). Iniziamo pure a dare spazio alle stelline giorno per giorno chiarendo quali e quanti sono i giorni migliori e peggiori da segnare in calendario. La classifica delle stelline a seguire:

Top del giorno sabato 26 ottobre;

sabato 26 ottobre; ★★★★★ giovedì 24 e domenica 27;

★★★★ martedì 22 e venerdì 25;

★★★ lunedì 21 ottobre;

★★ mercoledì 23 ottobre.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre annuncia un periodo alquanto strano per voi del Cancro! Il lasso temporale in analisi in questo contesto diciamo che porterà momenti buoni alternati ad altrettanti decisamente poco promettenti: cosa fare dunque? Il solito consiglio: non lasciatevi trasportare dalla voglia (sempre troppa!) di strafare, specialmente in quelle giornate valutate sotto la media. In questo caso la vostra attenzione dovrà essere concentrata tutta sulla parte del periodo coincidente nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, in questo contesto indicate rispettivamente "sottotono" e da "ko". Nessunissimo problema invece per lunedì 21 e sabato 26, periodi altamente "performanti" sia in amore che nel lavoro. Di seguito le stelline attribuite ai vostri prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 21 e sabato 26;

★★★★ martedì 22, venerdì 25 e domenica 27;

★★★ mercoledì 23 ottobre;

★★ giovedì 24 ottobre.

Leone: voto 9. In arrivo sei giornate su sette decisamente positive, spalmate soprattutto ad inizio e centro del periodo in analisi. A dare una spinta vincente alle situazioni sentimentali l'arrivo della Luna in Leone proprio ad inizio periodo: lunedì 21 ottobre largo all'amore! Unica raccomandazione è quella di tenere sotto controllo la giornata di domenica 27 ottobre, la sola messa in conto dall'Astrologia come "sottotono". Soddisfatti? Bene, a questo punto passiamo pure ad approfondire la scaletta con le stelle dei prossimi sette giorni. Il resoconto:

Top del giorno lunedì 21 ottobre - Luna nel segno;

lunedì 21 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 22, mercoledì 23 e venerdì 25;

★★★★ giovedì 24 e e sabato 26;

★★★ domenica 27 ottobre.

Vergine: voto 8. L'oroscopo della settimana 21-27 ottobre annuncia sette giornate mediamente molto positive. Senza meno a dominare tutto il frangente sarà l'arrivo di una splendida Luna in Vergine, di certo pronta a regalare novità in amore o speciali soddisfazioni nei sentimenti come anche negli affetti in generale. Valutato pertanto molto bene il periodo in arrivo per tanti di voi della Vergine con quattro giornate su sette davvero super-positive. Peccato per l'inizio della settimana lavorativa, purtroppo messo in preventivo negativamente con due giornate non buone: lunedì 21 ottobre porterà in dote un periodo "sottotono" mentre, ancor peggiore, quella relativa a martedì 22 ottobre che avrà i contorni negativi relativi al "ko". Pertanto, cercate di stare calmi e portate pazienza! A questo punto scopriamo la classificazione della settimana completa con il grado di positività offerto dalle stelline quotidiane. La scaletta:

Top del giorno mercoledì 23 ottobre - Luna nel segno;

mercoledì 23 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26;

★★★★ domenica 27 ottobre;

★★★ lunedì 21 ottobre;

★★ martedì 22 ottobre.

