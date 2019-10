Benvenuto Sole in Scorpione che nell'Oroscopo di giovedì, garantisce nuove emozioni e una vitalità profonda che coinvolge cuore e mente. Nuovi stimoli saranno elaborati in chiave creativa e saranno tutti da applicare sia in amore che in campo professionale, per emergere con grinta e ambizione. In un segno forte come lo Scorpione, il Sole sprona ad andare fino in fondo alle cose, ottenendo risultati costruttivi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Emozioni profonde nell'oroscopo di giovedì: da Ariete alla Vergine

Ariete: il buon senso e una spiccata lucidità mentale saranno utili per concretizzare gli affari al meglio. In amore, una nuova intesa approfondirà l'amore in modo più consapevole e sarete molto protettivi con la persona amata.

Toro: energie impulsive e un tantino irrazionali sono sprigionate da Luna in trigono con Urano che apre a cambiamenti innovativi.

Utilizzate al meglio questa carica energetica, apportando le giuste modifiche in amore o in ambito lavorativo. Attenzione il transito è veloce, quindi modificate nell'immediatezza.

Gemelli: come chiusi in un mondo tutto vostro, nutrirete alcune perplessità in amore e di certo non aiuta a superare questo stato confusionale. Marte sprona a fare sempre di più in campo professionale, ma attenzione a non pestare i piedi alle persone sbagliate.

Cancro: molto attenti mentalmente, esprimerete le proprie idee con passione e fiducia. Nuove comunicazioni in campo professionale faranno esprimere le opinioni in modo vigoroso. In amore, la vitalità potenzierà il sex appeal in modo strepitoso.

Leone: Sole dissonante scatena emozioni troppo aggressive e un atteggiamento tenace e testardo resta ancorato ai propri ideali, non lasciando fluire una rigenerazione che è doverosa per rinascere.

Forse questo rifiuto di venire a contatto con le scorie per purificare le sfere vitali, dipende da un'eccessiva insicurezza di fondo.

Vergine: Luna nel segno rende l'amore più controllato e rigoroso. Non è detto che non amiate, ma lo farete dando molta importanza ai gesti affettivi. Una nuova riflessività sarà utile sul lavoro per discernere le opportunità presenti con maggiore concentrazione.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un po' nervosi a causa della vicinanza lunare con Marte, non accetterete critiche ma rischierete di dare importanza anche a cose di poco conto.

Attenzione a non essere precipitosi sia in amore che in campo professionale, mancando di obiettività.

Scorpione: l'astro solare entra nel segno e si congiunge con Mercurio e Venere, apportando una nuova armonia in campo sentimentale. È il momento di ricercare l'amore, uscendo tra amici a caccia di novità amorose. In campo lavorativo, la creatività e l'intuizione saranno benefiche per primeggiare.

Sagittario: la vicinanza di Mercurio, Venere e Sole garantisce un intuito eccezionale dove la mente supera il limite del razionale, entrando in contatto con le sensazioni e sfiorando quasi la chiaroveggenza.

Capricorno: il calore solare si fa sentire dallo Scorpione e diverrà calore umano, in modo tale che approfondirete gli affetti con maggiore profondità d'animo e sarete più socievoli in campo lavorativo. Buone le finanze, ma attenzione a non sperperare denaro in modo eccessivo.

Acquario: un atteggiamento molto freddo nei confronti dell'amore potrebbe essere elargito da Sole in quadratura che smorza gli affetti oppure scombussola le sensazioni rendendo le tendenze amorali molto su di giri e incontrollabili. In campo lavorativo utilizzerete questa freddezza per raggiungere i vostri scopi.

Pesci: una spiccata intuizione garantita da Sole in trigono con Nettuno procurerà vantaggi in campo lavorativo, soprattutto quando ne avrete più bisogno. Attenzione a Luna in opposizione che in amore, potrebbe smorzare l'influenza benefica di Venere e provocare ansia.