L'Oroscopo di domani 25 ottobre 2019 è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata del prossimo venerdì. Target dell'Astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Ovviamente per chi non lo sapesse ricordiamo che fanno parte della prima tranche dello zodiaco i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come svelato dal titolo d'apertura, domani a gongolare saranno senz'altro coloro nati sotto al regale segno del Leone, super-favoriti in amore grazie alla specularità positiva di Plutone in Capricorno, nel frangente in trigono alla Luna in Vergine ed in sestile a Venere in Scorpione.

Alla pari del predetto simbolo di Fuoco altri due segni valutati al top con cinque stelle: Toro e Vergine, destinati ad incontrare piena positività in questo imminente venerdì. Invece, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi del momento e riportato nelle previsioni zodiacali del 25 ottobre, a dover subire flussi astrali poco positivi saranno coloro dell'Ariete. Gli amici nativi in quest'altro segno di Fuoco saranno costretti a fronteggiare la pericolosa negatività restituita dalla speculare posizione del Sole nonché di Marte: la stella della Terra sarà in opposizione a Urano in Toro mentre il Pianeta Marte sarà costretto a subire la violenta quadratura da Saturno in Capricorno. Ansiosi di sapere come fare per mitigare i relativi influssi negativi? Bene, andiamo ai dettagli, segno per segno.

Classifica stelline 25 ottobre

In vista del quinto giorno della corrente settimana cerchiamo di stabilire quali sono i segni potenzialmente in grado di sfruttare il favore degli astri e chi invece dovrà accontentarsi in attesa di tempi migliori. Allora, senza alcun tentennamento in merito, passiamo a dare lo spazio che spetta all'attesissima classifica stelline interessante il giorno 25 ottobre 2019.

Bene, diciamo che la situazione astrologica generale sottolinea il transito astrale del giorno: l'ingresso della Luna in Bilancia, presente nel settore del segno d'Aria a partire dalle ore 22:20. Allora, iniziamo pure a mettere in risalto le stelline quotidiane assegnate alla giornata in esame. In bella mostra nella scaletta sottostante i segni zodiacali dal migliore al peggiore:

★★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Ariete.

Oroscopo venerdì 25 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà decisamente non troppo bene (diciamo pure male!) questo vostro venerdì di fine settimana.

Al solito: congiunzioni astrali negative pronte a destabilizzare il progresso giornaliero. Pertanto, non agitatevi, se lo farete peggiorerete di più le cose e il risultato sarà un umore suscettibile, permaloso e a tratti inavvicinabile., ok? In amore, una specie di corto circuito mnemonico agiterà i vostri sogni mettendo a rischio nervosismo il risveglio mattutino: la colpa? Secondo gli astri del momento, per quanto riguarda l'amore, l'indulgenza del vostro partner potrebbe pian piano affievolirsi: non approfittate della sua bontà ma cercate dei punti d'incontro favorevoli per entrambi; ne andrà la positività del vostro futuro.

Single, agli altri potreste apparire misteriosi, in realtà le stelle vi stanno invitando a riflettere e fatelo bene perché i giusti pensieri ed i buoni propositi daranno ottimi frutti nel futuro prossimo. Nel lavoro sarà una giornata impegnativa: la Luna del giorno vi metterà qualche paletto. Impegnatevi al meglio per affrontare e superare in bellezza tutti gli ostacoli che vi si presenteranno.

Toro - Questo finale di settimana potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi Toro, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che apparivano impensabili fino a poco tempo fa.

In teoria tutto dovrebbe svolgersi secondo i vostri calcoli, nella peggiore delle ipotesi vi troverete a fronteggiare un contrattempo ma non sarà assolutamente nulla di difficile o preoccupante. In amore vi sentirete sicuri e padroni del vostro cuore. Transiti generosi vi metteranno in perfetta sintonia con un'atmosfera allegra ed affettuosa tale da rendere il rapporto con il partner davvero armonioso. Single, nel corso della giornata riuscirete a risolvere alcune questioni in ambito sentimentale grazie alla presenza di Venere. Avrete occasioni per recuperare il vostro equilibrio e sconfiggere i momenti di stress che vi hanno turbato e fare quindi degli incontri interessanti. Nel lavoro, energie e produttività andranno di pari passo, approfittatene per mettere in luce le vostre innumerevoli qualità, perché la vostra capacità di organizzazione vi farà portare a termine un progetto ancor prima del previsto, continuate così.

Gemelli - La giornata sarà mediamente discreta, anche se nel complesso positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi che tanto vi fanno tanto innervosire. Sappiate, intanto, che alcuni momenti, se scelti con tempismo, favoriscono senz'altro la rimessa in auge di alcune buone abitudini ultimamente (forse) un po' perse. In amore, belle notizie arriveranno per voi e, se ce la metterete tutta, il rapporto di coppia funzionerà perfettamente ed i risultati non mancheranno ad arrivare. Single, il vostro fascino sarà indiscutibile, ecco perché sarete circondati da tantissimi pretendenti! valutate bene prima di prendere una decisione perché ci sarà l'imbarazzo della scelta, visto che potranno esserci incontri importanti che potrebbero cambiare vostra la vita. Nel lavoro, la giornata sarà piena di impegni. Comunque ci saranno anche tante opportunità per chi vorrà apportare dai cambiamenti alla propria vita.

Le predizioni del giorno 25 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un giorno sicuramente discreto anche se in qualche fase potrebbe allinearsi al limite della buona sufficienza. Sebbene la giornata di fine settimana si preannuncia positiva, occhio, non sarà certamente da prendere alla leggera: l'intoppo (o il problema) sarà dietro l'angolo ad attendervi, sappiatelo! Con le stelle che vi ritrovate nel frangente non sarà possibile cancellare inquietudini o nervosismi ma, tuttavia, avrete buone possibilità di conviverci. Le previsioni di venerdì intanto, annunciano in amore che (forse) sarete molto più attenti nelle faccende di coppia: da evitare eventuali colpi di testa. Questo vi consentirà di affrontare la giornata con leggerezza perché sarete più spensierati e vi lascerete andare alle emozioni con chi amate. Single, potrebbero nascere nuovi amori per i nati del segno, le stelle porteranno fortuna a chi deciderà di mettersi in gioco. E se sarete fortunati potreste anche trovare l’anima gemella e vivere una relazione intensa e passionale. Nel lavoro le idee non mancheranno, potrete così darvi spunti interessanti per migliorare la vostra attività, ampliarla o renderla più redditizia del momento.

Leone - Si intravvede una giornata davvero speciale, pronta a dare a questa parte della settimana quel profumo di positività che mancava da un pezzo. Pertanto, sappiate imporvi una scaletta da tenere a mente, logicamente da seguire in modo maniacale: datevi da fare nelle cose/situazioni che avete in arretrato, magari evitando di dare sempre per scontata la disponibilità di chi sapete, sia chiaro. In amore, nel corso della giornata riuscirete a risolvere alcune questioni, grazie alla presenza di Astri amichevoli. Avrete così occasioni per recuperare il vostro equilibrio e sconfiggere i momenti di stress che vi hanno turbato nel passato. Voi single intanto, potreste fare incontri interessanti perché sarete più spumeggianti e più vivaci del solito. Tutto quello che potrete strappare alla sorte, con prontezza e determinazione, consideratelo già vostro. Perché una certa ansia di novità vi spingerà alla ricerca di emozioni e sensazioni nuove. Nel lavoro, impegno e trasparenza vi premieranno anche se dovrete fare i conti con il solito risvolto economico. Ma tranquilli perché una questione finanziaria in sospeso si risolverà sicuramente grazie all'intervento di un amico che vi aiuterà a risolvere positivamente il tutto.

Vergine - Si preannuncia una periodo sfavillante sotto molti punti di vista per tanti di voi della Vergine. Una meravigliosa Luna in Vergine, pronta a trasferirsi in Bilancia, è pronta a dare un gradito supporto nelle questioni sentimentali aperte, in primis in quelle riguardanti coppie e single, l'amicizia e in parte anche in famiglia. L'oroscopo di domani 25 ottobre in merito all'amore: riprenderà quota perché il partner si dimostrerà più affettuoso e presente, più concreto e pronto a chiarire i vostri dubbi. Chi ha una relazione seria potrà prendere impegni a lunga scadenza riguardante la vita a coppia. Single, ci saranno tante novità sul fronte sentimentale, potranno esserci incontri importanti che cambieranno la vita. Dovrete solamente rivedere alcuni rapporti e guardare con maggiore obiettività se sono davvero interessanti. Nel lavoro, la Luna amica vi porterà buoni consigli e vi aspetterà così una giornata fluida, al riparo da dubbi e problemi con la possibilità di mettere a segno buoni guadagni. Le idee saranno chiare e vincenti ed i risultati li avrete a portata di mano.

