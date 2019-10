Il mese di ottobre sta volgendo al termine e l'Oroscopo ha riservato già parecchie sorprese ai molti segni zodiacali. Se la settimana è stata parecchio impegnativa ora dal weekend ci si aspetta sempre un po' di relax. Al contrario, però, l'ultimo fine settimana di questo mese si prospetta essere pieno di impegni e novità per Leone e Toro, mentre altri segni avranno delle incomprensioni nel lavoro e in famiglia, come per la Vergine e il Cancro.

Scopriamo insieme, dunque, cosa riserva l'oroscopo dal 26 al 27 ottobre.

Oroscopo del weekend: da Ariete a Vergine

Ariete: con molta fatica state attraversando un momento lavorativo che non vi aggrada del tutto, non disperate, i vostri sforzi verranno ripagati in questo weekend.

Toro: il fine settimana del Toro sarà molto impegnativo, se state aspettando sabato e domenica per rilassarvi non sperateci molto.

Gemelli: l'amore va a gonfie vele ma non si può dire lo stesso delle vostre finanze. Purtroppo nella giornata di domenica le due cose si incontreranno.

Cancro: la vostra tranquillità, in questo weekend, sarà minacciata da forti incomprensioni che nasceranno all'interno della vostra famiglia, con la vostra tenacia riuscirete a calmare gli animi.

Leone: ci sono delle novità importanti in vista, che arriveranno nella vostra vita travolgendovi del tutto.

Sarà necessario mantenere la calma e pensare razionalmente senza farsi prendere dall'euforia.

Vergine: nel corso dell'ultima settimana vi siete esposti particolarmente assimilando i giudizi di amici e parenti sul vostro lavoro. Questo farà nascere in voi dei dubbi e procurerà delle incomprensioni con i vostri datori di lavoro.

Astrologia del fine settimana: da Bilancia a Pesci

Bilancia: il weekend sarà tranquillo per i nati sotto al segno della Bilancia, che troveranno pace e relax dopo un periodo parecchio stressante.

Scorpione: in questo periodo vivrete a 360 gradi il vostro amore. Grazie ad una gradita sorpresa dal parte del partner ritroverete la serenità e la passione di coppia.

Sagittario: le preoccupazioni faranno da padrone soprattutto nella giornata di domenica, tuttavia grazie all'aiuto di un amico vero riuscirete a rialzarvi.

Capricorno: la vostra creatività sarà al massimo in questo weekend. Farete dei progetti importanti che vi faranno sperare in un futuro roseo.

Acquario: nella giornata di sabato 26 i nati sotto il segno dell'Acquario saranno pervasi da un forte senso di malinconia. Non fatevi buttare giù dal passato ma pensate al presente.

Pesci: ci saranno tanti cambiamenti in questi due giorni e i Pesci dovranno essere in grado di sostenere i molti impegni senza mostrare i turbamenti riguardo al passato.