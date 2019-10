Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dallo Scorpione al segno del Sagittario, dove staziona Giove, mentre Venere viaggerà dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Plutone e Saturno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine, Marte continuerà il suo moto in Bilancia. Di seguito le previsioni zodiacali per il segno dello Scorpione nel mese di novembre.

Amore

Nella classifica sull'amore di novembre il segno dello Scorpione figura in prima posizione per il tripudio di Pianeti che 'tiferà' sfacciatamente per loro, con Nettuno nel loro Elemento in prima linea. Venere, apparentemente neutrale in Sagittario, si rivelerà favorevole a far emergere la loro indole trasgressiva, spesso coscientemente insabbiata, nelle situazioni e nei luoghi più disparati. Ogni incontro avrà quel non so che di speciale e la scintilla sembrerà essere sempre dietro l'angolo.

Ne deriveranno numerosi flirt conditi da viscerale passionalità per i più trasgressivi, o romantiche conoscenze per i dotati di più romanticismo. Mese ideale per mettere in cantiere un erede e molti, c'è da scommetterci, dei nativi prenderanno la palla al balzo allargando la famiglia. Il trend idilliaco potrebbe essere leggermente smorzato durante l'ultima settimana di novembre.

Lavoro

Il settore ad essere maggiormente favorito dalle configurazioni planetarie in onda a novembre potrebbe essere quello economico che, oltre ad aumentare il volume del portafoglio accrescerà anche l'autostima, con conseguente buonumore, dei nati Scorpione.

Gli affari sembreranno andare per il verso giusto ed i nativi non si tireranno certo indietro nel perseguirli con dedizione. Dopo un inizio 2019 spesso avaro di soddisfazioni sul fronte economiche, ecco che novembre è 'deciso' a cambiare il trend e dalla sua annovera Pianeti di un certo calibro come i due Luminari e Nettuno. Respireranno dunque un'aria rinnovata nell'ambiente professionale e vedranno, soprattutto, ben più definite e chiare le prossime mosse da effettuare.

Lo spirito 'conservativo' potrebbe emergere fuori prepotentemente, ed i nativi dello Scorpione potranno optare per un uso 'indispensabile' del bottino economico in vista di un futuro utilizzo. Favorite forme di investimento e compravendite immobiliari. Dal 4 al 21 di novembre sarà favorito l'estro e la creatività dei nativi che hanno una professione autonoma, i quali potrebbero dar vita ad idee degne di nota capaci di riscuotere successo in tempi brevi.

Il Crowdfunding, per chi tra loro non dispone di liquidità per le spese del brevetto, sarà un'ottima scelta. Giorni fortunati: 4, 8, 17, 19, 23 e 30