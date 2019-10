Nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Ci avviciniamo all'ultimo fine settimana del mese di ottobre 2019. Arriva l'Oroscopo e le previsioni del 25 ottobre 2019, momento che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere buoni rapporti in amore. Per i Pesci giornata sottotono nei sentimenti.

Oroscopo da Ariete alla Vergine

Ariete: in amore al momento non è semplice vivere alcune relazioni sentimentali, la giornata porta comunque qualcosa di positivo.

Nel lavoro, se vivete una situazione di attesa entro poche settimane potreste ricevere una risposta.

Toro: per i sentimenti Venere a breve non sarà più opposta, questo porterà rilanci e nuove situazioni importanti. Nel lavoro, se c'è stato un blocco ora si può ripartire. Il mese di novembre sarà anche importante per qualche trattativa.

Gemelli: a livello amoroso giornata sottotono, ma domani si recupera grazie alle stelle positive al segno.

Nel lavoro, se dovete iniziare qualcosa di nuovo è normale che ci siano delle perplessità, non fermatevi al primo ostacolo.

Cancro: in amore le prossime giornate saranno interessanti per i rapporti, non preoccuparti se una relazione comunque non va come vorreste. A livello lavorativo qualcosa non vi convince, lasciatela da parte e non date spazio a pensieri negativi.

Leone: per i sentimenti alcuni stanno vivendo a possibili crisi con il partner, ci vorrà del tempo prima di uscirne.

Nel lavoro periodo importante, anche se alcuni desiderano qualcosa in più, magari maggiore concretezza.

Vergine: per i sentimenti, se dovete fare una proposta importante fatevi avanti, ricordiamo anche che le storie che nascono adesso sono favorite. Nel lavoro, se riuscite staccate la spina e concedetevi maggiore riposo.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore, dopo alcune giornate piuttosto pesanti può arrivare qualche risposta in più.

A livello lavorativo non si escludono nuovi incarichi, e da domani ci sarà qualcosa in più.

Scorpione: a livello sentimentale fin da ora dovete organizzare qualcosa di piacevole. Entro la fine del mese potrebbe esserci un incontro importante. Nel lavoro sono premiate le nuove idee.

Sagittario: per i sentimenti giornata a rallentatore, ma si recupererà già da domani. Nel lavoro quello che parte oggi è destinato a portare indecisioni, ma si tratta soltanto di momenti passeggeri.

Capricorno: in amore, se dovete chiarire qualcosa che non va questo è un momento importante per agire. A livello lavorativo c'è un miglioramento, attenzione però ad un lieve calo che potrebbe arrivare domani.

Acquario: a livello amoroso giornata che potrebbe mettervi contro qualcuno, potreste anche sentirvi nervosi e stanchi.

Pesci: per i sentimenti oggi vi sentirete un po' sottotono, evitate di mettere troppa carne al fuoco.

Nel lavoro programmate bene i nuovi progetti, sarà così possibile raggiungere un risultato importante.