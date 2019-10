Nel weekend del 12 e 13 ottobre sul piano astrologico troveremo la Luna in Ariete, mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno sull'orbita della Vergine, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove proseguirà in Sagittario, così come Urano nel segno del Toro, infine Nettuno Sara stabile in Pesci.

Ariete euforica

Ariete: euforici. La Luna nel loro segno premierà probabilmente l'audacia che i nativi dimostreranno in questo fine settimana senza, però, che non alzino troppo il tiro.

Amore in stand-by.

Toro: distratti. La dissonanza del duetto Mercurio-Sole renderà, con ogni probabilità, meno lucidi i pensieri dei nati del segno che, come conseguenza, dovranno porgere la dovuta attenzione alle attività pratiche.

Gemelli: umore 'flop'. Basso il tono umorale che nel fine settimana avranno i nati Gemelli a causa delle asperità in onda, capitanate dalla poco conciliante Luna in Ariete.

Cancro: attriti d'amore. Weekend ben più roseo sul fronte professionale che amoroso per i nati Cancro, difatti nelle faccende di cuore potrebbero palesarsi ostacoli d'improvviso che scateneranno polveroni dialettici.

Leone entusiasta

Leone: entusiasta. Dopo una settimana piena di cose pratiche e questioni finanziarie da revisionare, ecco che nel weekend i nativi potranno essere entusiasti di ciò che hanno 'creato' anche se ha comportato una certa fatica ne è valsa decisamente la pena.

Vergine: stand-by. L'ambiente professionale potrebbe riservare qualche novità poco gradita, come ferie forzate o mancati rimborsi, che i nativi non prenderanno molto alla leggera decidendo di fermarsi un attimo a ponderare le mosse da effettuare nel prossimo futuro.

Bilancia: nervosi. I Luminari si scontrano nel Cielo ed a pagarne, con ogni probabilità, le conseguenze saranno i nati Bilancia che risulteranno alquanto nervosi, sia al lavoro che nel focolare domestico.

Scorpione: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti potrebbe risultare scarno rendendo, di conseguenza, oltremodo svogliati i nativi durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Sagittario impulsivo

Sagittario: impulsivi. Marte nel domicilio opposto e la Luna nel loro Elemento potrebbero essere un mix esplosivo per i nati Sagittario che non avranno peli sulla lingua. Grazie all'apporto di Giove anche se diranno qualcosa di scomodo se la caveranno ugualmente.

Capricorno: mondani. Il focus del weekend sarà improntato sul divertimento, dunque alcuni organizzeranno una serata assieme agli amici di sempre che avrà un effetto rigenerante.

Acquario: gelosi. Una vecchia fiamma potrebbe farsi risentire nuovamente col partner, scatenando le ire con annessa gelosia dei nati Acquario che, su due piedi, chiederanno chiarimenti in maniera veemente.

Pesci: procrastinatori.

Sabato e domenica i nati del segno saranno chiamati a sbrigare tutte quelle attività rimandate nel corso dei giorni precedenti ma, con tutta probabilità, le procrastineranno nuovamente.