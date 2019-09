Ad ottobre 2019 troveremo Marte passare dal segno della Vergine alla Bilancia mentre Mercurio, Venere ed il Sole cambieranno domicilio spostandosi dalla Bilancia al segno dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove sui gradi del Sagittario ed Urano nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare rimarrà in Cancro e Nettuno sarà stabile in Pesci. Riflettori puntati sulle previsioni astrologiche per i nati sotto il segno del Leone per il mese di ottobre.

Lavoro

La grinta e lo spirito d'iniziativa non dovrebbero mancare nel mese di ottobre per i nati Leone grazie al moto diretto di Saturno che andrà a braccetto col munifico Giove nel loro Elemento. Qualche avversità pratica o lavorativa, s'intende, sarà da mettere in conto a causa della triade d'Acqua, ma la caparbietà di cui disporranno gli farà superare ogni scoglio anche il più impervio. Sarà anche per la tenacia che, probabilmente, li contraddistinguerà che nel settore professionale raccoglieranno copiosi consensi.

Il settore economico, con tutta probabilità, sarà 'baciato' dalle Stelle che metteranno sul cammino dei nativi una stuola di ghiotte opportunità pronte ad essere sfruttate. Queste ultime si sommeranno alle occasioni colte d'estate andando a rimpinguare ulteriormente le loro casse. Bando alla pigrizia, dunque, perché i Pianeti (Saturno in primis) premieranno il duro lavoro e (Urano) l'audacia lungimirante.

Per i nativi in cerca d'impiego saranno favorevoli i primi 3 giorni d'ottobre per avanzare richieste di candidatura.

Giorni fortunati: 4, 7 e 28.

Amore

I nativi che vivono una relazione amorosa potrebbero risentire del duetto scorpionico Venere-Sole che renderà pieno di ostacoli ed incline alla freddezza il clima nel focolare domestico. Il dialogo non sarà, con ogni probabilità da meno e quando la comunicazione difetta, si sa, che ogni rapporto tende ad inasprirsi. Periodo poco consono ad allargare la famiglia. Ben più rosee le prospettive dei single del segno ai quali i Pianeti nell'Elemento Acqua vorranno, c'è da scommetterci, regalare qualche buona chance.

Le occasioni d'incontro saranno molteplici ed alcune di esse davvero intriganti. Non sarà difficile per i nativi farsi notare 'mietendo' numerose 'vittime' che però dovranno essere viste nell'ottica del flirt fugace anziché della papabile relazione duratura. In caso contrario una 'scottatura' sarà più che probabile. Durante la prima settimana d'ottobre potranno dare ampio sfogo della loro focosità grazie alla trasgressione donata da Venere col benestare di Giove nel loro Elemento.

Le storie amorose incerte o traballanti avranno buone possibilità di vedere il loro epilogo in questo decimo mese del 2019