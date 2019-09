Nel mese di ottobre 2019 troviamo il Sole, Venere e Mercurio passare dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte si sposterà dalla Vergine al segno della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno in Pesci. Infine Urano proseguirà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro.

Lavoro

Ad ottobre i nativi potranno contare su ottimi influssi a patto che non li lascino intimorire dal 'nuovo'.

Tra i maggiori beneficiari del decimo mese dell'anno vi sono i lavoratori a chiamata che potrebbero ricevere ottime opportunità, specialmente dal 23 al 27, che farebbero bene a cogliere al volo. Anche se queste ultime mansioni che gli proporranno non saranno precisamente quello che svolgono solitamente, sarà un'ottima idea accettare ugualmente perchè potrebbero essere un florido bacino per nuovi contatti professionali.

Saturno, ora diretto, premierà gli audaci fornendo loro laute ricompense economiche ma risulterà, c'è da scommetterci, oltremodo severo con chi tremeranno le gambe per mansioni professionali che non conosce a fondo. Qualche ostacolo in più si annovererà per chi opera alle dipendenze altrui in quanto la retrograzione di Urano in Toro potrebbe mettere sul cammino professionale dei nati Pesci qualche collega invidioso che proverà ad ostacolare la loro scalata gerarchica. La seconda quindicina di ottobre sarà più favorevole agli inoccupati del segno che avranno più possibiltà di essere presi in considerazione.

Giorni fortunati: 18, 23, 25, 27 e 29.

Amore

Dopo un gelido, quasi anaffettivo, periodo estivo ecco che i nati Pesci potranno d'improvviso non solo riassaporare l'affettuosità perduta in coppia, ma anche godere di una ritrovata vitalità sotto le lenzuola. Il sentore del cambiamento avverrà già durante i primi giorni di ottobre, precisamente il 3, quando Mercurio farà il suo ingresso nel loro Elemento facilitando la comunicazione sia con il partner che con i figli.

Giorno 8, poi, anche Venere passerà nell'affine Scorpione rendendo il clima nel focolare domestico ben più romantico e coccoloso. Infine, trionfalmente, il 23 sua maestà il Sole andrà a posizionarsi dalla loro parte mettendo in luce proprio il settore passionale, con grande soddisfazione dell'amato bene. Le congiunzioni nettuniane nel loro segno, già dal 10, faranno sì che i single anzichè fugaci flirt prediligano la ben più impegnativa ricerca della mezza mela.

Durante gli ultimi cinque giorni del mese avranno le migliori possibilità per fare incontri entusiasmanti che avranno buone chance di divenire storie indimenticabili.