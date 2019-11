Una nuova giornata sta arrivando. L'Oroscopo di giovedì 14 novembre annuncia novità davvero succose per alcuni segni zodiacali. Periodo romantico e sensuale per gli innamorati che sono nati sotto il segno della Vergine. Telefonata inaspettata per i nativi dello Scorpione.

Nel dettaglio, l'astrologia di questa giornata di giovedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo di giovedì 14 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo periodo avete la sensazione che qualcuno vi sta ostacolando o che non siete all'altezza del compito affidatovi. Comunque vada, in questa giornata vi rendete conto di essere perfettamente in grado di camminare da soli e di decidere che cosa fare. Nella seconda parte di novembre tutto sarà più scorrevole e sereno.

Toro – La settimana scorsa non è stata sfavillante.

Sicuramente siete alle prese con i problemi quotidiani: i soldi che non bastano mai, le discussioni in famiglia, la stanchezza per il troppo lavoro. La cosa migliore è impegnarvi un po' di più. Questa giornata di giovedì dedicatela al partner e cercate di non far morire la vostra relazione. Se avete una storia alternativa a quella ufficiale, vuol dire che non è amore vero né per l’amante né per il partner.

Gemelli – In questa giornata siete decisi a lasciare i problemi alle spalle. Volete raggiungere gli obiettivi che avete nella mente, ma non dovete dimenticare che per costruire una posizione solida ci vuole tempo e impegno. Anche il lato economico è in ripresa, magari riuscite a togliervi qualche sfizio. In amore, non fatevi scappare una persona interessante: non avrete una seconda possibilità.

Previsioni giornaliere: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Molti stanno cercando qualcosa di più, ma dovete attivarvi e impegnarvi maggiormente nel dimostrare i vostri sentimenti e le vostre idee.

Le vostre esperienze potrebbero essere più utili se guardate il futuro senza commettere gli stessi errori del passato. La soluzione migliore è far passare questa giornata senza pronunciare frasi offensive, riflettete di più.

Leone – Di solito, quando siete confusi su una questione cercate vie diverse per schiarirvi le idee. Questo sicuramente è un dono, poiché vi permette di realizzare più cose e non vi blocca mentre cercate soluzioni per altro.

Se avete incontrato qualcuno d'interessante, chiedete di lasciarvi il numero di telefono o un contatto mail.

Vergine – Periodo davvero romantico, sensuale e passionale. Se siete alle prese con un problema di coppia, cercate il modo di ammorbidire le tensioni e coccolate di più la vostra metà. Nel lavoro potreste avere occasioni migliori. Coloro che hanno un’attività autonoma devono essere più pazienti con la clientela. Chi, invece, lavora come dipendente deve essere più solidale con i colleghi.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata concentratevi sulle vostre iniziative. Ogni cosa potrebbe andare a buon fine se siete prudenti e prevenite gli equivoci e i problemi. I single hanno vivacità e simpatia per farsi notare. Dovete vivere il presente e cogliere l’attimo senza farsi troppe domande.

Scorpione – Questa giornata inizia con un umore alto. Potreste ricevere una telefonata inattesa, oppure un abbraccio che rasserena il vostro animo. Se avete impegni in campo professionale, le persone che vi stanno attorno si rendono conto che non è semplice coordinare tutto. Dovete solo organizzarvi meglio e magari rinunciare a qualcosa di futile.

Sagittario – In questa giornata siete al centro di un affare di cui vorreste uscire vincitori. È inutile chiedere aiuto a un amico, rischiate di coinvolgerlo in cose di cui non è pratico. Dovete cavarvela da soli e dovete essere sempre sinceri e dire ciò che pensate. In famiglia c'è qualche insoddisfazione. Gli imprevisti lavorativi potrebbero danneggiarvi. In amore, niente da segnalare.

L'oroscopo per Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Giornata con problemi e tensioni in famiglia o in coppia oppure con i vicini di casa. Siete alle prese con persone scorrette che vogliono sempre avere ragione. Non scendete al loro livello se non volete inutili beghe. Serata piacevole con amici importanti.

Acquario – In questa giornata è meglio tacere nei momenti più delicati di una discussione. Nessuna parola deve uscire dalla vostra bocca, se non avete prima pensato bene che cosa dire. Potreste chiedere consiglio alle persone fidate, ma non prendete decisioni dettate dall'impulsività.

Pesci – In questa giornata avete molte energie da spendere con le persone care, questo vi fa guadagnare punteggio e stima. In amore c'è qualche problema, ma riuscite a trovare la soluzione. Dovete solo aspettare ed essere pazienti, anche le situazioni più spinose ritornano al proprio posto.