L'Oroscopo di domani, giovedì 14 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. Siamo in un periodo di Luna Calante che dona spirito di iniziativa e tanta energia psicofisica. In questo particolare momento non si esclude la voglia di adoperare cambiamenti sia interiori che esteriori. In questo giovedì, il cielo astrale di ciascun segno ha molto da dire. Le stelle saranno favorevoli per i Bilancia e i Sagittario.

Approfondiamo l'oroscopo giornaliero con previsioni per ciascun segno e relativa classifica.

Previsioni del 14 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 6° in classifica - Giornata valida per riordinare la casa e fare pulizie. Avete delle cose da buttare via. Sbarazzatevi del vecchio per fare spazio al nuovo. Grazie a una persona importante, il vostro cuore si riempie di emozione. Potrebbe arrivare una notizia destinata a incidere sul resto di questa settimana. Fate dei progetti, magari per il weekend.

Toro - 1° posto - Questa fase di Luna Calante vi fa sentire ispirati, anche se un po' assonnati. Avete tanto da dire e da fare, spesso vorreste avere una giornata più lunga. Siete una forza della natura, ma talvolta tendete a fare questioni su tutto. Giornata favorevole per chi cerca un chiarimento o attende una risposta. Rilassatevi di più e socializzate. Potreste invitare una conoscenza o un collega a un aperitivo.

Gemelli - 7° in classifica - Nella vostra mente c'è una persona che vi interessa da tempo ma non avete il coraggio di dichiararvi. Chi convive oppure è sposato ed ha dei figli, spesso si ritrova a discutere di questioni economiche ma anche sociali. Non tenete il piede in due scarpe, rischiate grosso. Se dovete fare la spesa per la casa o il bucato, siate prudenti.

Cancro - 5° posto - L’Oroscopo del 14 novembre vi vede tirare un respiro di sollievo dopo giornate critiche.

Avete avuto dei dubbi su tutto e vi siete scoraggiati. Nel lavoro siete organizzati ma spesso siete giù di tono e privi di energia. Il vostro corpo desidera solamente riposare di più. Chi è impegnato è molto innamorato e sogna un futuro meraviglioso con la persona del cuore. Chi è sposato si sente oppresso dal coniuge perché magari combina solo disastri o è assente. In questo giovedì prendetevi del tempo e organizzatevi in anticipo, imparate a dire di no senza sentirvi in colpa.

Leone - 12° in classifica - L'amore è dalla vostra parte, ma manca quel pizzico di fantasia che inizialmente vi aveva affascinato dell'altro. In questa giornata avrete delle incombenze da fronteggiare e dei fastidi psicofisici, il motivo è da ricercarsi nell'aspetto lunare. State alla larga da certi soggetti spiacevoli, non avete bisogno di influenze negative che non portano valore alla vostra vita.

Il Natale si avvicina, organizzatevi perché il tempo vola.

Vergine - 8° posto - Giovedì valido per molti nati di questo segno. La libertà non manca se avete ultimato tutti i lavori nel giorno precedente. Al contrario, se avete rimandato a lungo, in questa giornata sarete agevolati. Fatevi dare una mano, non è certo un segno di debolezza. Rimettetevi in pari e recuperate il tempo perso. Non rimandate più perché il tempo è prezioso e dovete pensare a voi stessi.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia – 2° in classifica - Le previsioni astrologiche profumano d'amore e fortuna, avete le stelle favorevoli. Avrete le giuste occasioni per fare soldi o per portare avanti un progetto. Siete sempre pronti ad aiutare in casa e i vostri familiari vi reputano indispensabili. Talvolta volete pensare solo al vostro futuro. Il fisico è messo a dura prova in questi giorni, fate attenzione allo stress eccessivo. Dormite di più e mangiate sano, non fate le ore piccole anche se non si escludono scintille sotto le lenzuola con il partner.

Scorpione - 11° posto - Siete molto emotivi e introspettivi. Se qualcuno vi fa un torto, siete pronti a vendicarvi. Portare rancore è solamente una perdita di tempo e la vita è breve. Se avete subito un tradimento o un abbandono, dovete farvi aiutare e poi voltare pagina. Presto ritroverete la serenità di un tempo. In questo giovedì gli astri vi spronano a reagire e a portare avanti un progetto che avete lasciato in stand-by. Il mondo è ricco di colori e sfumature, guardatevi intorno e socializzate di più. Transazioni economiche inaspettate.

Sagittario - 3° in classifica - Si prevede un giovedì interessante, qualcuno farà degli incontri curiosi destinati a far parte del vostro futuro. Non si escludono viaggi, faccende lavorative o questioni di cuore. Siete un segno passionale e dinamico, odiate la noia e volete sempre divertirvi. Nonostante ciò, in questa serata preferite starvene a casa a guardare la tv piuttosto che uscire. Non è mai troppo tardi per imparare.

Capricorno - 10° posto - Giornata tranquilla e monotona. Siete privi di vitalità e di idee. Non sapete cosa fare e non avete voglia di portare avanti i vostri compiti o faccende casalinghe. Nell'ambiente lavorativo c'è un po' di gelosia e competizione tra colleghi. Quando c'è un problema tendete a rinchiudervi in voi stessi. Rischiate di cadere vittime della noia, ma presto arriveranno delle giornate fin troppo movimentate.

Acquario - 9° in classifica - Giornata a dir poco estenuante. Al mattino tendete a rinviare la sveglia ed avete poca voglia di alzarvi. Il freddo, la pioggia e il grigiore autunnale vi deprimono. Avete nostalgia dell'estate e delle liete giornate calde. In questa giornata dovrete fare molta attenzione alla guida e al portafoglio. Rischiate di smarrire una cosa importante. Scambierete due parole con qualcuno che nutre una cotta segreta per voi.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani è estremamente favorevole. La fortuna vi sorride e vi agevola nel lavoro. Elogi e complimenti non vi mancano mai. Siete dolci e sempre pronti a confortare gli altri nel momento del bisogno. Avrete delle faccende casalinghe da sbrigare. Chi ama cucinare delizierà i commensali con una nuova ricetta. Non spettegolate troppo, rischiate di risultare invadenti.