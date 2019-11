L'Oroscopo del 13 novembre annuncia una giornata ricca di tensione per i nativi dell'Ariete, mentre i nati sotto il segno dei Gemelli devono fare attenzione agli imprevisti di lavoro. Per il Capricorno, invece, è un periodo di transazione.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni degli astri su lavoro e amore per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questo mercoledì potrebbe iniziare con un po' di tensione in casa.

Cercate di modificare i vostri programmi della giornata ed evitate anche qualche polemica con i vostri amici. In amore, tutto vi sembrerà più chiaro a partire dal fine settimana. Avrete anche la possibilità di chiudere con storie che non vi soddisfano, oppure essere felici per le scelte fatte.

Toro – Il lavoro può aspettare. In questa giornata dedicate il vostro tempo alle persone più care. Per 24 ore evitate di pensare ai problemi professionali, tanto li ritroverete anche nei giorni seguenti.

Provate a prendervi una pausa per godervi un po' di più la vita. In amore, alcuni di voi hanno perso la testa per qualcuno che non contraccambia i sentimenti. Non perdete tempo a stare dietro a loro.

Gemelli – In questo mercoledì dovete fare particolarmente attenzione agli imprevisti che possono stravolgere i vostri programmi lavorativi. In amore, se la giornata inizia con incertezze e insoddisfazioni, si chiuderà con i fuochi d'artificio della passione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Previsioni di mercoledì 13 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata alcuni vostri segreti potrebbero essere svelati. Non avete nulla di che preoccuparvi. Il lato positivo è quello di poter scoprire chi è degno della vostra fiducia. Lavoro e finanze possono decollare senza più incertezze. Vi aspetta un periodo positivo, ricco di occasioni che migliorano le entrate.

Leone – In questa giornata dovete cercare di stabilire contatti più veri e genuini con persone simpatiche.

Mettete in disparte chi non ha il minimo riguardo per il prossimo. La famiglia, i soldi e la noia del quotidiano non vi aiutano a vivere al meglio il vostro amore, e spesso non avete neanche voglia di trovare una soluzione.

Vergine – Questa giornata parte alla grande, con tanta voglia di socializzare, conoscere gente nuova e vedere armonia in famiglia. È anche una giornata nella quale è facile lasciarsi affascinare e cadere nella trappola di qualcuno che non vi piace abbastanza.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Buona parte della giornata è all'insegna dell'amore e di alcune sorprese piacevoli. Potete realizzare i vostri sogni, sentirvi finalmente vivi e amati come non mai. Cercate di risolvere un problema, chiudendo con il passato e aprendovi al futuro. Favorito il settore del lavoro: aumentano le entrate e vi fate valere in una competizione.

Scorpione – Coloro che sono ancora in cerca di lavoro questo è un periodo favorevole. Entro il 15 novembre potreste ricevere una chiamata oppure partecipare a una selezione per un qualsiasi concorso. In amore non ci sono stimoli particolarmente forti e intensi. Manca quell'atmosfera eccitante che di solito preferite.

Sagittario – In questa giornata non mancano degli accesi scambi di opinioni, questo significa discutere animatamente, anche perché volete avere sempre ragione. Alcune vostre prospettive sono fallite ancora prima di iniziare. In amore non ci sono problemi tranne se non siete voi stessi a crearveli con gelosie e sospetti.

L'oroscopo di mercoledì 13 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata non dovete avere fretta a prendere delle decisioni, avete ancora bisogno di maggiori sicurezze e informazioni per poter valutare. È un periodo di transazione che potrebbe provocare problemi a livello professionale. Non dovete preoccuparvi, anzi dovete trascorrere ore di relax con la famiglia o con le persone che amate.

Acquario – In questa giornata siete frizzanti, socievoli e avete una gran voglia di conoscere gente nuova. Qualche problema potrebbe invece appesantire il lato economico. In amore, se volete rendere indimenticabile questa giornata, potreste essere maliziosi, provocanti e molto passionali con il vostro partner.

Pesci – Sfruttate al massimo questo periodo per affrontare i problemi complessi. Inutile trascinare i rapporti logori se sapete di non poter essere felici. Chiudete con il passato e abbracciate il futuro. Vi aspetta un ottimo periodo lavorativo. Migliora anche il lato economico, forse perché le uscite saranno inferiori.