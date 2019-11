Durante la giornata di giovedì 14 novembre, la Luna entrerà nel segno dei Gemelli, e regalerà ai nativi del segno tanto buonumore, da utilizzare nelle varie situazioni che capiteranno nel corso della giornata, mentre Scorpione attraverserà una fase di netto miglioramento per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Capricorno sarà favorito dalla positività di Plutone, e otterrà molti benefici nella propria relazione di coppia, mentre Acquario darà maggior importanza al proprio impiego.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 14 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 14 novembre 2019 segno per segno

Ariete: con la Luna entrata nel segno dei Gemelli, ci saranno momenti di piacevole condivisione nell'habitat familiare e amichevole. Giove inoltre è pronto a darvi manforte, e aiuterà soprattutto i single nati nella seconda decade, a far colpo.

Le relazioni stabili troveranno modo di consolidare il loro rapporto. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, non è il caso di dare corda a chi vuol creare inutili polemiche. Cercate di risolvere ogni cosa con la vostra capacità di mediazione e anche con una certa noncuranza, quando è giunto il momento di comportarsi in questo modo. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale discreta per i nativi del segno durante la giornata di giovedì.

I vostri rapporti sentimentali sono favoriti dalla forza creativa, dal desiderio di imprimere un senso di miglioramento delle condizioni della vostra coppia in generale. Approfittatene in questo periodo, considerato che siete aiutati da un forte Mercurio in opposizione al segno dello Scorpione. Se siete single tanti nuovi incontri e possibili flirt caratterizzeranno la vostra giornata. In ambito lavorativo, avvertite una fase di stanchezza, dovuta probabilmente ai tanti impegni svolti nelle giornate precedenti.

Voto - 7,5

Gemelli: Luna in quadratura al vostro segno zodiacale, vi regala il buonumore, ma anche la forza di osare, di chiedere, di non stare con le mani in mano, specie se siete nati in giugno. In ambito sentimentale vi darete parecchio da fare, pur di riuscire a mantenere in piedi la vostra relazione di coppia, magari improvvisando qualcosa. Se siete single non state rinchiusi nel vostro guscio: uscite e fate qualcosa che possa stupire positivamente la vostra potenziale anima gemella.

In ambito lavorativo, una grande energia vi assiste e per farvi compiere le più ardite imprese. Con Luna e Marte al vostro fianco, potrete giocarvi belle chance che avevate messo da parte, quando non vi sembrava proprio potesse essere il momento. Voto - 8

Cancro: godete dei magici influssi di un romantico, anzi lirico, Nettuno in Pesci, che vi permetterà di sfoderare tutto il vostro repertorio dinanzi al vostro partner.

In questo modo, potreste riuscire ad aumentare facilmente l'affiatamento di coppia, specie se nati nella prima decade. I single preferiranno trascorrere il loro tempo in compagnia di persone fidate. L'ambito lavorativo potrebbe crearvi qualche problema di tipo gestionale. Cercate di essere più organizzati e non incappate in possibili imprevisti. Voto - 7

Leone: favoriti dagli influssi della Luna, di Marte, Venere e Giove, i single potrebbero avere qualche possibilità in più di conquistare la loro anima gemella. Infatti, una persona che tanto vi aveva interessato e che aveva ricambiato il vostro sguardo, è finita daccapo sui vostri passi. Date fondo alle vostre capacità, e fatevi avanti. Sul posto di lavoro, vi imponete con la vostra bravura, ciò nonostante mantenete alta la concentrazione in quanto i vostri problemi personali in questa giornata potrebbero influenzare molto il vostro lavoro e questo potrebbe generare molta confusione anche tra i vostri colleghi. Voto - 7,5

Vergine: influenzati dal Sole in quadratura al segno dello Scorpione, la vostra giornata sarà tra alti e bassi. In amore, non vi preoccupate se qualche innamorato o innamorata potrebbe non essere proprio quel che voi avevate previsto. Cercate di capire quali aspetti della vostra relazione non vanno come speravate e se possibile, provate a risolverli. Si avvicina per molti single una decisione importante, fondamentale per l’amore. In ambito lavorativo se volete far volare in alto la vostra carriera dovete cogliere al volo ogni occasione che vi si presenterà. Voto - 7

Bilancia: cercate di superare le vostre incertezze all'interno della vostra storia d'amore con il partner. Se avete qualche problema, apritevi al dialogo, e provate a risolvere pacificamente la questione. Con la Luna in trigono al segno dei Gemelli, seguito da Marte in congiunzione al vostro segno, non aspettate che i problemi passino con il tempo restando inerti a guardare, è il momento di prendere la situazione in mano e agire con determinazione. Sul posto di lavoro, i vostri pensieri saranno di spunto per avviare un progetto importante, non abbiate timore di farvi aiutare per portarlo avanti. Voto - 7

Scorpione: attraverserete una fase di netto recupero per quanto riguarda la sfera sentimentale durante la giornata di giovedì. Potreste riuscire a realizzare alcuni vostri desideri assieme al vostro partner, ripristinando l'intesa di coppia, favorendo dunque nuovi progetti da portare avanti. Se siete single avete tante occasioni per cercare un rapporto che soddisfi le vostre esigenze. Il lavoro si presenterà piuttosto scarso di idee. Fortunatamente però, alcuni progetti rimasti indietro potrebbero tornarvi utili per poter ottenere discreti risultati. Voto - 8

Sagittario: profilo dei transiti odierni abbastanza gioioso e fortunato durante la giornata di giovedì. Con Marte in congiunzione al segno della Bilancia, fate molta attenzione alle spese che sosterrete sul posto di lavoro in quanto potreste investire nei progetti sbagliati. L'ambito sentimentale riserverà per voi delle magnifiche sorprese. La conquista, come sempre, entusiasma il vostro temperamento infuocato e potete attingere a questa vostra risorsa a piene mani. Se siete single, aspirate a qualcosa che faccia più al caso vostro. Voto - 7,5

Capricorno: continua a risplendere per voi la forte e armonica positività di Plutone in congiunzione nel vostro segno donandovi una capacità di sedurre eccezionale. Fatevi coraggio e mettetevi in gioco. Se avete una relazione fissa e di lunga durata, questa sì rivitalizza e rinfresca e vi dona nuove soddisfazioni e stimoli. Sul posto di lavoro, Parteciperete attivamente a quanto avviene intorno a voi e vi sentirete in forma smagliante. La vostra proverbiale capacità di tenere testa agli imprevisti vi sorreggerà alla grande, permettendovi di farvi scivolare da dosso ogni situazione seccante. Voto - 8,5

Acquario: preferirete dare maggiore importanza al vostro lavoro durante la giornata di giovedì. Siete in un momento decisamente significativo da un punto di vista professionale, avendo i pianeti del lavoro e della carriera tutti in ottima posizione. Approfittate del momento per fare qualcosa di significativo. In ambito sentimentale, abbiate la decenza di riconoscere che siete gelosi e che vi fa male vedere un vostro amico interessarsi ad una persona che non stimate. Se avete una relazione stabile, potrebbero seguire imprevedibili e piacevoli conseguenze di carattere sentimentale. Voto - 8

Pesci: continua la bella fase espansiva nel campo dei sentimenti e della vita di coppia. Se avete una relazione di lungo corso è possibile la vediate rinascere, scongiurando il rischio della monotonia, se invece avete un amore cominciato da poco, è possibile che gli astri gli mettano ali forti adesso, per volare più in alto e durare a lungo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, potreste ricevere qualche seccatura da parte di un collega. In ogni caso, non dategli così tanta importanza e concentratevi solo sui vostri affari. Voto - 8