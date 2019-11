L'ultima settimana di novembre è entrata nel vivo, ci sta per lasciare un mese che ha portato molti cambiamenti positivi, ma anche negativi, a tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 26 novembre 2019, momento astrologico che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro dover gestire con maggiore attenzione i rapporti lavorativi per evitare complicazioni irreversibili.

Per la Vergine arriva Venere a risanare le storie sentimentali.

Ariete: con la Luna e Venere favorevoli al vostro segno zodiacale, i sentimenti e le relazioni potranno essere gestiti meglio. In questa giornata rapporti favoriti con una persona del Sagittario. Nel lavoro, se qualcosa non funziona andrà chiusa entro il mese di dicembre.

Toro: torna una buona energia in questa giornata ed i problemi nati nelle ultime quarantotto ore saranno superati.

Questi giorni saranno importanti per i progetti a lunga scadenza. Nel lavoro non state vivendo una condizione eccellente, per questo motivo meglio rimandare appuntamenti a cui tenevate particolarmente.

Gemelli: in questo momento è più semplice per voi mettervi a discutere ed arrabbiarvi, per questo fate particolare attenzione nei rapporti con una persona del Sagittario o dei Pesci. Non sottovalutate un cambiamento nel lavoro, se qualcosa non andrà per il verso giusto cercate di farvi scivolare tutto addosso.

Cancro: per i sentimenti giornata di forza, ma in serata qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. A livello lavorativo le tensioni che arriveranno dovranno essere gestite al meglio perché rischiate di rovinare un progetto o un rapporto importante.

Leone: con la Luna ed il Sole favorevoli queste saranno ore positive per definire alcune questioni rimaste in sospeso in amore. Sarà possibile anche rinnovare un contratto di lavoro, ma occorrerà impegnarsi per ottenere il massimo.

Vergine: questa fine del mese è importante visto che Venere da questa giornata torna positiva. Sarà possibile ricucire una storia che stava andando a rotoli. Arrivano buone idee nel lavoro, ma queste saranno ore pesanti con possibili ritardi.

Previsioni e oroscopo del 26 novembre 2019 da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore attenzione perché negli ultimi tre giorni di questo mese potranno arrivare diverse complicazioni in una storia.

Nel lavoro, se non siete convinti di un progetto evitate di siglare accordi di cui poi potreste pentirvi.

Scorpione: con la Luna favorevole al segno è con Marte che porta maggiore forza, torna la voglia di amare. Nel lavoro siete alla ricerca di stabilità, ma non sarà facile ottenerla subito. Per aver risposte certe occorrerà aspettare la fine dell'anno.

Sagittario: le coppie che hanno un buon legame non devono rovinare tutto per colpa di qualche discussione o di qualche chiarimento mancato.

Attenzione ai rapporti con una persona dei Gemelli o dei Pesci. Nel complesso La giornata sarà però positiva.

Capricorno: a livello amoroso questo è un momento migliore grazie a Venere in transito interessante. Nel lavoro attenzione a qualche contenzioso in sospeso.

Acquario: in questo giornata avrete la possibilità di recuperare alcune situazioni che si erano incrinate nelle scorse ore. Se le coppie sono forti potranno vivere belle emozioni.

Adesso è anche più semplice lavorare in gruppo ed ottenere collaborazioni a lunga scadenza.

Pesci: lasciate da parte ogni discussione in questa giornata, non mancheranno momenti agitati che potrebbero mettervi in crisi. A livello lavorativo Giove tornerà nel segno da dicembre e porterà novità importanti.