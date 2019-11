Durante la giornata di martedì 26 novembre, Venere entrerà in quadratura al segno del Capricorno, regalando ai nativi un cielo radioso, soprattutto quello sentimentale, al contrario Ariete non sarà proprio in sintonia con la propria anima gemella. Nettuno ispirerà i nativi Pesci a trascorrere una giornata molto movimentata con la propria metà, mentre Bilancia avrà delle questioni familiari da risolvere.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 26 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 26 novembre 2019 segno per segno

Ariete: Venere in posizione difficile durante la giornata di martedì, può non farvi viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con la vostra dolce metà. Non arrabbiatevi se l'affiatamento di coppia sarà basso, piuttosto siate pazienti.

Se siete single sarete corteggiati da una persona in particolare, a cui non mancheranno sguardi misteriosi e intriganti. In ambito lavorativo, Marte vi infonde un’energia di tutto rispetto, permettendovi di esprimere il vostro piglio aggressivo e grintoso in modo abbastanza convincente e anche produttivo. Voto - 7,5

Toro: gli influssi di Saturno in trigono al segno zodiacale del Capricorno, rendono la vostra giornata particolarmente felice in campo sentimentale, trascurando però eventuali inviti o impegni amicali.

Al contrario i single decideranno di uscire con i propri amici e trascorrere un pomeriggio alternativo. Sul posto di lavoro, avrete bisogno di tirare fuori quanta più aggressività che avete se volete centrare i vostri obiettivi, tanto che potreste prendere in considerazione l'idea di rimandare alcune idee secondarie. Voto - 7,5

Gemelli: filo astrologico caratterizzato da alti e bassi durante la giornata di martedì.

Sole in opposizione al segno del Sagittario, porterà un po’ di confusione nella vostra vita sentimentale, creando un po’ di distanza tra voi e il partner. In serata potreste riuscire a recuperare l'intesa. I single è fondamentale che dimostrino agli amici di saper badare a loro stessi. Per quanto riguarda il lavoro alcuni momenti di stanchezza rallenteranno l'andamento dei vostri progetti lavorativi.

Voto - 6

Cancro: il vostro partner vi chiede di starvi più vicino, ciò nonostante Venere si trova in opposizione al vostro segno, e potreste avere qualche disagio. Non dimostrate alla persona amata la vostra pigrizia, gli atteggiamenti rilassati e indolenti, che vi fanno perdere spesso tanti punti. I single potranno finalmente trovare l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, siate coordinati, se vi può far sentire meglio e più a vostro agio, ma ricordate che l'aiuto degli altri vi sarà quasi indispensabile, quindi non tiratevi indietro.

Voto - 6

Leone: giornata di martedì particolarmente attiva sul piano professionale. A infondervi una bella grinta ottimistica ci pensa il Sole, in quadratura al segno del Sagittario. E questa grinta la dimostrate a tutto campo in ufficio, spendendovi nel far vedere quanto valete, manifestando il vostro piglio direttivo, laddove vi venga richiesto. In ambito sentimentale potreste essere più distanti del solito dalla vostra dolce metà.

Fate dunque attenzione a non causare discussioni. Se siete single potreste contare sull’arrivo di una nuova storia che potrebbe cambiare tutto. Voto - 7

Vergine: configurazione planetaria formata da Plutone e Saturno che proteggono la vostra relazione sentimentale durante la giornata di martedì. Avrete la sensibilità necessaria a percepire gli umori, i mutamenti negli stati d’animo più impercettibili che caratterizzano la persona amata. E in questo modo riuscirete a comprendere i suoi desideri, i suoi piaceri e quel che non le aggrada.

Se siete single abbiate pazienza e rivedete alcuni aspetti del vostro lato fisico. Per quanto riguarda il lavoro, l'ottimo fiuto per gli affari vi permetterà di raggiungere preziosi traguardi. Voto - 8,5

Bilancia: avrete alcune questioni familiari da risolvere durante la giornata di martedì. La particolare unione di alcuni aspetti astrologici contribuisce a farvi muovere con grande tempestività. Organizzati e in possesso di tutti gli elementi necessari, vi attivate a dare il vostro contributo essenziale per giungere poi a mete soddisfacenti.

I single dovranno studiare una strategia adatta per conquistare la loro anima gemella. In quanto a lavoro, le sfide che vi attendono potrebbero non essere delle passeggiate e potreste dover trascurare alcuni progetti. Voto - 7,5

Scorpione: linea planetaria decisamente positiva per i nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale. La sfera sentimentale vi dona grande positività, in contemporanea del pianeta Nettuno, trova il modo di farvi stupire la persona che avete accanto con un’improvvisa ventata di affettività, in special modo se appartenete alla seconda decade.

I single dovranno cercare di stupire la persona dei loro sogni. Per quanto riguarda il lavoro, sarete concreti e nello stesso tempo dotati di immaginazione, necessaria a dare una forma diversa all’attività svolta, distinguendovi per il marchio impresso dalla vostra personalità. Voto - 9

Sagittario: Sole stazionario nel vostro segno zodiacale, rende la vostra giornata ricca di eventi positivi. In amore svariati aspetti stimolanti della vostra relazione, vi permettono di mantenere alto l'affiatamento di coppia, specie se siete nati nella terza decade.

Per i single un colpo di fulmine potrebbe avvicinarli all'amore. In quanto a lavoro, La vostra espansività oggi potrebbe esservi molto d'aiuto e servirvi per allacciare alcuni rapporti importanti per il vostro lavoro. Voto - 7,5

Capricorno: Venere entrerà a far parte del vostro cielo durante la giornata di martedì, concedendovi di dare il meglio di voi stessi soprattutto in campo sentimentale. Profondità, ricerca di una completa e soddisfacente intimità, intesa mentale saranno le chiavi di volta della vostra relazione di coppia.

I single troveranno modi originali di esprimere i loro sentimenti. In ambito lavorativo, il novilunio di Sagittario vi regala capacità percettive di primordine, che mettete in campo nell’ambito lavorativo in cui vi muovete. Voto - 9

Acquario: dopo qualche giorno di monotonia, cui il vostro temperamento scoppiettante non sempre è abituato, con una Luna vivacissima nel segno dello Scorpione, vi preparate a ricevere soddisfazioni interessanti da un punto di vista amoroso e erotico. I single saranno intrisi di fascino e sensualità e potranno colpire nel segno.

In ambito lavorativo riuscirete a far sì che le vostre idee vengano portate a termine, anche grazie all'aiuto e il sostegno che i vostri colleghi vi danno. Voto - 8,5

Pesci: configurazione astrale formata dal pianeta Nettuno in quadratura al vostro segno zodiacale durante la giornata di martedì. Il pianeta blu v'ispira a non fermarvi in ambito sentimentale. Sarete infatti capaci di osare e di portare ad un livello superiore la vostra relazione. Se siete single, se avete paura di farvi avanti, chiedete aiuto ad un amico.

Per quanto riguarda il lavoro, Urano vi apre a saper gestire nuove situazioni con grande prodezza, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8