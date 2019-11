Gli aspetti planetari dell'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 26 novembre puntano un riflettore sulla presenza di Luna in Scorpione. L'amore diventa più profondo e introspettivo anche per i Pesci, la Vergine, Capricorno e Cancro che saranno molto magnetici e affascinanti. Gli astri con i loro influssi benefici, incrociano le sensazioni in modo imprevedibile e, come fili sottili, elargiscono una forza elettrizzante nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Percezioni sottili nell'oroscopo dell'amore di martedì 26 novembre

Ariete: intolleranti alle opinioni del partner, potreste impuntarvi sulle vostre idee essendo convinti di essere dalla parte del giusto. Molto suscettibili, cercate di dare valore anche alle parole pronunciate dalla persona amata.

Toro: improvvisi cambiamenti potrebbero coinvolgere il rapporto di coppia e l'opposizione lunare causa moduli di comportamento quasi libratori.

Come scrollandovi di dosso il vecchio per aprirvi al nuovo, avrete bisogno di rivoluzionare la sfera amorosa seguendo uno spiccato bisogno di maggiore indipendenza.

Gemelli: alti e bassi in amore minacciano quella verve che è consona al segno. Alcuni di voi avvertiranno la lontananza del partner e Venere e Giove in opposizione di certo non migliorano la situazione sentimentale. Ma riuscirete a risolvere il tutto in maniera brillante, arginando questa situazione un po' pesante dal punto di vista sentimentale.

Cancro: assetati di emozioni, le sensazioni prendono il volo e garantiscono momenti straordinari in coppia. Il cielo astrale non presenta nubi all'orizzonte amoroso, quindi potrete lasciarvi alle spalle i ricordi passato, beneficiando di un presente più armonioso.

Leone: una positività celeste garantisce splendidi momenti a due. Venere e Giove ancora in posizione favorevole garantiscono uno slancio caloroso in coppia, attenzione solo a non dare troppo peso ad alcune situazioni che non lo meritano.

Vergine: un'autoaffermazione di sé farà lanciare in nuove avventure e l'amore di coppia dovrà avere uno scopo per evolvere in positivo. Luna e Marte regalano una sferzata di energia mentre Urano in trigono a Saturno sprigionerà la voglia di cambiare alcune situazioni cristallizzate.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: beneficiate ancora dell'influsso positivo di Venere in Sagittario che, insieme a Giove, rende l'amore molto fortunato.

Un nuovo ottimismo aleggia sereno nella relazione a due e Marte in sinergia con Luna dallo Scorpione, garantisce una nuova grinta nel mettere in atto i progetti amorosi.

Scorpione: Luna nel segno conferisce una sensibilità percettiva che fa capire meglio lo stato d'animo del partner. L'astro d'argento diventa molto introspettivo e scava in profondità, facendovi sprofondare in una nuova realtà interiore dove le emozioni diventano più comprensive.

Sagittario: il novilunio in casa astrologica ottava lambisce anche voi e in sintonia perfetta con Venere presente nel segno, garantisce piacevoli sensazioni a due. La vicinanza di Mercurio potrebbe elargire splendide novità amorose, quindi via libera a vivere la storia con sempre maggiore slancio e ottimismo.

Capricorno: il vecchio e il nuovo si equilibrano e l'amore diventa più stimolante. Plutone e Saturno sono in congiunzione e insieme all'influenza lunare, sprigionano una sensibilità originale e consapevole, atta ad applicare i cambiamenti giusti nella relazione a due.

Acquario: la posizione di Luna in Scorpione rende l'amore un po' altalenante e rischierete di irritare il partner, cercando di imporre le proprie decisioni a tutti i costi. Apritevi invece a un dialogo riparatore che schiarirà le idee in modo risolutivo.

Pesci: più sensibili grazie all'influsso lunare che incrocia le sue energie con Nettuno, riuscirete a immedesimarvi negli umori del partner e l'amore diventa a un tratto più comprensivo. Un istinto protettivo sarà talmente sensibile da rendere le sensazioni più platoniche.