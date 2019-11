L'Oroscopo del 4 novembre svela quali novità e cambiamenti aspettarsi in giornata. Qualcuno avrà delle commissioni o dei lavori da svolgere, altri dovranno affrontare dei problemi di cuore. Amore, lavoro, famiglia e salute, scopriamo, di seguito, le previsioni astrologiche del lunedì per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – In questo inizio settimana siete riusciti a portare a termine un piano o un progetto che stanno andando a buon fine, per questo dovete ritenervi molto soddisfatti.

Attenzione, qualcuno potrebbe approfittare di questo momento per remarvi contro. In amore si potrebbe riaprire una vecchia ferita.

Toro – In questo lunedì potreste rivelare i vostri sentimenti ad una persona che da tempo vi è vicina, ma a cui non avete trovato mai l’occasione di dichiararvi. Se non riuscite a sopportare alcune situazioni di lavoro, dovete prendervi del tempo prima di discutere con qualcuno.

Gemelli – In questa giornata cercate di tenere un atteggiamento positivo in qualsiasi situazione. Sul lavoro affidatevi ai colleghi più benevoli nei vostri confronti e ascoltate i loro consigli. I single avranno l'occasione di mettersi in mostra, ma è meglio trattenersi dal frequentare troppe persone alla volta. Cercate qualcuno che vi posta interessare sul serio.

Cancro – Giornata di insicurezze soprattutto in campo sentimentale.

Dovete cercare di risolvere alcuni contrasti ed essere più comprensivi e più disponibili verso il partner. Un affare potrebbe andare male per via del vostro pessimo carattere . Pensate bene a ciò che dite e a ciò che fate.

Leone – In questo inizio settimana potreste trovarvi coinvolti in questioni riguardanti le persone a cui tenete molto. Qualcuno cercherà di mettervi il bastone tra le ruote. Nel lavoro ci arriveranno quelle novità e i cambiamenti che da tempo aspettavate e che vi daranno soddisfazioni.

Vergine – In questo periodo avete necessità di quella quotidianità che vi fa sentire tranquilli e sicuri di voi stessi. Avete bisogno di stare a contatto con la realtà. Se volete ottenere dei successi in campo lavorativo dovete cercare una via più semplice e magari giungere ad alcuni compromessi. La salute va a gonfie vele.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia – È una giornata in cui dovete reagire e darvi una svegliata.

Le persone non possono attendere sempre i vostri comodi. Abbiate più fiducia nelle vostre capacità e in quello che sentite dentro. Periodo gratificante, nel lavoro state ottenendo più successo del solito.

Scorpione – In questa settimana avrete modo di guadagnare di più per un lavoro extra. Questa situazione vi aprirà nuove strade, ma sta a voi decidere se percorrerle oppure no. I rapporti di coppia, che sembravano destinati a terminare, prenderanno di nuovo quota e la passione sarà più intensa.

Sagittario – In questo lunedì potreste sentirvi più responsabili e più onesti verso le persone che vi circondano. Avete le idee chiare per affrontare un discorso che da tempo vi preme. Se dovete recuperare del denaro fatelo subito. Non è consigliabile essere troppo larghi di maniche con chi approfitta in continuazione della vostra gentilezza.

Capricorno – In questo periodo vi sentite particolarmente vicini a quelle persone con cui di solito battibeccate. Questo è indubbiamente un buon passo avanti. In campo lavorativo state già pensando a soluzioni innovative per il prossimo anno. Avete energia e forza per affrontare qualunque ostacolo.

Acquario – Anche se le stelle vi sono benefiche non potete pretendere dei miracoli se non vi impegnate. Tutto vi è favorevole, basta essere più positivi nei confronti di chi vi sta attorno. Detestate alcune situazioni che vi creano qualche difficoltà. In questo lunedì anche i single sentiranno l’esigenza di sperimentare un rapporto di coppia e vivere un periodo felice.

Pesci – Questo è il momento giusto per mettersi alla ricerca dell’anima gemella. Con l’inizio del freddo dovete cercare di "scaldarvi" il cuore senza paura. In questi mesi passati avete saputo costruire una posizione, ma chi ancora non ce l'ha fatta può sempre recuperare. Avete tutte le carte in regola per fare ciò che volete perciò non lamentatevi. In serata vi sentirete nostalgici.